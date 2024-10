Diferencias entre un estúpido y un idiota

No hay más soberano legítimo que la nación;

no puede haber más legislador legítimo que el pueblo

Denis Diderot (1713-1784) Escritor francés

De acuerdo a la Inteligencia Artificial de Google, “estupidez” se define como una torpeza notable en comprender las cosas, o como una falta de entendimiento o inteligencia. Una persona estúpida es aquella que sólo tiene en cuenta su propio punto de vista.

En cambio, la “idiotez” se refiere a alguien que considera todo desde su propia perspectiva, juzgando cualquier cosa como si su visión del mundo fuera universal.

La palabra “idiota” fue inventada por los griegos. Según el columnista de “El Mañana”, Fortino Cisneros Calzada, estudios científicos al respecto señalan que es más peligroso un imbécil que un idiota y que un estúpido, pues el acto de imbecilidad, a diferencia del de idiotez o estupidez, está orientado hacia la aceptación de los que considera sus pares; es decir, va dirigido hacia un grupo específico con el que se identifica y cuyos postulados e ideas defiende a capa y espada, independientemente de que sean válidas y moralmente aceptables. Son muchos los casos de políticos llegados al poder con síntomas evidentes.

El filósofo y escritor Fernando Savater, que del tema sabe mucho, ha logrado identificar los rasgos distintivos del imbécil: el imbécil no cree en nada y todo le da igual; cree que lo quiere todo y luego paradójicamente no hace nada por obtener algo; no sabe ni quiere saber, simplemente sigue a la masa como si fuera una oveja más del rebaño; cuando sabe lo que quiere, no se molesta en conseguirlo, ya que no le apetece esforzarse; cuando tiene mucho ímpetu, no puede diferenciar lo bueno de lo malo.

“El idiota”, del escritor ruso Fiódor Dostoyevski, era el príncipe Myshkin. Lo llamaban así por su humildad, honestidad y amabilidad en una sociedad de farsantes e intrigantes falsos.

Bueno, todo esto se los platico, ya que la clase política en todo el mundo está inundada de idiotas y estúpidos. Y, que quede claro, no los estoy calificando, los estoy describiendo por sus actos. ¡Qué quede bien claro!

Por sus ambiciones de poder y dinero, el oficialismo, cualquiera que sea su bandera, comete abusos y aberraciones de lo que supuestamente “defienden”.

La reforma judicial fue acto idiota y una estupidez. Sólo ven sus propios intereses y no aceptan los de la comunidad entera. Pueden convivir y mejorar. Pero, como borregos levantadedos, no leen las leyes que les ponen sus jefes para aprobar y lo hacen por un elemental instinto.

Actos idiotas son los cometidos por el PVEM, al impulsar una ley para eliminar las bolsas de plástico en las ventas de comercios y restaurantes. Sin embargo, un acto de estupidez fue no sustituirlos como ocurrió en otros países como Estados Unidos, donde impulsaron las bolsas de papel reciclado y plástico sustentable.

La lista de idioteces cometidas desde el oficialismo es inagotable. Los políticos encumbrados, en actos sistemáticos de demagogia, para justificarlos usan eufemismos y así ocultan los efectos nocivos contra la sociedad.

Y, precisamente, en el Congreso es donde desfogan sus ansias por demostrar que son trascendentes. Y es ahí donde pasan a fastidiar la vida de millones de personas de una sociedad que esperan soluciones, no complicaciones.

PODEROSOS CABALLEROS

TRUMP-TMEC: Una columna de WSJ hace referencia a sus comentarios sobre los temas de los aranceles y el TMEC. En una entrevista, el candidato presidencial de Estados Unidos y quien aventaja las encuestas, Donald Trump, confirmó que recurrirá a los aranceles para resolver prácticamente cualquier problema internacional. Se comprometió con respetar el TMEC a menos de que México permita la apertura de fábricas de automóviles de China para su reexportación a EUA bajo las reglas de dicho acuerdo. Las tácticas negociadoras de Trump abren la puerta para que “opte por usar el poder de EU” para hacer que México cumpla con sus términos, a diferencia de lo ocurrido con el gobierno de Biden. No se necesita más explicación. Tanto Kamala Harris, la otra contendiente, como Trump, apretarán las tuercas al gobierno de Claudia Sheinbaum, si se violan las cláusulas del TMEC.

MANOLO JIMÉNEZ: El gobernador Manolo Jiménez anda cabildeando en San Lázaro un jugoso presupuesto para su estado. Pero, gasta saliva y dinero, porque los diputados ni lo ven, ni lo oyen. Especialmente los del PAN, luego de que Manolito no cumple compromisos políticos, como lo exhibió Marko Cortés. En Diputados sólo tiene un aliado, Abramo Masso. El resto no lo quiere ver, ni en pintura. Así, o más claro.

PEDRO RODRÍGUEZ: Durante el proceso electoral, en donde el alcalde panista Pedro Rodríguez, jugó y ganó la reelección, desaparecieron por arte de magia las chelerías y restaurantes en la vía pública. Hubo orden durante unas 8 semanas; disminuyeron los accidentes por alcoholismo y hasta la policía hizo su chamba de recorrer las calles para cuidar a la sociedad. Terminaron las campañas y regresaron los negocios sin orden, ni impuestos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

ALEJANDRO SOBERÓN: El Gran Premio de México, que organiza cada año CIE, corporativo de espectáculos que lidera Alejandro Soberón Kuri, en alianza con la empresa regiomontana de reciclaje Arzys, de Mario Sergio Ramírez, se convertirá en el primer evento masivo en utilizar 1.4millones de vasos de aluminio ciento por ciento reciclables. Una acción sustentable para un evento que genera toneladas de basura y contaminación al medio ambiente, entre ello la generación de carbono por la aceleración de los autos de F1.

