Antonio Sola tuvo razón en 2006

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

AMLO fue un peligro para México

Comité de elección judicial, bodrio

La SCJN pone talento y apartidismo

Los demás, leales al oficialismo

Pánico de Noroña ante Alito

Usó senadoras como escudo

Milei apanica a morenistas

130 años de fundada la BMV

Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es

el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes

Marqués de La Fayette (1757-1834) Militar y político francés

Ya sabíamos, sin ser pitonisos, lo que ocurriría al momento de llegar López Obrador al poder. Los antecedentes de honestidad eran escasos a su paso por el gobierno de la Ciudad de México, no en balde lo desaforaron y se fue vergonzosamente de esa chamba que le dejó mucho dinero a él y a sus cercanos colaboradores.

Además, su obsesión por el poder quedó en evidencia desde que se peleó porque supuestamente, lo que nunca fue comprobado, lo habían despojado de la gubernatura de Tabasco. Usó, inmoralmente, ya que para ello recibió enormes sumas de dinero, a miles de personas para hacer manifestaciones y toma de pozos petroleros, para quitarle el triunfo al gobernador legítimo, Roberto Madrazo.

Por ello, allá en el año 2006, Antonio Sola, consultor político contratado por Felipe Calderón, tuvo razón en lanzar la campaña “AMLO es un peligro para México”, lo que resultó ser cierto al paso del tiempo.

Día a día, queda claro que López quiere una 4T que reine mil años. Todo lo hace para ello. Gana con el 54% de los votos, poco menos del 36% del electorado, y dice que tiene el mandato de la ciudadanía para cambiar la Constitución para su uso, abuso y beneficio.

Y, mira estimado lector, no tengo elementos (más que algunas pruebas pequeñas) de que las elecciones fueron violadas. Muy posiblemente ganaron una mayoría que ellos mismo no esperaban. Por ello, no puedo cuestionar la legitimidad de ese triunfo, pero no que tengan una mayoría calificada. Eso no se los dio el electorado que acudió a las urnas. Y siempre diré que no tienen un cheque en blanco, como lo usan ahora. En una empresa, se le llama “abuso de poder” y en muchos casos está tipificado como delito.

El último de sus excesos, es la presentación de los miembros de los Comités de Selección rumbo a la magna elección judicial. La reforma al Poder Judicial establece que los Comités de Evaluación integrarán un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada vacante en la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial. Para el caso de jueces y juezas de Distrito y de magistradas y magistrados de circuito, se van a elegir seis perfiles. Estos serán los que estarán en las boletas electorales.

Pero quiénes son los que formarán parte de estos comités. Las propuestas del Ejecutivo, son una burla a la palabra empeñada por los morenistas de no proponer a quienes tengan perfiles partidistas. Todos son afines a AMLO y al actual gobierno. Arturo Zaldívar, Vanessa Romero, Mary Cruz Cortés, Isabel Romero y Javier Quijano. Todos, con el sello guinda de la casa. Arturo Zaldívar y Javier Quijano, leales a López al 100%. Este último fue el abogado que lo defendió al desafuero.

Pero, qué decir de las propuestas del Legislativo. Ni uno de oposición. Todos morenistas que borraron sus huellas partidistas en sus redes para no ser cuestionados como Andrés García Repper, quien fue representante de Morena en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Naday Merino, del Grupo de Adán López; Gabriela Sánchez, ligada al senador Enrique Inzunza, exsecretario de gobierno de Rubén Rocha en Sinaloa; Ana Briceño y Maribel Méndez, propuestas de Ricardo Monreal. Todos de Morena.

Las propuestas de la Suprema Corte de Justicia son personajes de inmaculada trayectoria: Emma Meza y Emilia Molina, magistradas federales; Wilfrido Castañón, magistrado; Mónica González Contró, directora de Investigaciones Jurídicas y el académico Luis Enrique Pereda. El que menos trayectoria tiene ha escrito ensayos jurídicos.

Esto nos deja claro que la elección de ministros, magistrados, jueces y el tribunal de tribunales, el llamado Tribunal de Disciplina Judicial, que tendrá todo el poder para controlar la Corte y podrá recomendar casos. Los integrantes, definitivamente serán afines a Morena. Estarán en esa chamba desde 2025 hasta el 2030 (tres de ellos) y 2033 (otros 2). Sobre de ellos, nadie en el mundo carnal.

Poder Total, para un partido. Lo está logrando por la vía constitucional la secta de AMLO.

PODEROSOS CABALLEROS

ALITO CONFRONTA A NOROÑA: Bravucón desde el púlpito legislativo, el actual presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se achicó ante el reclamo de Alejandro Moreno, Alito, líder nacional del PRI cuando se enfrentó, ya que no le proporcionaba la palabra. Preso del pánico, le pedía respeto a la investidura de la presidencia del Senado. Autoritario, Noroña quedó reducido a un manojo de nervios. Además, ante el terror en el rostro, tuvieron que acudir a su rescate senadoras de Morena para que no recibiera una dosis de humildad. Gerardo no ha entendido el papel como presidente de la Mesa directiva, pues este senador se destaca por su despotismo, grosería y altanería. Se friquea por una legítima exigencia cara a cara. No que muy gallito, le gritaban desde la oposición.

MILEI VA GANANDO: A la izquierda mexicana le interesa que se tropiece el gobierno de Javier Milei en Argentina. Se la jugó con los Kirshner, tanto con el extinto Néstor, como su esposa Cristina Fernández y el primo de ésta, Alberto Fernández, quienes dejaron un desastre monumental en la economía de esa gran nación. Si fracasara Milei, entonces subirían los bonos de la izquierda fracasada. Pero, oh sorpresa: Milei da excelentes resultados en la economía y disminuye a pasos agigantados la inflación y disminuye el déficit público. ¿Qué significa esto? Pues que disminuyó la corrupción izquierdosa, por una parte, y que las medidas de control de las finanzas públicas, mejora el bienestar general. El respeto a las instituciones, es el camino correcto. Mandarlas al diablo, como lo hizo AMLO no es el camino. Por cierto, la economía argentina crecerá 5%.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

BMV: La semana pasada, la Bolsa Mexicana de Valores cumplió 130 años de existir. Ahora, bajo la presidencia de Marcos Martínez Gavica y la dirección de Jorge Alegría, es un mercado de valores sólido y con reconocimiento mundial. En 1894, Manuel Algara, Camilo Arriaga y Manuel Nicolín promovieron, entre los más distinguidos corredores de comercio de la época, la idea de que la negociación de valores debía tener un marco normativo e institucional. Así nació bajo el liderazgo de Luis G. Necoechea y Llerena la BMV. De reuniones en la calle o en lugares cerrados a un sitio donde todos los interesados intercambiaban valores de todo tipo en el centro de la Ciudad de México. Recordamos el paso de varios presidentes de la Bolsa con los que compartimos información, ellos bursátil y nosotros en los medios. José Madariaga, Manuel Somoza, Jorge Caso Berch, Alfredo Harp Helú, Manuel Robleda, Guillermo Prieto Treviño, Luis Téllez, Jaime Ruiz Sacristán y Marcos Martínez Gavica.

