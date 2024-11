Ratificación de crédito del FMI, por solidez de economía: Sheinbaum

Descarta que sea necesario usarlo

Anunció la Presidenta que ya está listo el Paquete Económico 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la línea de crédito flexible a México por 35 mil millones de dólares que hace unos días ratificó el Fondo Monetario Internacional (FMI) es muestra de que la economía nacional está sólida.

“Es una línea de crédito que ya existía, lo que dice el FMI es: ‘Ahí está esta línea de crédito, tu economía está solida, por si lo quieres usar en un momento’. Es como si hubiera un crédito en el banco disponible, pero no lo has usado porque no ha habido necesidad”, explicó la mandataria federal a pregunta sobre el tema en la mañanera de este jueves.

Sheinbaum Pardo reiteró que la ratificación por parte del FMI de esa línea de crédito se dio “por la solidez de la economía mexicana, está ahí por si la utilizamos, no creo que sea necesario, pero en un momento dado si hubiera necesidad, saber que ahí está la línea de crédito. Eso resalta la solidez de la economía mexicana y tienes ahí un préstamo en caso de que sea necesario lo utilices, no creo que vaya a ser necesario utilizarlo”.

Paquete Económico 2025 sí va a reducir el déficit: Sheinbaum

La primera mandataria también anunció que ya está listo el Paquete Económico 2025, el cual va a reducir el déficit y al mismo tiempo se mantendrán los programas sociales.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que las finanzas públicas del país están sanas y que se está dando seguimiento al cierre presupuestal de 2024.

“Están bien las finanzas públicas, le estamos dando seguimiento puntual, el secretario de Hacienda evidentemente, tenemos reuniones semanales para darle seguimiento al cierre presupuestal de 2024”, argumentó.

Se estima que el Gobierno de México entregué el Paquete Económico 2025 al Congreso de la Unión el próximo 15 de noviembre.

México está preparado para cambio en nuevo gobierno de EU

La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que México está preparado, en caso de que el virtual ganador de los comicios presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump, cumpla las amenazas que realizó durante el proceso electoral.

La mandataria confió en que, si hay alguna problemática con la próxima administración de Trump, se resolverá mediante el diálogo. Además, destacó que México está sólido y unido frente a los amagos del próximo presidente norteamericano.

“Hay diálogo con Estados Unidos y con el presidente Trump, y si hay su problemática, la vamos a saber resolver. Entonces no creo que estas declaraciones ayuden, estamos preparados, México está sólido frente a estos temas siempre vamos a estar unidos las y los mexicanos, y vamos a enfrentar las problemáticas que se puedan llegar a presentar.

“Y evidentemente con el diálogo, pues esperamos que, al revés, sea un proceso de colaboración, y si no lo iremos enfrentando, estamos preparados para ello y con mucha unidad, y bueno, sin comentarios frente a la declaración”, resaltó.

El pasado cuatro de noviembre, Donald Trump amagó con imponer aranceles comerciales extraordinarios, en caso de que la mandataria mexicana no tome medidas para frenar el flujo de migrantes y drogas hacia territorio norteamericano.

Este jueves, Claudia Sheinbaum explicó que México tiene una estrategia integral -creada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y fortalecida en este gobierno- para detener la migración de centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos.

Recordó que esta estrategia permitió una disminución del 75 por ciento del flujo migratorio en la frontera norte del país, de diciembre de 2023 a octubre de este año.

“Tiene que ver con el rescate de migrantes frente a situaciones adversas que se puedan presentar a lo largo del territorio. Tiene que ver con permisos que se daban en la Ciudad de México y hacia el norte, de lo que se llama CBP, y que ahora se dan en el sur, tiene que ver con los albergues, tiene que ver con la incorporación de migrantes en México al mercado laboral, es una estrategia integral.

“Recuerden que México sigue invirtiendo, y lo vamos a seguir haciendo como un ejemplo, en Centroamérica, apoyando más que invirtiendo, apoyando a jóvenes para que no tengan que salir de sus lugares de origen, entonces una estrategia integral que en el 2024, permitió la disminución de 75% de la llegada de inmigrantes a la frontera norte”, destacó.

Sheinbaum habló por teléfono con Donald Trump

Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, para hablar de la relación que habrá entre ambos países luego de los comicios en los que resultó ganador.

En redes sociales, con una fotografía de ella sonriendo, Sheinbaum Pardo escribió: “Tuvimos una llamada muy cordial con el presidente electo Donald Trump en la que hablamos de la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos”.

La llamada se llevó a cabo en su despecho en Palacio Nacional en punto de las 9:30 horas de este jueves.

Antes, en la mañanera, la mandataria indicó que la llamada es “cordial, de felicitación”, y reveló que le envió una carta formal que ayer mismo llegó a sus manos o a su equipo.

“(…) y también planteamos felicitarlo personalmente”.

Sheinbaum Pardo destacó que ya habrá momento para platicar todos los temas de la agenda bilateral, “que son muchísimos”.