Sin fecha para operar, el tramo Tulum-Chetumal del Tren Maya

Continúan las obras

No se sabe cuándo funcionará al ciento por ciento el circuito: encargado

Chetumal.— La estación del Tren Maya en Chetumal recibirá viajes hasta después de un mes, desde la estación de Tulum hacia la de la capital, porque no está concluida al 100 por ciento.

“Todavía no tenemos una fecha de inicio. Está en fase de terminación, la fase de pruebas, por lo que no hay una fecha definida. Esperamos que en breve, no sé, un mes tal vez ya estaremos en operación”, reconoció el ingeniero Felipe Ayala Chávez, jefe de Operaciones del Tren Maya.

En materia de transporte de carga informó que será más tardado, podría entrar en operación entre uno a dos años, aseveró. “No es un tema fácil. La convivencia de carga con pasajeros es un tema técnico difícil de resolver, hay que convivir las vías, hay que crear la infraestructura y finalmente tenemos un tema tecnológico precisamente con el tema del sistema europeo de control ferroviario, que estamos tratando de incrementar para el tema de carga, entonces eso es lo que nos ha dificultado un poco”.

En este escenario, tampoco hay fecha para que funcione al ciento por ciento el circuito del Tren Maya en el estado. “No hay fecha para que eso ocurra, pese a que el proyecto va muy avanzado. Si le dijera un mes, dos meses o un año, sería muy arriesgado”, señaló.

Cabe recordar, que en su momento el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la estación Chetumal y se puso en operación la estación Felipe Carrillo Puerto, sin embargo, quedó pendiente la estación Bacalar. El Tren Maya recorre en Quintana Roo, los puntos turísticos que van de Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Tulum Aeropuerto.

El flujo de pasajeros en el Tren Maya, en donde ya opera, se encuentra en alrededor de un 80 por ciento, dependiendo de la temporada. Hasta ahora, el segmento con mayor demanda en el Tren Maya es entre Mérida y Cancún, aunque falta medir el tramo de la Riviera Maya.

Ayala Chávez reconoció que se debe perfeccionar todo, pues el objetivo es equiparar al Tren Maya con los que hay en Europa.

Estadísticas de enero a junio de 2024, revelan que el Tren Maya logró transportar 288 mil 814 pasajeros en las modalidades pasajeros premiere y Pasajero turista.

Transporte Público tendrá conectividad con Tren Maya

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) fue sede de la Tercera Edición del Foro “Me lleva el Tren”, un espacio en el que autoridades federales, estatales y municipales, junto con expertos en movilidad sustentable, medio ambiente y política pública, discutieron los desafíos de financiamiento e implementación de sistemas ferroviarios e infraestructura de transporte en México y Quintana Roo.

Durante el evento, el director de Imoveqroo, Rodrigo Alcázar Urrutia, presentó el proyecto de Corredores de Transporte Público y su integración con el Tren Maya, destacando la importancia de este desarrollo para transformar la movilidad en la región.

“Este proyecto, que ya cuenta con clave de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cambiará radicalmente la forma en que nos movemos, pasando de un sistema hombre-camión a un sistema integral de transporte más eficiente y conectado”, señaló.

El foro, realizado en colaboración con la organización Comunica la Ciudad, fue escenario de debates sobre movilidad no motorizada, tecnología y gobernanza sustentable, donde se subrayó la relevancia del Tren Maya como eje clave para un país ferroviario, con una red proyectada de más de 3 mil kilómetros en los próximos seis años, una iniciativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por su parte Óscar Fernández, director ejecutivo de Teltronic México, destacó la visión del gobierno federal para crear un país más conectado y amigable con el medio ambiente.

El titular del Imoveqroo destacó “Estamos en un momento clave para la movilidad en Cancún y todo el estado, y este foro nos permite intercambiar ideas con expertos en tecnología, seguridad vial, accesibilidad y movilidad ciclista, en línea con nuestras políticas públicas”, afirmó.

La Tercera Edición del Foro incluyó tres mesas de debate, en las que se abordaron temas como los retos tecnológicos y presupuestales del Tren Maya, la movilidad no motorizada, y la importancia de integrar tecnologías avanzadas y sistemas de bicicletas públicas para consolidar un sistema de transporte sostenible y eficiente.