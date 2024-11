Llega la nueva mezcla de Be Here Now de George Harrison

Tras el lanzamiento de una versión acústica de “Give Me Love (Give Me Peace On Earth) (Take 18)”, Dark Horse Records / BMG se enorgullece de desvelar la siguiente muestra de música de las reediciones del 50 aniversario de Living in the Material World de George Harrison, su elogiado segundo álbum en solitario de música original tras la disolución de The Beatles en 1970.

Sale a la venta la inédita “Toma 8” de “Be Here Now”, grabada el 12 de octubre de 1972, así como la mezcla 2024 del ingeniero Paul Hicks, ganador de tres premios GRAMMY®, de la versión original del álbum. También está disponible un nuevo vídeo dirigido por Mathew Newton & Leah Marie Newton para este último, que presenta arte del icónico libro homónimo de Ram Dass con la bendición de su fundación.

Gracias a canciones como “Give Me Love (Give Me Peace On Earth)” y “Be Here Now”, Living in the Material World caló hondo en el público. Sólo cinco semanas después de su lanzamiento en mayo de 1973, tanto el LP como “Give Me Love (Give Me Peace On Earth)” ocuparon simultáneamente los primeros puestos en las listas de álbumes y singles de Estados Unidos. En su momento, Rolling Stone lo describió como un “clásico del pop”, una obra que “se erige por sí sola como un artículo de fe, milagrosa en su resplandor”.

El éxito del álbum consolidó aún más una racha triunfal que comenzó con All Things Must Pass, el triple LP que encabezó las listas de éxitos de Estados Unidos a principios de 1971. Ese mismo año, George organizó dos innovadores conciertos de rock benéficos en el Madison Square Garden de Nueva York, con el objetivo de concienciar y recaudar fondos para los hambrientos refugiados de Bangladesh. El álbum en directo Concert for Bangladesh, otro triple LP, se convirtió en un triunfo comercial y un éxito de ventas mundial, y acabó ganando el prestigioso premio GRAMMY® al Álbum del Año.

Supervisado con cariño por Dhani y Olivia Harrison, Living in the Material World ha sido completamente remezclado a partir de las cintas originales para una impresionante serie de lanzamientos con motivo del 50 aniversario. Supervisada por Paul Hicks (The Beatles, The Rolling Stones, John Lennon), la nueva mezcla eleva el álbum con una mejora sónica, ofreciendo un sonido más brillante, rico y dinámico que nunca.

Disponible el 15 de noviembre, a través de Dark Horse Records/BMG, Living in the Material World 50th Anniversary Edition estará disponible en una variedad de formatos físicos y digitales, incluyendo una Super Deluxe Edition Box Set:

EDICIÓN SUPER DELUXE

Limitada a 5,000 unidades en todo el mundo, la caja Super Deluxe Edition incluye el álbum en 2LP (180 g) y 2CD, con la nueva remezcla del álbum original y un disco extra con 12 versiones inéditas de cada canción del álbum principal. Además, el set incluye un Blu-Ray con todas las canciones del álbum y temas inéditos en Dolby Atmos, y un exclusivo single de 7” con la grabación inédita de “Sunshine Life For Me (Sail Away Raymond)”, en la que participan Robbie Robertson, Levon Helm, Garth Hudson y Rick Danko de The Band, junto a Ringo Starr.

Alojado en un estuche rígido, el estuche contiene un hermoso libro de tapa dura de 60 páginas, comisariado por Olivia Harrison y Rachel Cooper, con imágenes inéditas y recuerdos de la época, letras manuscritas, notas de estudio e imágenes de las cajas de las cintas. También se incluye un folleto de notas de grabación de 12 páginas, extraído de las notas de producción originales de Living in the Material World, fotografías y cintas de sesión de carrete conservadas en el archivo de George Harrison. Por primera vez, el equipo del archivo de Harrison ofrece un relato cronológico y pormenorizado de la creación del álbum, revelando datos que nunca antes se habían compartido con el público.

Además del formato de super lujo, el álbum también estará disponible en ediciones de lujo de 2 LP y 2 CD, que combinan nuevas mezclas del álbum original con grabaciones de las sesiones. La edición de lujo en 2 LP se presentará en una funda desplegable con un libreto de 12 páginas, mientras que la edición de lujo en 2 CD se presentará en una caja tipo concha con dos carteras impresas, un libreto de 20 páginas y un póster. El álbum principal también se ofrecerá individualmente como 1CD, 1LP y una edición limitada de 1LP en vinilo de color exclusivo disponible en la tienda online oficial de George Harrison (Purple Color Vinyl), Amazon (Clear Color Vinyl) y Barnes & Noble (Orange Color Vinyl). Todos los formatos están ya disponibles para pedidos anticipados.