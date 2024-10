DLD lleva su Tour Ocho al bello Caribe Mexicano

Tras su Sold Out en el Palacio de los Deportes

La banda se presentará el 27 de octubre en el Auditorio STOA de Cancún

DLD continúa con su Tour Ocho después del Sold Out del Palacio de los Deportes; y ahora llevarán un show totalmente nuevo al sureste mexicano con dos grandes conciertos, uno en Cancún y el otro en Mérida.

Francisco Familiar, cantante de la banda nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Es parte de la gira del Tour Ocho, que tuvo su banderazo de salida en Palacio de los Deportes, llevaremos este show porque aparte ya soy orgullosamente quintanarroense, desde hace 5 años o más y siempre había querido llevar este concierto al estado. Vale la pena, aparte el lugar impecable, todo se conjuntó, el auditorio es muy cómodo, tiene acceso a todas las edades, pensamos que es una oportunidad inigualable para vernos”.

Aclara que se trata de “Un show como cualquier otro, sea en la capital o cualquier estado, nosotros nos entregamos de la misma forma. Claro que por las dimensiones del lugar, la producción que empleamos no se puede llevar tan grande, pero los elementos, los visuales, programación de luces, todo es igual en todas partes. Nos involucramos demasiado, el show lo hicimos desde cero, no queríamos repetirnos, era importante mostrar el disco que salió a finales del año pasado y había gente que ya nos había visto, hicimos dos auditorios nacionales, por eso ahora es un show completamente nuevo”.

Celebra que “Los que nos escuchaban de chavitos ahora ya tienen hijos y nos escuchan, se ha pasado la estafeta de alguna manera, pero hay un interés legítimo por la banda, mis padres me llenaron de influencias, pero en este caso, vemos que generación tras generación nos hemos logrado acercar a los más jóvenes de una manera muy orgánica, no solo por sus padres. Aun pudimos ver a los chicos en una firma de autógrafos, y te da mucho gusto y una nueva responsabilidad”.

Adelantó que ya están trabajando en música nueva “este disco si tiene mensajes y tópicos que antes no teníamos en la mira, pero hora que somos padres, tenemos hijos adolescentes, ya sentimos este deber cívico como ser humano, como mexicano y como artista de dejar un mensaje positivo. La música es un vehículo fabuloso para poderlo hacer, eso nos ha llevado conectar con más jóvenes, podremos usar lenguaje viejo, pero el mensaje es nuevo es actual

De regreso en el tema del show en Cancún dijo “Ahora hay herramientas como las plataformas digitales donde vez los números que son muy fríos, sabemos cuáles son los temas que más se escuchan en cada región, que discos y entonces lo tomamos en cuenta para armar un setlist equilibrado. Últimamente me llama mucho la atención como reacciona la gente con ‘Reencuentro’, y las frecuencias de la misma canción evocan sentimientos muy padres, es una mixtura rara pero me gusta tocarla en vivo y también las del ‘Ocho’ que son ‘Alma rota’ y ‘El accidente’, las disfruto mucho”.

Finalmente, destacó “Estamos trabajando en algunos temas que pueden ser parte de un nuevo disco o solo sencillos. A título personal si me gusta el disco, ese formato, porque una sola canción no te puede representar totalmente, entiendo la forma en que se vende hoy la música, pero a mí me gusta un concepto completo. Tendremos también algunas colaboraciones que ya daremos a conocer para 2025” concluyó.

DLD se presentará el 27 de octubre en el Auditorio STOA de Cancún y el 26 de octubre en el Pash Music Hall de Mérida. Los boletos ya están disponibles a la venta.