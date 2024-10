Sheinbaum anuncia 330 mil lugares para educación superior

“Vamos a ir llenando de universidades al país”

Presenta la SEP los lineamientos para ampliar la oferta educativa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en su gobierno se aumentarán en 330 mil nuevos lugares en universidades públicas, por lo que el compromiso de su gobierno es ir llenando de universidades públicas a todo el país.

“Son 330 mil lugares nuevos para universitarios en todo el país, y se van a distribuir de esta manera: en la Universidad Nacional ‘Rosario Castellanos’ -así le vamos a nombrar-, son 150 mil espacios nuevos a lo largo del sexenio; en la Universidad de la Salud, 25 mil lugares nuevos; en las Universidades para el Bienestar ´Benito Juárez´, al menos 40 mil, aunque tiene posibilidad de más; el Tecnológico Nacional de México, 85 mil y en el Politécnico Nacional, 30 mil, señaló.

La jefa del Ejecutivo federal reprochó que durante el llamado periodo neoliberal se cerraron los espacios para universidades públicas, pues este modelo neoliberal, acusó, no consideraba a la educación como un derecho sino como un privilegio y una mercancía.

“Es decir, que según esto solamente aquellos que pasaran un examen de admisión tenían la posibilidad de estudiar en la universidad o en un instituto politécnico. En realidad los exámenes de admisión no eran más que un embudo y no es que los estudiantes no estuvieran preparados porque les da un certificado de que están preparados.

“Vamos a ir llenando de universidades nuestro país. Educación, educación pública. La educación es un derecho no un privilegio ni una mercancía Este es el compromiso”, dijo.

La Presidenta agregó que dialogarán con centros educativos autónomos, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para “avanzar en la gratuidad” y en la creación de vacantes.

“Las universidades autónomas de los estados, incluida la UNAM, se entrará en contacto con ellas para ver qué capacidad tienen de crecer, poniendo los recursos dedicados a la docencia. Que la mayoría de los recursos, el 99 por ciento vaya al desarrollo de nuevos espacios”, dijo.

Los lineamientos

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, detalló que la Universidad Rosario Castellanos buscará aumentar en 150,000 lugares. Además de que se planea la apertura de 30 nuevas sedes, con una capacidad para recibir entre 3,000 y 7,000 estudiantes cada una.

“(Los alumnos nuevos) sumados a los que actualmente tiene ya esta universidad aquí en la ciudad de México, pues va a llegar a un total de 206,000”, precisó Delgado Carrillo.

Además, el titular de la Secretaría de Educación Pública indicó que se buscará que dicha institución sea una universidad nacional, al igual que la Universidad de la Salud, la cual tiene el objetivo de crecer en 25,000 nuevos lugares, los cuales se albergará en 10 nuevos planteles.

Por otro lado, se precisó que las universidades del Bienestar Benito Juárez continuarán expandiéndose con 50 nuevas sedes que permitirán la creación de 40,000 nuevos lugares para estudiantes de zonas marginadas donde, según el funcionario, no existen opciones educativas de nivel superior. Esto elevará la matrícula total de este sistema a 110,000 estudiantes.

Mientras que el Tecnológico Nacional de México se comprometió, a través de su director Ramón Jiménez, a aumentar la matrícula en 85,000 nuevos lugares, alcanzando un total de 660,000 estudiantes.

Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional pasará a tener 30,000 nuevos lugares para estudiantes.

Universidades y polos del bienestar

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación indicó que las nuevas instituciones de la Universidad Rosario Castellanos se realizarán de acuerdo a los polos del bienestar; aunque adelantó que se iniciará por Comitán, Chiapas, donde se pondrá la primera unidad fuera de CDMX donde existen seis. Además, indicó que se planea que un segundo plantel será en Tijuana.

En cuanto a la Universidad de la Salud, explicó que el objetivo “es formar profesionales de enfermería familiar, de medicina general y comunitaria, en límites complejos y cambiantes que proporcionen servicios integrales en el primer nivel de atención médica con base en evidencias científicas”.

Las convocatorias para profesores y alumnos comenzarán a partir de noviembre.

Fomento a la inversión de IP complementada con la pública

Al comentar sobre la reunión que sostuvo con el empresario Carlos Slim, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que tuvieron una conversación sobre las inversiones privadas en México para el próximo año, “no hablamos en particular de sus empresas”.

Indicó que le planteó el programa de impulso a la orientación que se pretende dar a la relocalización de empresas, a efecto de que sea una forma de impulsar el bienestar en la población. “Fue una plática de cortesía y particularmente que nos ayude a impulsar este proyecto de fomentar la inversión privada complementada con la inversión pública” que realizará su gobierno.