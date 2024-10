Stereophonics visitará México con su Spring Tour 2025

Se aproxima un buen día

El concierto será el 11 de abril de 2025 en el Teatro Metropólitan

¡Stereophonics está de vuelta en nuestro país! Después de encender nuestros corazones en el Corona Capital 2013 y el Plaza Condesa 2017, la banda galesa nos dará de nueva cuenta una noche inolvidable, el próximo 11 de abril de 2025, en el Teatro Metropólitan, donde los fans vibrarán con sus grandes éxitos.

Actualmente, Stereophonics está ofreciendo un sonido renovado con Inevitable Incredible, el proyecto en solitario de Kelly Jones (vocalista de la banda). Grabado en la remota isla noruega de Ocean Sound, este disco fue compuesto principalmente con arreglos de piano. La mayoría de sus tracks fueron elaborados entre octubre y diciembre de 2022.

OCESAFACT: Stereophonics ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo un BRIT Award en 1998 como Mejor Banda Nueva.

Este proyecto galés de rock alternativo ha recorrido un largo camino desde sus inicios en 1992. Sin embargo, fue con Performance And Cocktails en 1999 que consolidaron su lugar en la escena internacional, rejuveneciendo el Britpop con canciones atemporales como “Just Looking”, “Half The Lies You Tell Ain’t True” y “The Bartender And The Thief”.

Este material, que sigue siendo un favorito de los fans, es una prueba del talento y la versatilidad de la banda, pues en 2010 se relanzó a petición del público.

Con una discografía que abarca más de ocho álbumes, Stereophonics nos ha deleitado con una amplia gama de sonidos. Desde su debut con Word Gets Around en 1997, pasando por clásicos como Performance And Cocktails y Just Enough Education To Perform, hasta experimentos más audaces como Language. Sex. Violence. Other?, Stereophonics ha demostrado su versatilidad y capacidad para evolucionar.

No te pierdas la gira Anthems Spring 2025. Los boletos estarán disponibles en la Preventa Citibanamex a partir del 24 de octubre a las 10:00 a.m., hora local, y un día después en Ticketmaster o en la taquilla del inmueble.