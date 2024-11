Fernández Noroña no intimida a Alito Moreno, que lo puso en su lugar

Muchos yerros pesan sobre la cabeza del senador morenista

Vaya que le caló y le dolió al flamante presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, la exhibida que en días pasados le puso el también senador por el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien lo puso en su lugar, porque eso exhibió toda la mezquindad y soberbia de quien ha demostrado que no sabe manejar ese cargo.

Y ahora muy al estilo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien Fernández Noroña quiere emular porque tiene el deseo de ser candidato presidencial de Morena en el 2030, (no tuviera tanta suerte el expetista), utiliza la venganza y la víscera para el desquite.

Chiquito se hizo el ahora flamante senador morenista cuando el también presidente del PRI, lo espetó, porque es evidente que Gerardo Fernández, desde la posición que le peleó ni más ni menos que a la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum y al coordinador de la bancada guinda en la Cámara alta, Adán Augusto López Hernández, solo la ha utilizado para conducir las sesiones de la manera más parcial posible, siempre beneficiando a la mayoría artificial que tiene Morena y rémoras en esa instancia legislativa.

Además, por las redes sociales circula un video de su hermana, Rosa Luz Fernández Noroña en el que asegura que no está dispuesta a soportar situaciones de violencia y acusa al flamante senador de ejercer violencia de género y física, sino hasta en contra de la madre de ambos:

“Estuvo a punto de golpearme en un lugar público, me agredió verbalmente. A mí me da mucha tristeza que Gerardo (Fernández Noroña), esté perdiendo el piso… extralimitó las cosas gritándome en una cafetería en el Centro Histórico… me gritaba hija de pu… provocadora!,… pero a tus hermanos de sangre no puedes hablarle de esa manera… no vamos a apoyar que Gerardo sea injusto… tengo denuncias que hacer sobre todo por violencia de género, maldiciendo a su propia sangre”.

¿Y qué va hacer el flamante senador morenista?, ¿cómo pensará desmentir tales señalamientos?, no hay forma, está exhibida su personalidad harto agresiva, misma que tiene más antecedentes como haber agredido verbalmente a diputadas del PAN y luego querer componer la situación enviándoles flores, o como cuando una ex pareja acudió a las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a demandar la pensión que le correspondía, amén de los escándalos en la vía pública que ha protagonizado Fernández Noroña.

Retomando, después del encontronazo que el visceral senador protagonizó con Alito Moreno que le recordó que el respeto se gana, el aspirante a gritón de la Lotería y a candidato presidencial para el 2030 echó mano de cuando era diputado por el PT y señaló que sigue pendiente el proceso de desafuero contra el priista.

Específicamente señaló: “El desafuero de Alejandro Moreno está solicitado, está en la lista, porque lo solicitó en su momento la fiscalía de Campeche, si mal no recuerdo”.

Si supuso el presidente de la Cámara Alta que con esto va a intimidar a Moreno Cárdenas, está muy equivocado. Demasiados son los yerros que pesan sobre la cabeza de Gerardo Fernández porque, según se sabe, hasta en su propio partido, Morena, reniegan de él, ya que también ha arremetido en contra de sus propios correligionarios.

No hay que soslayar el enfrentamiento que en el pasado tuvo con el entonces diputado Porfirio Muñoz Ledo por la presidencia de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados. También lo agredió verbalmente y le faltó al respeto, con razón el fallecido diputado dijo una vez sin reparar que tenía el micrófono abierto en alusión a cómo trabajan legisladores de Morena y rémoras: “qué manera de legislar, no tienen madre”. Si Muñoz Ledo viviera y constatara todos los errores y omisiones del oficialismo, se vuelve a morir.

MUNICIONES

*** No es la primera vez que la Iglesia Católica, hace llamados a la paz. Hay que recordar que los hombres de sotana se han atrevido a más en cuanto a acercarse con los capos de los cárteles, en diversos estados de la República con el objetivo de negociar para que ya no haya más muerte, lo que en los últimos días se ha recrudecido con el caso Sinaloa, donde por cierto, el gobernador Rubén Rocha Moya, sigue apertrechado, suponiendo que con la “bendición” de los legisladores de Morena le es suficiente para salvarse, lo cual está aún por verse. Esta vez, por medio del semanario “Desde la Fe”, como lo han hecho semana tras semana, la Iglesia demandó: Nuestro llamado, nuestra exigencia es unánime: “Queremos paz. Una paz que emerja desde lo profundo, que sea sólida, duradera, que surja de una estrategia que haga frente a los principales problemas sociales que hoy vivimos, que reconstruya a un tejido social roto, y que recupere el valor de la dignidad humana, que hoy se ha perdido” y se agrega en Desde la Fe: Los Obispos de México reconocen la labor de todos los pastores y agentes de pastoral que construyen puentes de diálogo en medio del conflicto; que defienden la dignidad humana en cada lugar donde es amenazada; que promueven la reconciliación en contextos de división; que elevan la voz por los que han sido silenciados, y que acompañan y consuelan a las comunidades víctimas de la violencia”.

*** “Avalar la supremacía constitucional, al prohibir mecanismos de revisión de reformas constitucionales, representa una violación al principio de deliberación democrática y limita el control de constitucionalidad, porque ahora ningún ciudadano podrá ejercer ese derecho”. Esto lo aseguró el coordinador de la fracción del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, quien, además, advirtió que esto solo lleva a la construcción de un Poder Judicial a modo para el gobierno de Morena. En su programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas” y acompañado del economista Mario Di Costanzo y del diputado local por Hidalgo, Marco Antonio Mendoza Bustamante, el líder congresista sostuvo que esta prohibición solo representa la destrucción del país y tira por la borda a mentes muy brillantes y gentes muy honestas en el Poder Judicial.

*** Y respecto a esta controvertida reforma, los senadores del PAN concluyeron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra actualmente en proceso de estudio de las reformas constitucionales recientemente aprobadas por la mayoría ficticia de Morena y sus aliados, en respuesta a las impugnaciones que han sido presentadas ante órgano jurisdiccional. Por lo tanto, la llamada “supremacía constitucional”, que más bien es la pretensión de ejercer una hegemonía por parte de Morena, de ninguna manera anula las impugnaciones a la reforma al poder Judicial, ya que ninguna ley debe tener efecto retroactivo. Por cierto, qué mal se ve todavía que el senador Marko Cortés se haya ido muy quitado de la pena a vacacionar a Madrid.

