A Morena le urge dar la imagen de que Sheinbaum es una Presidenta fuerte

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“Jalón de orejas” por partida doble al verde Arturo Escobar

Si algo quedó demostrado en la semana que concluye es que la mayoría de Morena y aliados en el Congreso de la Unión no sólo trabajan “fast-track”, sino que también lo hacen aun antes de que en Palacio Nacional les tiren “línea”, para eso están más que prestos y todo indica que la gran preocupación en el oficialismo es dar la imagen de que Claudia Sheinbaum es una Presidenta fuerte; les urge no sólo a nivel nacional, también más allá de nuestras fronteras, porque de seguir en esa línea de confrontarse, no se espera que pueda pasar mucho.

Es que, sin duda, muy mal parada quedó la jefa del Ejecutivo luego de la visita del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a una de las más prestigiadas escuelas de Derecho en Harvard y tanto alumnos como maestros se rieron de los requisitos que tiene la controvertida reforma al Poder Judicial para que se pueda aspirar a ser juez o magistrado. “Y no es chiste”, dijo en inglés el ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

Como se recordará, unos días después, la presidenta Sheinbaum Pardo, en su mañanera del pueblo quiso salir como una especie de superheroína para, visiblemente molesta, en un intento de ser contundente, señalar que “nadie se burla de México”.

Habría que aclararle a la mandataria de México que las risas y la burla no fueron para el país sino, ni más ni menos, para Morena por lo que este instituto político y sus rémoras deberían de recapacitar en que eso les pasa por hacer las cosas vía “fast-track”; por no enterarse de lo que votan y por caminar hacia el autoritarismo.

El caso es que Sheinbaum Pardo no logró tomar la faceta de superheroína dispuesta a defender a su Patria y al pueblo “sabio y bueno”. De plano no le hicieron caso en el vecino país del norte y menos pensar que la escuela de Derecho de Harvard vaya a iniciar una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial en México.

También sería recomendable que por aquellos lares investigaran sobre la corrupción guinda que inició en la errada y llamada Cuarta Transformación y en su segundo piso, todo indica que continúa.

Por eso, ante este evidente fracaso el oficialismo ahora -para variar- le ha dado por arremeter contra el Poder Judicial y la SCJN. Cuestión de reparar en lo dicho por la senadora Malú Micher, sí, la misma que ha sido afín al flamante secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que por estos días anda de vacaciones por Japón y ahora, de manera por demás encendida, defiende a Sheinbaum Pardo.

De mucho inglés y poca ética y falta de respeto a las instituciones, fue como la senadora Micher calificó al ministro Ortiz Mena, que no hizo más que dar a conocer los requisitos que esta errada y llamada Cuarta Transformación, en su segundo piso, impone a las personas que aspiran a ser jueces o magistrados.

“Tenemos a un ministro burlón, poco ético, antidemocrático y abusivo de sus poderes porque se larga a Harvard y se burla del Poder Ejecutivo y de este Poder Legislativo, vaya ustedes y conozcan ustedes a este señor”, dijo específicamente Marta Lucía Mícher a quien le va a dar algo por hacer tan entripado coraje, ¿sería para quedar bien con la presidenta Sheinbaum?

No, definitivamente no hay punto de comparación entre la senadora Mícher y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, así que la primera no debería comprarse pleitos que no van a ningún lado y en los que no obtendrá respuesta.

Otro detalle que no hay que soslayar. En uno de sus gustadísimos “stand-up” mañaneros, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba sobre la revocación de mandato cuando se refirió a quienes estudiaron en Universidades tan prestigiosas como la de Harvard.

“Imagínense, los que han estudiado en Harvard o en otras universidades del extranjero y aprenden a robar, a eso van, o a ayudar a que roben otros y que ellos reciban migajas del botín. ¿Para qué entonces estudiar en esas circunstancias? Pero existe esa mentalidad, es una mentalidad elitista, clasista, racista”.

Esa es pues otra de las herencias que le deja el tabasqueño a su sucesora, quien por lo visto no será ella la que enfrentará por lo menos este pleito, pues a su gabinete, -hay que recordar-, ha incorporado a personas que han estudiado en universidades extranjeras como la de Harvard.

Retomando el inicio, otra de las cosas que hicieron los legisladores de Morena en sus intentos por presentar a Sheinbaum Pardo como una figura de peso, es que en el marco de la discusión de la controvertida “supremacía constitucional”, a la que la Presidenta le dio todo su apoyo y el pleito por la reforma judicial, inmediatamente Morena y sus aliados en el Senado aprobaron, con 81 votos a favor y 36 en contra, respaldar al Poder Ejecutivo en el desacato a la orden que dio una jueza para bajar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación.

Municiones

*** Y que le “jalan las orejas” de muy ruda manera al verde Arturo Escobar y Vega por haber causado tal rebambaramba el pasado miércoles al emitir un boletín con el logo del PVEM en rechazo a la iniciativa de supremacía constitucional. Desde luego, en las instalaciones del Senado de la República estuvo acompañado del senador Manuel Velasco, que si por algo se ha caracterizado es por hacerle el trabajo sucio a Morena, con eso no tiene ningún problema. Visiblemente temeroso, Escobar y Vega se deslindó del referido comunicado y dijo que él solo había subido algo a la red social “X”. “Yo, desde un espacio de ciudadanía y, por supuesto, como parte de la dirigencia del partido, tomé un comentario personal sobre lo que yo pensaba. No hablaba ni busqué hablar en nombre de Manuel Velasco ni de Carlos Puente, pero al hacer estas modificaciones en las comisiones el día de ayer, en mi caso, se materializaron mis preocupaciones, quedaron fuera del dictamen y, por lo tanto, no tengo ningún tipo de objeción a lo que hoy se va a discutir en el Pleno”. Se nota que el regaño fue por partida doble y en este sentido, hay que subrayar que Escobar y Vega está muy triste y desconsolado porque no tiene ningún cargo y se quedó con las manos vacías.

