“El diablo tiene otros datos” regresa por corta temporada

Bajo la dirección y dramaturgia de Hugo Alcántara

A partir del 1 de noviembre en el Teatro Tepeyac

Mitzi Fernández

La pastorela “El diablo tiene otros datos (Ahí te va la morena)” regresa este año, con una obra mejorada, a partir del 1 de noviembre en el Teatro Tepeyac.

Con un elenco base que integra a La Chupitos, Pierre Ángelo, Adriana Moles, Yurem, Juan Frese, El Indio Brayan, Jessica Segura, Moisés Suárez, La Vecina, Mafer Sainz, Quetzali Arriaga y Herson Andrade. Donde además se integra Pocholo y contarán con alternantes y algunos invitados.

En conferencia de prensa donde asistieron algunos de los actores Pierre Ángelo comentó “es un trabajo padrísimo, estamos contentos de volver, si tenemos la base de la obra y la historia, pero siempre pasa que agregamos algo y no dejamos de divertirnos”.

El director y actor de la obra Hugo Alcántara, mejor conocido como El Indio Brayan agregó “esta es una comedia que la puede ver quien está al día de las noticias o quien sea, pues hay chistes para todos, saldrán muy divertidos porque estamos más renovados, que el año pasado”.

En la obra se conocerá al verdadero diablo, donde todos serán las víctimas, una pastorela tradicional, sin perder el sentido del humor.

Aclararon que es una pastorela cómica no es un ataque a ningún personaje, enfatizando que no hay manera de que nadie se ofenda. Son personajes dentro de otros personajes. Hugo Alcántara mencionó “está muy cuidado y todos tenemos humor y nos hemos reído de cosas que no son políticamente correctas, pero nos reímos del diablo, de los ángeles”.

La Chupitos por su parte externó “yo agradezco a los compañeros y los invito de verdad se van a divertir mucho”.

La obra estará en funciones los días viernes, sábados y domingos, puedes estar al pendiente de las redes sociales para los horarios y próximas presentaciones en diferentes lugares.

Se planea tener algunas salidas cortas de temporada, a Texcoco, al teatro Royal el 11 de diciembre, a Ecatepec, Torres de Satélite para que personas de todos lados conozcan y disfruten la obra. Así lo confirmó el elenco.

Los boletos están a la venta en el sistema Ticketmaster o en la taquilla del Teatro Tepeyac

“El diablo tiene otros datos (Ahí te va la morena)” regresa este año, con una obra mejorada, a partir del 1 de noviembre en el Teatro Tepeyac. Los boletos están a la venta en el sistema Ticketmaster o en la taquilla del teatro