Debemos cuidar y atesorar los órganos ciudadanos: Xóchitl Bravo

Segunda vuelta

Luis Muñoz

¿Por qué es importante observar con detenimiento lo dicho por la diputada Xóchitl Bravo Espinosa en la reunión de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México?

Por su reconocimiento explícito a los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano que no depende de ninguna instancia, ni del Gobierno de la Ciudad, ni de la Fiscalía; son de los órganos ciudadanos que tenemos que cuidar y atesorar al máximo.

En la reunión, en la que estuvieron presentes los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano (CJC), Bravo Espinosa dijo que la Tercera Legislatura se está distinguiendo por poder diferenciar lo que es hacer política de partido y lo que tiene que ver con legislar y hacer todo lo necesario por el bien de la Ciudad. Esa es una tarea que hacemos todos los días las y los coordinadores y vicecoordinadores de los distintos grupos parlamentarios…señaló.

En este contexto resalta que la procuración de justicia tiene que ser equitativa, igualitaria, pero además transformadora, lo cual se ha hecho poco a poco a costa de mucho esfuerzo. “Por primera vez, enfatizó, las mujeres tenemos una Fiscalía que atiende los feminicidios; por primera vez las mujeres tenemos un banco de ADN donde se identifica a los agresores sexuales. Pero también tenemos fiscalías especializadas en las 16 alcaldías. Decíamos líneas arriba que lo expuesto por la diputada Xóchitl Bravo es importante. Y lo es, porque es en el tema de los feminicidios las cifras son preocupantes.

En México se registran 2 feminicidos al día; durante el primer trimestre de este año se han contabilizado 184 casos. El País reveló en Noviembre de 2023 que en los últimos años hubo un aumento de delitos sexuales contra niñas y adolescentes, al igual que la violencia familiar, la trata y los feminicidios.

En Septiembre, con motivo del Día Internacional de la Mujer, ONU Mujeres hizo un llamado urgente para financiar a las organizaciones feministas y de mujeres… y es que después de un feminicidio, las madres, las tías, las amigas son esas víctimas que deben sobrevivir a la pérdida, al dolor, al terror, a la impunidad.

En el mejor de los escenarios, logran sobreponerse y continuar su vida aún con el vacío que deja una muerte violenta; en los peores, su cotidianidad se vuelca en emprender un largo camino por el acceso a la justicia.

Los casos mediáticos que han acaparado la atención de los medios, los posteos en las redes sociales, las protestas y las conversaciones, pero después se disuelven en el olvido, hoy es posible un cambio radical de este fenómeno con el Consejo Judicial Ciudadano. “Me parece muy importante, dijo la diputada Bravo Espinosa, atender esta composición del Consejo Judicial, donde nosotras, nosotros, diputadas y diputados, no podemos tomar por encima de ustedes decisiones, porque esa es su facultad; nosotros estamos aquí para apoyarles en lo que ustedes necesiten. Qué todo el mundo vea lo que hacemos y lo que no hacemos, porque -yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo- no hay mejor juez o jueza que no sea la ciudadanía, los habitantes de esta ciudad, expresó.

Defensa a ultranza de Chapultepec

Las y los diputados integrantes de la Transformación en el Congreso de la Ciudad de México, advirtieron que prefieren ser sancionados antes que entregar más de 5 mil metros cuadrados del Bosque de Chapultepec a la inmobiliaria Trepi.

En conferencia de prensa rechazaron la postura del Grupo Parlamentario del PAN, que solicitó, mediante un comunicado, a los 66 legisladores del Congreso, acatar la resolución del Juez del Juzgado Cuatro de Distrito del Tribunal Administrativo para que se cambie el uso de suelo del Bosque de Chapultepec a uso habitacional.

“Ya iniciamos un conjunto de acciones jurídicas, legales, políticas y sociales, advirtieron. La gente tiene que estar informada que el Poder Judicial quiere suplantar las funciones del Poder legislativo”.

En su intervención, la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, diputada Xóchitl Bravo Espinosa aseveró que las y los diputados de la Transformación agotarán todos instrumentos jurídicos que haya a la mano en el Congreso de la Ciudad de México para defender el Bosque de Chapultepec, porque su cargo significa defender los derechos de la población.

Deben investigar a “peces gordos”

Para el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, no basta con la renuncia del director y comandante de la cárcel de Cancún, donde se fugó un reo acusado de violador y asesino, sino que es necesario ir más allá e investigar a “peces gordos” del gobierno de Mara Lezama por negligencia en materia penitenciaria.

“Siguen los tropiezos con la gestión de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal; no logra hacer mancuerna con el gobierno de Lezama y ahora, aparte de los numerosos homicidios en las plazas y centros comerciales, se fugan delincuentes”. Ernesto Sánchez habló de aplicar una reingeniería al Sistema Penitenciario Estatal de Quintana Roo. “Desde luego que hay irregularidades y por tanto se requiere que los mandos sean rotativos, con nuevos filtros de confianza, más presupuesto y organizaciones de la sociedad civil que exijan cuentas y Lezama les responda”.

El diputado del PAN explicó que su fracción en San Lázaro tiene la mejor disposición de establecer diálogo con la gobernadora para alcanzar la paz en Quintana Roo y evitar más delitos en Cancún.

