Trabajo conjunto con Estados Unidos, gane quien gane: Sheinbaum

Reafirma compromiso de México

Reiteró la necesidad de seguir abordando temas de seguridad y migración

México se mantendrá atento y respetuoso de las elecciones de Estados Unidos y no se pronunciaría hasta que no concluya el proceso, además de que se trabajará conjuntamente con quien resulte ganador, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes.

“Una vez que las instituciones estadounidenses electorales tomen su decisión respecto al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos estaremos ya en contacto con el próximo presidente o presidenta. Estamos haciendo un trabajo muy importante y además lo hemos estado haciendo también con empresarios y empresarias y queremos fortalecerlo todavía más para demostrar la importancia que tiene el tratado comercial”, señaló la mandataria en la conferencia mañanera.

Sheinbaum Pardo reiteró la necesidad de seguir abordando temas de seguridad y migración en un diálogo de alto nivel con las autoridades del país vecino del norte.

“El tratado (T-MEC) nos complementa, no hay competencia entre las naciones, entre nuestros países (Estados Unidos, Canadá y México), sino al contrario, nos complementa y vamos a continuar con los diálogos de alto nivel para los temas relacionados con nuestra relación, desde los temas de migración, el tema del fentanilo, que es un tema importante para Estados Unidos por razones humanitarias diría yo; pero también otros temas que son importantes como el tráfico de armas de EU hacia México y otros temas de la relación comercial”, precisó.

Sheinbaum cuestiona a la SCJN por

intento de invalidar la reforma al Poder Judicial

En otro tema de la mañanera, la presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene facultades para modificar una reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación validada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que, en caso de proceder con la revisión, se estaría incurriendo en una “falta grave”.

Además, la primera mandataria aseguró que su gobierno ya cuenta con un plan en caso de que la Corte decida en contra de la reforma.

La Consejería Jurídica y constitucionalistas que trabajan con la titular del Ejecutivo consideraron que una decisión por parte de la Corte podría interpretarse como una infracción a la Constitución, puesto que, según argumentan, el amparo interpuesto en este caso proviene de partidos políticos, quienes “carecen de personalidad jurídica” para impugnar una reforma de esta naturaleza.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo señaló que cualquier revisión de este tipo debería ser competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y no de la SCJN.

“La Corte, de pronto, con ocho ministros y ministras quiere cambiar lo que decidió el pueblo de México. Todavía ayer el ministro González Alcántara dice que quieren una negociación ¿con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si lo único que hace la presidenta es publicar en el Diario Oficial de la Federación lo que dice el Constituyente”, denunció.

“La solidaridad con España, por encima de todo”

La presidenta Sheinbaum Pardo rechazó comentar sobre el actuar de las autoridades de España para responder a la tragedia tras el paso del fenómeno natural Depresión Aislada de Niveles Altos (DANA), que ha dejado decenas de muertos y cuantiosos daños materiales, y sólo se concretó a señalar: “En estos momentos, la solidaridad está por encima de todo, es momento de solidarizarnos”.

Ante la pregunta sobre la respuesta que dio la corona española y el gobierno de la nación ibérica, la jefa del Ejecutivo mexicano insistió en que es momento de solidarizarse.

“Al pueblo español y, en particular a Valencia y otros lugares donde vivieron esta terrible tragedia, toda nuestra solidaridad, y el apoyo que puedan necesitar de México siempre va a estar ahí (…) No creo que sea el momento para hablar de las autoridades españolas, toda nuestra voz tiene que estar en la solidaridad a todo. Hay unos temas (diferencias con México), pero eso no quita que la solidaridad esté por encima de todo, es momento de solidarizarnos”, enfatizó.

La mandataria indicó que desde el primer momento el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente ha estado al pendiente de la situación en España. “Toda nuestra solidaridad y apoyo”, reiteró.