Cecilia Toussaint llevará su talento a “Lagunilla mi Barrio”

Los días 8, 9 y 10 de octubre

La obra de comedia se presenta en el Centro Cultural Teatro 2

Arturo Arellano

La reconocida cantautora y actriz mexicana Cecilia Toussaint se une al elenco de la exitosa obra de teatro “Lagunilla, mi barrio”, que se presenta en el Centro Cultural Teatro 2. Esta noticia ha generado gran entusiasmo entre los seguidores de la obra y de la talentosa artista.

“Lagunilla, mi barrio” es una adaptación teatral del clásico del cine mexicano, dirigida por Ariel Miramontes y Daniel Chávez. La historia sigue a Don Abel, un hombre elegante y refinado que llega al barrio de Lagunilla con su tienda de antigüedades, solo para encontrarse con una serie de personajes excéntricos y llenos de vida.

Cecilia Toussaint, una de las máximas exponentes de la música mexicana, se inicia desde muy temprana edad en la música, el teatro y la danza. es una intérprete con una visión artística extraordinaria, un estilo propio y su nombre es sinónimo de determinación y talento, que ahora llevara al escenario del Centro Cultural Teatro 2, de lo cual nos habló en entrevista para DIARIO IMAGEN “Es una invitación que recibí hace unas semanas, es una obra divertida la gente se la pasa bien, ha tenido mucho éxito, y lleva dos años en cartelera por algo será. Mi participación es pequeñita, pero con todo corazón”.

A esto agrega que “Soy invitada exclusivamente como cantante, a mí me preocupaba que la selección que hiciera de la canción fuera adecuada, porque ya es una obra estructurada, me puse en contacto con el director, y juntos hicimos la selección del material que se va a presentar, para quedar en sincronía con lo que se está contando”.

Sobre el barrio refiere “Es la extensión de tu casa, de tu espacio, de tu forma de vivir y de sentir, hay gente con la que convives cotidianamente, el de la tienda, el de la papelería, vas al mercado y ya conoces con quien comprar, cuando hay celebraciones sabes a donde ir, eso es parte de tu ser, de tu cultura, es fundamental. Actualmente se ha perdido la idea del barrio, pero aún hay lugares que conservan este espíritu, en Tlalpan, que es donde yo vivo, aun se siente un poco eso, en La Lagunilla, en La Santa maría La Rivera, hay muchos lugares donde se conserva la tradición, donde te sientes seguro, te sientes en casa y vez caras conocidas”.

Asimismo, espera que la gentrificación no acabe con estos espacios “Espero que no, todavía hay muchas generaciones que se aferran a preservar el barrio y hay espacios que se pasan de familia en familia, de generación en generación. Entiendo que sí hay un riesgo, donde vivo hubo un cambio tremendo cuando se insertó el barrio a nuestra ciudad, nuevas vialidades, se modificaba la geografía, el sentimiento del espacio fue diferente, pero mientras haya un núcleo familiar, el barrio seguirá vivo”.

Destacó que antes de sumarse a la obra “La fui a ver, tenía que conocer el lugar, me importaba hacerme presente, ver su trabajo, empaparme de lo que es el sentimiento de la obra, me la pase bien, me divertí mucho, es un reto más y una raya más al tigre”.

Y concluyó invitándonos a verla en su faceta como actriz “Estoy en plataformas en varias cosas, hice dos participaciones especiales, una en ‘Somos Oro’, una participación pequeña pero divertida, también en ‘Familia de media noche’ y en ‘Sangre llama sangre’, de las primeras series de terror de México, con un personaje fuerte y continente, se puede ver en Claro Video”.

Así, los días 8, 9 y 10 de noviembre, Toussaint compartirá el escenario en “Lagunilla Mi Barrio” con Ariel Miramontes como Albertano, Maribel Guardia, Freddy y German Ortega como Los Mascabrothers, Daniel Bisogno, Lisardo, Violeta Isfel, Alma Cero y Laura León como Tesorito.

