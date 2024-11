Ratas y San Antonios

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Durante casi 6 años, el Presidente más mentiroso que ha existido en la historia del presidencialismo azteca, Andrés Manuel López Obrador, acatarró a los mexicanos engañándonos de que el Poder Judicial de México, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación era la “Cueva de Alí Babá”, es decir que el Poder Judicial era corrupto y raterillo hasta la pared de enfrente y la infame escuela del llamado “Mesías Tropical” ha sido seguida al pie de la letra por la presidenta científica Claudia Sheinbaum, quien no baja también de corruptos a ministros, jueces y magistrados, que “hoy defienden sus privilegios y han renunciado porque quieren irse con un montón de dinero”.

Estamos ante propaganda vil y facciosa porque le voy a dar un dato que me parece histórico y asombroso. Pare oreja. La Auditoría Superior de la Federación concluyó la semana pasada sus auditorías anuales al régimen cuatroteísta y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que le practicó poco más de 500 auditorías y qué cree, que salió con 10. Sí, salió sin un sólo caso de corrupción, mientras que el bravucón ex presidente, a cuya gestión le practicaron también más de 500 auditorías resultó con un desfalco de 2 mil 500 millones de pesos, de los cuales no hay ningún comprobante sobre cómo y quiénes se los gastaron o mejor dicho se los robaron.

Así las cosas, usted y yo nos preguntamos: ¿Entonces en dónde están los raterillos, en el Poder Judicial o en el gobierno federal del que con bombo y platillo se curaba en salud el hombre de los otros datos? ¿Será que con esos 2 mil 500 millones de pesos remodeló su rancho ese que tiene un nombre impúdico en Chiapas y hasta puso una clínica del Bienestar a 200 metros de la puerta de ese rancho? ¿Será que esa lana se la robó de los Bancos del Bienestar que había presupuestado construir 13 mil y solamente construyó 3 mil 100? ¿Quiénes son los ladrones, los ministros de la Corte o los que estaban enfrente, es decir en Palacio Nacional?

Sin duda, estamos ante una rayita más al tigre, ese tigre que siempre se ha hecho pasar por impoluto, pero que los ejemplos lo delatan como un gobierno corrupto, indolente, deshonesto y ladrón. La historia será muy implacable contra el falso mesías y vaya que ya hay muchos que están escribiendo la historia negra del primer piso del sexenio de la 4T y le echarán de pilón, no el segundo piso de la transformación, sino el primer piso de la dictadura cuatroteísta.

A menos que sea un cínico, el magistrado del Trife Felipe de la Mata Piñaza, quien a todas luces se convirtió en un Judas traidor votando en favor de que el Trife avalará una mayoría que hoy se hace pasar como la arrogante mayoría legislativa que ha propinado un golpe de Estado contra la Constitución de México, si no fuera cínico debería renunciar y esconderse por el resto de su vida porque la semana pasada, se fue a dar una conferencia con alumnos de la UNAM, quienes no lo bajaron de “traidor a la patria” y amenazaron con fincarle responsabilidades judiciales porque gracias a él, Morena está hoy despedazando al país. No pocos hablan ya de una urgente restauración de la República y parar la demencial carrera de Morena por hacer que el país regrese 100 años atrás.

Por su lado, seis consejeros del INE están en pie de guerra contra los supremos poderes que el Senado le otorgó a Guadalupe Taddei para que sea la única que haga y deshaga en el INE. Estos 6 compatriotas, en el pecado llevan la penitencia porque si ellos y Felipe de la Mata se hubiesen opuesto al autoritarismo de Morena, de AMLO y de su sucesora otro gallo le cantaría a la República.

Y este martes, los norteamericanos tienen dos sopas para elegir: Un loco o entrar a la era del matriarcado.

