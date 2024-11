Lifetime presenta “La vida y muerte de Nicole Brown Simpson”

A 30 años de su asesinato

Familiares y amigos hablan sobre su vida y la violencia doméstica que sufrió en silencio

Lifetime presenta “La vida y muerte de Nicole Brown Simpson” (The Life and Murder of Nicole Brown Simpson), una serie documental de cuatro episodios que estrenará el 4 de noviembre como parte de la programación especial para prevención de la violencia hacia la mujer, y que brinda la oportunidad de que se escuche la propia narrativa y voz de Nicole, ex esposa de O.J. Simpson, a 30 años de su trágica muerte.

“La vida y muerte de Nicole Brown Simpson” se transmitirá desde el lunes 4 de noviembre de lunes a jueves a las 23:40 horas de México.

El encuentro con los medios latinoamericanos contó con la participación de Denise Brown, quien se refirió a la violencia doméstica que su hermana Nicole vivió en silencio y cómo es posible identificar los signos de este tipo de situaciones para ir en ayuda de las mujeres que puedan estar viviendo y callando casos similares.

“Nicole no le contó a nadie sobre este secreto, porque quería proteger a su familia y amigos. Muchas veces, los abusadores, lo que hacen es amenazar a los miembros de la familia. No sabemos si eso pasó con Nicole, pero sí sabemos que los abusadores hacen cosas como esas. Y lo hacen para tener el poder y control sobre otro ser humano usando el abuso verbal, humillaciones y generando un desgaste de la autoestima al decirte estúpida, fea e inútil… Ahora, Nicole estaba lejos de ser alguien sumisa. No era alguien que se quedaba sentada sin hacer nada. Pero si te humillan una y otra vez, llega un punto en el que simplemente te sientas y piensas que no vales el amor de nadie más”. Dijo Denise Brown durante la presentación de la serie documental a los medios de prensa.

Con un acceso sin precedentes a vídeos domésticos, entrevistas exclusivas y al diario de vida personal de Nicole, el documental, que podrá verse del lunes 4 al jueves 7 de noviembre, revela nuevos e impactantes detalles de la estremecedora historia que se hizo mundialmente conocida por el llamado “Juicio del Siglo” donde el acusado de doble homicidio era el destacado jugador de fútbol americano y estrella Hollywood O.J. Simpson. “La vida y muerte de Nicole Brown Simpson” ofrece los testimonios de las hermanas y amigos más cercanos de Nicole quienes rompen el silencio y dan cuenta de la pesadilla que vivió en privado la joven madre de dos hijos mientras estuvo casada con O.J. Simpson y también después del divorcio.

Desde la muerte de su hermana Denise Brown se ha convertido en una potente activista y divulgadora, tomando como bandera de lucha detener la violencia hacia las mujeres. “Esta serie documental ‘La vida y el muerte de Nicole Brown’ se trata de que la gente conozca realmente quien era Nicole y mostrar cómo es la violencia doméstica para que no ocurra una tragedia similar en las familias de otras personas como ocurrió en la nuestra”, comentó Denise Brown.

Dirigida por Melissa G. Moore, la serie documental fue producida por Bunim/Murray Productions para Lifetime. Entre los productores ejecutivos adicionales se encuentran Melissa Moore (The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard), Rit Saraswat (Surviving R. Kelly: Part II) y Brie Miranda Bryant (Where is Wendy Williams?, Janet Jackson, Surviving R. Kelly).