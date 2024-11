¿Qué pasó?

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

México y Estados Unidos guardan una similitud en sus pasados procesos electorales para elegir Presidentes , el engaño a los electores que les hacen creer que los comicios serían sumamente cerrados.

Sucedió primero en México, cuando las encuestas establecían una diferencia no tan amplia entre las dos candidatas mujeres y alguna de ellas llegó a pronosticar el triunfo de la derrotada.

En Estados Unidos sucedió algo similar, todas las encuestas, especialmente la de los medios más confiables hablaban de una elección sumamente cerrada, tanto que ni siquiera un punto porcentual separaba a uno y otra candidata.

Ni en México y tampoco en Estados Unidos fue una elección como se pronosticaba.

Claudia Sheinbaum ganó con amplitud y arrasó en el Poder Legislativo y en los Congresos locales y su partido avanzó en un gobierno estatal.

Donald Trump ganó con amplia ventaja, conquistó el Congreso y volverá a gobernar, después de una espera de cuatro años, aunque sin posibilidades de una nueva reelección.

La diferencia entre los electores mexicanos y los estadounidenses es que ellos rechazaron por segunda ocasión que una mujer llegase a gobernar al país más poderoso del mundo, mostrando alto grado de misoginia y en México en la segunda ocasión que se presentó una mujer como candidata de un partido con militancia, si pudo ganar.

Lo que llama poderosamente la atención en la elección de los Estados Unidos es el cómo un candidato misógino y antinmigrante pudo derrotar a una mujer que, si bien inició tarde la búsqueda del voto, contaba con mejores credenciales para ser atractiva a los electores.

Trump se pasó toda la campaña y antes de ella agrediendo a los migrantes, amenazando y asustando con diversas medidas, especialmente en contra de México.

Sin embargo, los migrantes, principalmente los mexicanos, acordaron respaldarlo por segunda vez, pensando, tal vez, que sus medidas les garantizan a ellos su permanencia.

Olvidan cómo llegaron a ese país en busca de mejores oportunidades y ahora cierran la puerta para futuros compatriotas.

El triunfo de Trump no es bien asimilado por el gobierno mexicano, aunque se cuide de no decirlo, por las amenazas de que, si no ponen freno a los migrantes, se castigará con aranceles de 25 por ciento a los productos mexicanos y se puede llegar hasta el 75 por ciento.

También advirtió que, si continúan el paso de las drogas a Estados Unidos, provenientes de México, especialmente fentanilo, catalogará a los cárteles de la droga como terroristas y entonces podrá combatirlos.

Ya en el pasado, el propio Trump en su función de Presidente amagó con lo mismo y consiguió que México se comprometiera a frenar a los migrantes en su territorio y luego hasta lo presumió, diciendo que había doblado a los integrantes del gobierno mexicano.

Sin embargo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que habrá una buena relación con el nuevo Presidente de Estados Unidos y manifestó que, tal vez, no ha tenido la suficiente información sobre el trabajo que viene haciendo México para combatir al narcotráfico y para disminuir la migración, estableciendo programas de empleo para los migrantes, lo que representa un 75 por ciento de disminución de los que se van al norte.

Por lo pronto, para aquellos que tenían planes para el triunfo de Kamala Harris tendrán que esperar cuatro años más, si es que la vuelven a presentar como candidata presidencial los demócratas, ya que en esta ocasión fue una emergencia.

Lo que se esperaba ocurrió en la discusión en la Suprema Corte de Justicia, cuando uno de los ministros, Alberto Pérez Dayán, desistió de apoyar a los otros siete ministros y se decantó por votar en contra de la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, para modificar la recién aprobada reforma del Poder Judicial y evitar que jueces fueran a las urnas… El sector eléctrico dio a conocer la estrategia a seguir en la presente administración, en la que destaca el fortalecimiento de la planeación del sector, Justicia Energética y un Sistema Eléctrico robusto, confiable y seguro, como ejes de sus proyecciones, además de reglas clara para asegurar e incrementar la inversión privada.

