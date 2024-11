Seguimos en el túnel de la incertidumbre

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Sin duda, la posición que anunció y adoptó el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, es definitiva y cortante porque claramente dijo que los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados no acatarán la suspensión que proponen los ministros de la Corte, en una polarización absoluta entre dos poderes, Legislativo y Judicial.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar de forma parcial la reforma judicial, al considerar que el proceso electoral de juzgadores de 2025, no ofrece garantías de seguridad jurídica.

Entre los puntos de la reforma que el ministro plantea anular, de acuerdo con el proyecto publicado por la Suprema Corte, destaca la elección en urnas de jueces de distrito y magistrados de circuito, pero en un principio de deferencia y autocontención, propone mantenerla para los ministros de la SCJN y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del nuevo Tribunal de Disciplina.

González Carrancá también propone invalidar la remoción masiva de jueces y magistrados, el recorte salarial para jueces y magistrados en funciones, la prohibición de suspender normas generales en el juicio de amparo, y plantea la inconstitucionalidad de la figura de jueces sin rostro

Ricardo Monreal, en su calidad de coordinador de los diputados federales de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, asegura que no acatarán a suspensión o resolución de la votación de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tajante dice: “No acataremos la resolución, por supuesto que no, no tiene competencia, ni tampoco jurisdicción, ni tiene facultades un ministro para invalidar una reforma constitucional, está totalmente fuera de legalidad”.

En este caso pues entramos a un túnel de ilegalidad e incertidumbre, porque cada parte, los que están a favor de la elección y los que no, insisten en tener la razón jurídica y eso no nos lleva a nada. Es decir, el poder del gobierno, su partido y legisladores insisten en seguir adelante y amenazan con llevarlo a cabo a como dé lugar, en tanto que los miembros del actual Poder Judicial, que defienden la legalidad que ellos consideran y defienden su trabajo, también insisten. Esto nos llevará a caminos muy peligrosos. Hoy jueves veremos qué sucede en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Arturo Zaldívar, el defensor y artífice de dicha elección, quien según el ministro González Alcántara Carrancá se retiró como ministro de la Corte, con los haberes debidos, insiste que la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá es una pieza política interesada. Los cierto es que falta información clara y concisa. No se ha podido trazar una ruta que nos dé certeza y confianza.

La IP participará

En breve habrá buenas noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno presentará próximamente el Plan Nacional de Energía, en donde dejó claro que las empresas privadas que quieran incursionar en el mercado mexicano deberán atenerse a reglas claras. Sin duda.

La política energética pretende fortalecer la participación estatal y establecer condiciones técnicas para una mayor estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, señaló la mandataria en su conferencia matutina. “Vamos a presentar muy pronto el Plan Nacional de Energía, con la reforma constitucional que estamos ya por firmar, ya pasó por los Congresos y tiene nada más que declararse constitucional por el Congreso de la Unión”.

Esto son buenas noticias porque para lograr un desarrollo sustentable y exitoso de la industria y la economía necesitamos la energía eléctrica y la participación de la inversión privada es fundamental e incluso está considerada en el T-MEC.

Sin duda, los industriales, entre ellos Tesla, del señor Musk, recibirán como gusto y agrado, las nuevas reglas, claras y precisas. Por ejemplo, en el adelanto que nos dio la presidenta Sheinbaum, la reforma contempla nuevas reglas técnicas para garantizar la estabilidad de la red eléctrica nacional, especialmente en el uso de fuentes renovables intermitentes como la solar y la eólica, que fueron canceladas por el gobierno anterior y que son fundamentales para el suministro de energía en lugares apartados, difíciles de llegar.

Pemex suministra petróleo a Cuba

De enero a septiembre de este año, México suministró a Cuba unos 20 mil barriles diarios de crudo Olmeca, unos 400 mil barriles en total, para hacer frente a la crisis de energía en la isla.

Durante este año se ha incrementado considerablemente el volumen de envío a la nación caribeña de petróleo mexicano y se hace en los mismos buques que transportan crudo y combustibles venezolanos a Cuba, son suministrados por una filial de Pemex, según declaró la compañía a la Comisión de Valores de Estados Unidos SEC por su sigla en inglés este año.

Según la información publicada por el periódico Reforma, las ventas se realizan mediante contratos en pesos y se valoran a precios del mercado internacional. Ni Pemex, ni la Secretaría de Energía (Sener) respondieron a solicitudes de comentarios al respecto. El cargamento partió del puerto de Veracruz en el Buque Vilma, de origen cubano, el cual tiene previsto llegar a la isla este mismo fin de semana de acuerdo con el London Stock. Así las cosas, hasta pronto.

