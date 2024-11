Sheinbaum, en desacuerdo con presupuesto para elección judicial

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

De la mano de Ricardo Salinas, Italika genera prosperidad

Ahora resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se sorprende y no le gusta para nada que el Instituto Nacional Electoral, (INE) haya solicitado la nada despreciable cantidad de 13 mil millones de pesos para financiar la elección de jueces, magistrados y ministros, misma en la que se incluye una partida para pagar bonos a los consejeros y altos mandos por concepto de “carga de trabajo” porque sí será dinámica la tarea de organizar unas elecciones a las que prácticamente nadie les entiende, dígase lo que se diga.

La capacidad de asombro de la jefa del Ejecutivo federal era un tanto cuanto desconocida, sobre todo en el marco de que la mandataria de México, por lo menos hasta hoy, estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de sacar adelante la controvertida reforma al Poder Judicial. ¿Seguirá en esa tesitura?

En la llamada mañanera del pueblo “bueno y sabio”, Sheinbaum dijo -palabras más, palabras menos- que ella esperaba que el cálculo sería más o menos de la mitad de los recursos antes citados, o sea, algo así como 7 mil millones de pesos, cuando mucho, que podría ser sujeto a ajustes.

Específicamente señaló la mandataria: “Se puede llevar a cabo la elección, sin un monto tan importante, no hay financiamiento a partidos políticos, como en el caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público, para hacer las campañas electorales. Entonces creemos que se puede hacer con menos recursos”. ¿Regaño al INE? Lo más probable es que los bonos por carga de trabajo no se los van a autorizar.

Desde el inicio de la gestión de esta errada y llamada Cuarta Transformación, en su segundo piso, las preguntas no sólo entre los analistas económicos son de dónde saldrán los recursos para tanto programa social que ha anunciado la presidenta en esa dinámica de repartir dinero a diestra y siniestra al “pueblo bueno y sabio”.

El mismísimo secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, ha “sudado la gota gorda” y en su yo interno, no deja de pedir que no se lleven a cabo estas demenciales elecciones porque sabe bien que ese sería un gasto destinado al bote de la basura y si no, al tiempo.

A querer o no, la presidenta Sheinbaum se está metiendo en problemas con todo y que en su mañanera, dijo que su gobierno ya tiene un plan, digamos, B, en el caso en el que en la discusión de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se discutirá el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara en el que, como se recordará, plantea eliminar las elecciones de magistrados y jueces.

Por lo anterior, de alguna manera se puede señalar que hoy, México tendrá su propio “super martes” debido a esta discusión en la que 8 ministros están en contra del último capricho ni más ni menos que de López Obrador.

Con su estilo muy personal, la jefa del Ejecutivo federal se lanzó en contra de los ministros de la Corte no afines a su antecesor y mentor: “No se puede negociar lo que ya está en la Constitución”, dijo en alguna parte de su mañanera y frases como esa, denotan que Sheinbaum Pardo está preocupada por lo que pueda ocurrir hoy y eso que tiene la asesoría personal y directa del expresidente López Obrador.

Municiones

*** Con el sello de Ricardo Salinas Pliego y con 20 años de trayectoria, Italika se ha vuelto una marca puntera y esencial para el desarrollo de país, ya que tiene desde su origen un firme compromiso con la libertad, convencidos de que la motocicleta es una herramienta no sólo para trasladarse, sino para trabajar, para emprender y generar prosperidad para los usuarios y sus familias. Esto es indudable y hay que ratificarlo: la motocicleta empodera a sus usuarios y los acompaña en su día a día. Asimismo, el exitoso modelo de negocio Italika, ha convertido a la motocicleta en un medio de transporte incluyente, con valor arraigado en el adn de Grupo Salinas, al ofrecer diferentes opciones de financiamiento y soluciones creadas especialmente para cada usuario. Con presencia en México, Guatemala y Honduras, junto a más de mil centros de servicio y un equipo de más de 5 mil colaboradores, el crecimiento de Italika ha sido exponencial, impulsando la movilidad en toda la región. Además, gracias a su planta ‘Ensamblika’ en El Estado de México, cada 60 segundos se arma una nueva motocicleta, llegando a producir hasta un millón de unidades al año. Además, pronto abrirá sus puertas ‘Ensamblika’ Guadalajara lo que permitirá crecer la producción de estos vehículos que ya son indispensables, hasta 500 mil unidades más, consolidándose como la armadora de motocicletas más importante en Latinoamérica.

*** Este fin de semana, miles de trabajadores de La Cruz Azul en seis estados de la República unieron sus voces para rechazar la propuesta del secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares, de negociar con quienes tienen tomada la planta del municipio de Tula; esto a través de un video y la colocación de mantas en sus centros de trabajo con leyendas como: “¡No negociamos con delincuentes! y ¡Exigimos que se cumpla la ley!” Es que apenas hace unos días, el funcionario se autopropuso como mediador entre las partes involucradas en el conflicto, lo que echaría por tierra las sentencias que existen para que la directiva actual recupere las instalaciones que están detenidas desde 2021.

*** Los diputados federales del grupo parlamentario del PRI, Nadia Navarro Acevedo y Jericó Abramo Masso, cuestionaron los tiempos de entrega para el análisis de la Cuenta Pública 2022. Durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, realizada hace unos días, manifestaron que el documento les llegó apenas unas horas antes de ser discutido, tiempo insuficiente para analizar algo tan serio como es un Presupuesto de Egresos de la Federación. Por su parte, la diputada Navarro Acevedo aseguró que este documento presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) definitivamente no cumple con las expectativas de transparencia, eficiencia y responsabilidad que tanto requiere el país.

*** Por cierto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se reunió a puerta cerrada para discutir el tema de la desaparición de los organismos autónomos y tocó al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunciar que entre el 11 y 14 de este mes, se votará en el pleno la extinción de 14 de estos organismos. Se sabe que fue una tensa reunión en la que la oposición votó en contra de esta medida que, sin duda, deja en la indefensión a la ciudadanía.

