Violentan leyes

Aunque pese

Salvador Martínez García

El diferendo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial, lejos de aminorar, se acrecienta a pesar de que es claro que los jueces no pueden admitir demandas de amparo contra la reforma judicial, pues así lo establece el artículo 61 de la propia Ley de Amparo que precisa que es improcedente este recurso contra adiciones o reformas a la Constitución.

Por lo que la presidenta Sheinbaum Pardo hace un llamado a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras a respetar las leyes y no vulnerar el Estado de Derecho ante decisiones en tribunales ajenas al ordenamiento jurídico. Aprovechó en su conferencia mañanera para preguntar por qué a los trabajadores del Poder Judicial en paro se les sigue pagando su salario sin devengarlo.

El Poder Ejecutivo está firme y a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, es una necesidad porque los juzgadores federales suelen cometer actos que afectan la impartición de justicia, como la liberación de delincuentes. Caso concreto el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, a quien el juez Juan Pedro Contreras, le otorgó un amparo para dejar sin efectos la prisión preventiva.

Casos hay muchos de alta relevancia y también de menor impacto, pero en muchos casos con decisiones contrarias no sólo a las leyes sino al sentido común, como el no emitir sentencia para 6 mil 97 personas privadas de la libertad en cárceles del país.

La secretaria de Gobernación precisó: “Integrantes del Poder Judicial de la Federación han emitido resoluciones y amparos, frenando la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana y garantizar los derechos de la ciudadanía”.

El conflicto entre poderes no termina por la negación de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte que determinan seguir pagando a los empleados judiciales en paro y al no determinar lisa y llanamente que no cuentan con facultades para frenar una reforma constitucional que ya está plasmada en la Carta Magna, luego de haber sido aprobada en el Congreso y por la gran mayoría de los poderes legislativos de los estados.

Susurros

Este martes inició en la ciudad de Kazán, en Rusia, la cumbre de los BRICS con la presencia de más de 30 países del mundo que representan una fuerza económica mayor a la del Grupo de los 20 y que tendrá como punto central la creación de una plataforma de pago digital y otras formas de aumentar el comercio en monedas nacionales, lo que abatiría el dominio del dólar como moneda comercial en el mundo.

Los medios en occidente no han hecho mucho despliegue informativo en torno a los BRICS grupo creado hace 18 años por Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica, iniciales que le dan el nombre con lo que hoy es conocido el grupo al que también forman parte otras naciones como Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y otras más, que en conjunto han cambiado la geopolítica mundial y no sólo el ámbito comercial.

En este encuentro seguramente habrán de sumarse otras naciones como miembros formales de los BRICS, arquitectura de cooperación multinivel que tiene como fin el fortalecimiento del multilateralismo para un desarrollo y una seguridad globales equitativos. Veremos.

salvadormartinez@visionmx.com

X: @salvador_mtz