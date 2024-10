Panistas a las urnas

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

No están convencidos para acudir a las urnas, pero los militantes de Acción Nacional esperan un cambio radical al interior del partido para poder presentarse en calidad de competencia en los comicios de 2027.

Los dirigentes panistas creen que la elección del nuevo presidente o presidenta será el marco adecuado para lograr la transformación necesaria.

Jorge Romero no es lo más adecuado para encauzar al partido, mientras que Adriana Dávila hace su mayor esfuerzo, pero al parecer no le alcanza para ganarle a un gallo muy jugado y con muchos amarres como lo es el ex jefe delegacional de Benito Juárez.

Los panistas expresan temor de que, a poco de ganar la dirigencia del partido, Romero tenga que enfrentar acusaciones legales. Y es que el aspirante a presidente del PAN es señalado como cabeza del llamado “cártel inmobiliario” y se dice que su expediente está reservado para activarlo en el momento necesario.

La fragilidad del ex coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados es mucha, pues se considera que fue quien diseñó al grupo que desde la alcaldía Benito Juárez empujaba para autorizar nuevas construcciones de las que recibían su “mochada”.

El expediente que revela los nexos de Romero con ese grupo se encuentra guardado para sacarlo a la luz en el momento oportuno, lo que daría un golpe mortal al partido de la derecha.

Verdad o mentira, la realidad es que, entre los santones del partido blanquiazul, son muchos los que alertan sobre lo que podría pasar con el triunfo de Jorge Romero en la contienda del próximo 10 de noviembre.

Romero ha tenido que ver con todos los alcaldes y delegados de Benito Juárez que siguieron a su mandato y los continúa aglutinando en su grupo que controla todos los asuntos concernientes a dicha alcaldía.

El joven Jorge Romero aglutina a los perfiles jóvenes dentro de Acción Nacional y ha jalado por militantes de su partido que le prometen lealtad.

Quienes siguen de cerca los acontecimientos dentro del otrora poderoso partido están ciertos de las debilidades de Romero y temen que su expediente ponga en riesgo la viabilidad del partido y lo aleja aún más de la ciudadanía.

Hay quienes consideran que una mancuerna conformada por la dupla Romero y Dávila daría mayor certeza al partido.

El año próximo vienen comicios en Durango y Veracruz, estados en los que el PAN tiene buena presencia. En Durango gobiernan la capital del estado y en Veracruz, el puerto del mismo nombre y Boca del Río entre otras joyas.

En Veracruz, la traición de los Yunes (padre e hijos) dejó indefensos a los panistas, por lo que se considera difícil que puedan mantener su hegemonía en esos ayuntamientos y otros más.

La llegada de Romero a la dirigencia nacional del PAN se considera como un hecho consumado, aunque una sorpresa de Adriana Dávila no se encuentra descartada y la medición de fuerzas se dará una vez que se reconozca el triunfo de uno de ellos.

Sin embargo, hay quienes anticipan una posible deserción de militantes, después de los comicios del 10 de noviembre.

*******

El acoso es uno de los delitos más perseguidos en los años recientes y dos personajes del mundo político y judicial fueron señalados por este ilícito. El coordinador general de consulados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jorge Islas, cercano al titular Juan Ramón de la Fuente y Ricardo Márquez Blas, cercano al entorno de trabajo de la ministra Norma Piña, acusado de violación… Falleció Fernando Valenzuela un ícono del deporte, un beisbolista que permitió rescatar del olvido a ese deporte y que en Estados Unidos se posicionó como un grande y cuyo número fue retirado del uniforme de los Dodgers en un justo homenaje.

