Mauro Guzmán nos cautiva en “El Secreto del Río”

Estudiante de la Agencia y Academia Kidztalent

La serie se encuentra en Netflix donde ha tenido una gran recepción

Arturo Arellano

Mauro Guzmán arrancó su carrera a los 8 años de edad en el Programa de La Voz Kids, a lado de grandes coaches y compañeros, todo empezó como un juego entre su mamá y él, que ya amaba cantar y tenía la inquietud de hacerlo en un gran escenario, después de que mandó su casting fue llamado a presencial y quedó seleccionado en el equipo de la gran cantante María José,

En actuación ha podido formar parte de la película Viaje Todo Robado, y posteriormente grabó un Videoclip con el grupo musical Intocable. Desde entonces, ha grabado música para canales de YouTube aprendiendo así el proceso de grabación tanto de voz, como de video.

Actualmente nos cautiva con su actuación en la serie El Secreto del Río filmada en el Itsmo de Tehuantepec con grandes personalidades y que se puede ver en Netflix, donde ha tenido una gran recepción.

En entrevista nos platicó “Mi personaje es Erick y comparto protagónico con Diego Calva, un gran actor, trabajar con un equipo como Perro Azul y con Directores de la talla de Ernesto Contreras, Alba Gil y Alex Zuno fue algo impresionante, grabamos durante 3 meses seguidos en Oaxaca, pasando por circunstancias muy distintas, disfruté mucho mi trabajo con la producción”.

A se dijo “Estoy feliz y emocionado porque ya vi la serie, me la aventé en un día, en ocho horas, mi personaje es mejor amigo de Manuel, con una amistad muy bonita, pero con un secreto en común. Me prepare viendo el guion, lo leí super rápido como si fuera un libro y me preparé para mi personaje buscando su personalidad, también aprendí mucho. Creo que el resultado es gracias a mis directores”.

Sobre su trabajo en la serie, comento “Me felicitan mucho, me dicen que mi personaje esta increíble, todas las personas que conozco, mis compañeros de la escuela. Me fui tres meses, de septiembre a noviembre y mi maestra me mandaba las tareas por foto, siempre he estado al pendiente de mi educación, pero sé que puedo hacer ambas cosas, estudiar y actuar”.

Finalmente, recomendó mucho la serie “fomenta el respeto, la inclusión, amistad, saber guardar secretos, aborda temas fuertes, pero al final la trama es increíble con un mensaje muy bonito”.

Y adelantó que en 2025 será parte del musical “School of rock”, en el que, si bien, aún no conoce su personaje, se dijo listo para enfrentar el reto. Asimismo, en su faceta como cantante está por lanzar un tema que se llama “Campeón” que se trata de un corrido tumbado, pero la temática es motivacional y sin violencia.

