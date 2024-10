Antes de la crítica, Fernández Noroña aclara viaje y su financiamiento

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Señalado de aprovechar la presidencia del Senado para obtener beneficios personales, Gerardo Fernández Noroña ya aprendió que antes de la crítica está la explicación de actos y hechos. Y que desde donde hoy despacha, puede decir cosas sin presentar ningún sustento, como que:

“La oposición critica mi posición… pero mi posición es institucional.

“Yo estoy defendiendo las decisiones que tomó la Cámara de Senadores por mayoría calificada, es más, ni siquiera por mayoría simple, que son reformas constitucionales que se han convertido en ley vigente en el país.

“Ya está establecido en la Constitución que las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal, secreto y directo, y la derecha y los dueños de los medios de comunicación se empeñan en desinformar, en desorientar, en plantear las cosas de tal manera como si estuviese en discusión el cambio constitucional.

“O sea, digo, se puede debatir, reflexionar, pero la Ley es ley vigente y se tiene que respetar, y está establecido que el primer domingo de junio del 2025 se elegirán a las personas juzgadoras.

“Es muy grande, ya muy grande el número de personas juzgadoras que han emitido resoluciones sin ninguna validez legal.

“Yo he insistido en que el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción I, establece de manera explícita, no permite ninguna interpretación de que no procede el juicio de amparo frente a una reforma constitucional; y la hoy tristemente célebre jueza Juárez, que participó en las protestas en contra, que se manifestó en contra, que injurió al entonces compañero presidente López Obrador y que hoy es la heroína de la derecha, amaga o pretende amagar a la compañera Presidenta.

“Es una majadería política, intelectual, de nulo rigor jurídico. Cualquier estudiante de Derecho se avergonzaría de las resoluciones que han venido emitiendo, más de una persona juzgadora.

“Y, dentro de cada institución, el INE, por ejemplo, hay también diferencia, y entonces lo que la presidenta del INE, Taddei, planteó —y que ha sido, desde mi punto de vista, tergiversado— es que va avanzando con lentitud, un pequeño paréntesis, para que el Tribunal Electoral le diga lo obvio, ¿puede alguien detener el proceso electoral? Nadie.

“Y se da por sentado que hay una, como si estuviera en riesgo la realización de la elección de las personas juzgadoras, como si estuviera en la posibilidad de que esto se detuviera y no será así.

“El primer domingo de junio se van a elegir a las personas juzgadoras y la posibilidad de que la jueza Juárez o cualquiera pueda procesar a la compañera Presidenta, pues es nula también, y nosotros refrendamos nuestro respaldo a la compañera Presidenta.

“Este es un tema que quería comentar con ustedes.

“Y, el segundo: la gira que tuve este fin de semana en California, particularmente en tres ciudades puntualmente, en Los Ángeles, en El Cajón, en San Diego, y en Modesto, California. Estoy muy agradecido con nuestros paisanos.

“Ya están especulando, que ¿quién financió?, ¡pues me invitó la propia gente de California!.

“Hablé de la reforma al Poder Judicial, se transmitieron en vivo las intervenciones, del cambio constitucional que hicimos para que seamos el primer país del mundo que se elijan por voto universal, secreto y directo, a las personas juzgadoras.

“Y, entonces, vale atajar cualquier especulación. ‘Es que está viajando con recursos del Senado de la República’. Bueno, soy presidente de la Cámara de Senadores, todos los lugares a donde voy no puedo quitarme la investidura y decir: ‘Aquí la dejo a un ladito’.

“Pero el financiamiento fue de los compañeros que generosamente organizaron. Echaron la casa por la ventana, inclusive me sorprendieron con una avioneta que traía, así como, yo la época en que era niño había unas caricaturas, me acuerdo muy bien que sacaron una avionetita que decía (inaudible); entonces, traía así un anuncio de “Noroña es pueblo”. Fue muy bonito.

“La verdad, me van a decir que eso qué, pero fue tan grande la manifestación de cariño, que tuve que comprar una maleta para traer todos los regalos que me había dado la gente. Es de una generosidad impresionante, estoy muy contento.

“Tuve que hacer un vuelo muy pesado de las 11 de la noche, a las 12 de aquí, llegamos a las cuatro de la mañana para atender las reuniones que tenía hoy en la tarde, porque no daba el vuelo. Ojalá y me hubiera quedado allí a dormir tranquilo y venir en un vuelo más tarde, pero no daban los horarios, entonces esa es la razón de que volara en la madrugada de hoy.

“Y estos son los dos temas que consideré importante compartir con ustedes y estoy a sus órdenes, por si tuviesen alguna pregunta”.

Noroña se explica a sí mismo. Tal cual, sin quitarle una coma. Para que usted lo valore.

Cómo ve, ¿aprovecha o no el cargo?

