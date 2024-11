Regresan las Noches de Leyendas al Acuario Inbursa

Magia y tradición por corta temporada

Funciones 31 de octubre, 1, 2, y 8 de noviembre protagonizadas por Paco de la O, Paloma Jiménez y Patrick Gómez

Arturo Arellano

Acuario Inbursa se une nuevamente a la celebración del tradicional Día de Muertos con un evento único que te llevará a las profundidades de la leyenda y el misticismo: “Noches de Leyenda”. Durante una temporada corta, el acuario se transformará en un escenario lleno de magia, donde los visitantes podrán sumergirse en historias que han quedado atrapadas en el fondo del océano durante siglos.

A través de recorridos guiados por los tres subniveles del Acuario Inbursa, un grupo de nueve actores profesionales llevará a los asistentes a ser testigos de estas leyendas, representadas con un toque de misticismo y suspenso. Cada historia será narrada en diferentes rincones del acuario, creando una atmósfera inmersiva que conecta el misticismo del Día de Muertos con el enigma del mundo marino.

En entrevista Paco de la O, quien da vida a un pirata fantasma en este montaje escénico dijo “El Director de operaciones de Acuario, Rafael Sánchez en complicidad con Paco Lalas, toman el lugar y lo convierten en una capsula mágica, en el acuario hay mucha fauna marina que no conocemos y el mar para nosotros es un lugar misterioso, porque no es tan explorado, pero aquí lo haremos juntos, conocemos juntos la leyenda del mar. Es jugar con la imaginación. Cuando visité el acuario con el tema de los piratas, me di cuenta de que es algo maravilloso y sumarme ahora me tiene muy contento”.

De su personaje, nos cuenta “Este pirata que vas a encontrar es para darte la bienvenida a este mundo lleno de peces, tiburones, historias, y de ahí empezaos a usar la imaginación. Deja de ser un recorrido frio para ser uno mágico, que ttiene que ver que con las tradiciones gracias a las catrinas sumergibles, en ese juego con piratas que renacen, catrinas entre los mares, y que van a recuperar una historia perdida de millones de años”.

Refiere que los piratas están representados en muchas plataformas, “existe barba roja, los piratas del caribe, Jack Sparrow, pero lo que tiene este pirata es que canta mucho y hace cantar a la gente, nos metemos en un canto, el pirata está contento porque renace gracias la fantasía del público, Soy una actor muy físico, camino de forma diferente, cambio mi voz y me divierto mucho, cuando suben al primer ascensor entran todos cantando y nunca es una canción igual, hacemos sonidos guturales, eso a los chavos les encanta y ves como los padres también se suman a la música y el baile. Mi trabajo como pirata es que el público entre a las profundidades a conocer la leyenda del mar. Soy un pirata buena onda”.

A esto añade que no es tan ajeno a la vida marina “Crecí en Progreso, Yucatán y tuve la fortuna de estar en lanchas con pescadores desde pequeño, se pescar, tengo mucho respeto a los peces para después con agradecimiento comerlos, se mucho de las especies marinas, he buceado, no he sido tan distante. Pero cuando entré al acuario me enfrenté a especies que no conocía, y tuve la oportunidad de sacer real en mí una ficción que es muy difícil. En el cine se hacen las cosas con green screen, con computadora, no sabes donde estas hasta el final, pero acá todo es orgánico, es como si el océano te atrapara. Es como si la vida del pirata realmente emergiera de las profundidades”.

De tal manera que se trata de una experiencia que te acerca de manera tangible a una realidad diferente “eres parte de esto, a diferencia de ir al cine que te involucra con lo que vez, aquí eres parte de lo que vez, la catrina submarina, los peces están ahí, es sumergirte en el océano de tu imaginación y que los guías van a ser fantasmas que cobran vida por ser día de muertos, incluso te puedes convertir en un pez, como cuando buceas. Es para acudir en familia, de esas experiencias que cuando creces se te quedan” concluyó.

De modo que no te quedes con las ganas de conocer al Pirata Paco en estas Noches de

Leyendas del Acuario Inbursa, que ofrecerán funciones el 31 de octubre, 1, 2, y 8 de noviembre, con la presencia también de Paloma Jiménez y Patrick Gómez.

Noches de Leyendas, promete ser una experiencia inolvidable para todas las edades, perfecta para quienes buscan celebrar las tradiciones mexicanas de una manera única, rodeados de la majestuosidad del mundo marino. Las funciones comenzarán a partir de las 18:00 horas. Los boletos estarán disponibles en taquilla y en la página web: www.acuarioinbursa.com.mx