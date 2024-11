Donald Trump “ha metido las cuatro” con discurso racista

Cierre de campaña en Nueva York

Super estrellas puertorriqueñas se le fueron a la yugular por insultos en evento del republicano

José Luis Montañez

Esto no se acaba, hasta que se acaba o lo que es lo mismo: Del plato a la boca a veces se cae la sopa, dice el clásico.

Y a Donald Trump le han bastado unos minutos, en su mitin del domingo pasado en el Madison Square Garden de Nueva York, para perder miles y miles de votos para su causa en su ruta presidencial, al permitir que uno de sus invitados, el comediante Tony Hinchcliffe, afirmara ante unos 20 mil asistentes, sin el menor recato que: “Puerto Rico es una isla flotante llena de basura”.

No Mause Micky..!

Hinchcliffe la cajeteó gacho, pues no pasó ni una hora para que las redes sociales se inundaran con mensajes de repudio al republicano Trump y totales muestras de apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris.

Luego Trump la quiso componer y mandó pintar un camión recolector de basura para denostar a los democratas Joe Biden, Kamala Harris y demás equipo de la aspirante de color a la presidencia de Estados Unidos, sin tener resultado alguno.

Miles y miles de virtuales votantes que no habían “dado color” por quién van a sufragar este 5 de noviembre, a través de delegados estatales, se unieron a las voces de rechazo de las superestrellas del espectáculo. Bad Bunny, Marc Anthony, Jennifer López, Residente, Ricky Martin y muchos más, quienes están llamando a votar por Kamala Harris, en una campaña anti Donald Trump que parece tener un efecto demoledor y que, de haber sido pagada bajo contrato, estaríamos hablando de miles de millones de dólares.

Todo esto le abre una gran oportunidad de triunfo a la demócrata Kamala Harris, quien ha dicho recientemente que de llegar el republicanoo Donald Trump, por segunda ocasión a la Casa Blanca, sería el caos total para EU.

Con este desafortunado caso del aspirante repúblicano, tenemos una muestra palpable de cómo las redes sociales determinan y deciden ahora, el futuro de un político de altos vuelos, así como el futuro de toda una nación.

Una campaña mediática inesperada e imposible de controlar y borrar.

Y México está ya muy atento a lo que va a pasar políticamente el próximo 5 de noviembre en EU, pues se trata nada menos que de la primera potencia económica del mundo y nuestro principal socio comercial, por encima de China.

Kamala Harris ataca a Trump por comentarios sobre mujeres

La candidata demócrata Kamala Harris señaló que el comentario de Donald Trump de que protegería a las mujeres de “inmigrantes y países extranjeros les guste o no” demostró que el republicano no entiende la “agencia de las mujeres, su autoridad, su derecho y su capacidad de tomar decisiones sobre sus propias vidas, incluidos sus propios cuerpos”.

“Creo que es ofensivo para todos, por cierto”, dijo Harris antes de salir a pasar el día haciendo campaña en los estados indecisos del oeste de Arizona y Nevada, en un ambiente electoral marcado este año por una enorme brecha electoral de género, en la que Trump logra más apoyo de los hombres, y Harris, de las mujeres.

Harris señaló que el comentario era parte de un patrón de declaraciones preocupantes de Trump. “Esta es solo la última de una larga serie de revelaciones del ex presidente sobre cómo piensa sobre las mujeres y su capacidad de acción”, dijo.

Trump reveló en su mitin en Green Bay, Wisconsin, que su “gente” le había dicho previamente que no creían que debiera decir que quería “proteger a las mujeres” del país, unos comentarios que ya había pronunciado antes. “Me dijeron: ‘Señor, creo que es inapropiado que lo diga’. Les pago mucho dinero a estos tipos. ¿Lo pueden creer?”, continuó el ex presidente entre aplausos de sus seguidores. Y no se arredró: “Les dije: ‘Bueno, voy a hacerlo les guste o no a las mujeres. Voy a protegerlas. Voy a protegerlas de los inmigrantes que vienen. Voy a protegerlas de los países extranjeros que quieren golpearnos con misiles y muchas otras cosas”.

Brecha electoral de género

La brecha electoral de género se ha abierto más que nunca en estas presidenciales. Los hombres apoyan mayoritariamente a Trump, mientras que las mujeres se decantan por Harris, según apuntan las encuestas, con diferencias de apoyo que superan los 10 puntos en ambos casos y que, al final, prácticamente se contrapesan entre sí.

Entre el electorado trumpista cala ese lenguaje protector y patriarcal, como prueba el hecho de que el expresidente prefiera seguir insistiendo en él en contra de las opiniones de sus asesores. Sin embargo, también en su propio partido ha habido algunas voces críticas al respecto, como la de la que fue su principal rival en las primarias, Nikki Haley, que considera que esos mensajes ahuyentan a las votantes.

Donald Trump ha sido condenado por abuso sexual en un juicio civil, ha sido acusado múltiples veces de una conducta sexual impropia y lanza frecuentemente ataques machistas y misóginos contra su rival.

Mientras que Harris ha convertido el derecho al aborto en una de las propuestas estrella de su campaña, aunque en realidad regularlo para todo el país dependa del Congreso, donde no se espera que los demócratas cuenten con la mayoría necesaria para ello.