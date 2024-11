“Límite” se estrenará en el Cine Tonalá de la CDMX

Tras una larga gira de festivales en 2023

El director George Nicholas logra dar voz a jóvenes migrantes

Arturo Arellano

“Límite”, dirigida por George Nicholas, es un cortometraje que narra la historia de Manuel, un adolescente de 16 años que vive en Tijuana, México, mientras su madre trabaja en los Estados Unidos. Inspirado en hechos reales, la película muestra cómo Manuel se encuentra con una chica y ve una oportunidad para afirmar su independencia, pero lo que no sabe sobre ella lo llevará al límite.

La película fue producida por George Zdravkov Presents, Lumen Entertainment y Planet 9 Films. Se filmó en Tijuana, México, y tiene una duración de 38 minutos. Durante una larga gira de festivales en 2023, ha recibido elogios por su realismo y la forma en que aborda temas de frontera y juventud.

El director de la cinta George Nicholas, nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “La película tiene como objetivo contribuir a la conversación iniciada con la construcción de la primera valla fronteriza en 1918 y la fundación de la Patrulla Fronteriza de los EU seis años después. Millones de niños son explotados criminalmente cada año. Los niños que son obligados a realizar actividades delictivas a menudo son tratados como criminales por las agencias gubernamentales en lugar de como víctimas de explotación” explicó.

Cabe destacar que la historia se inspira en el trágico desenlace que tuvo el adolescente mexicano Cruz Velázquez Acevedo, quien murió al tomar metanfetamina líquida frente a agentes fronterizos de EU. “Cualquier adolescente puede estar en este tipo de situaciones, cuando tiene un entorno de necesidad. Yo necesitaba contar esta historia para procesar mis propios sentimientos sobre lo que le pasó a Cruz Velázquez Acevedo y para continuar la conversación sobre las desigualdades en nuestra frontera sur. Los extranjeros no tienen derechos bajo la constitución y, como resultado, nuestros agentes fronterizos operan con impunidad. Con demasiada frecuencia se abusa de esa autoridad, y espero que podamos crear conciencia sobre la falta de rendición de cuentas”.

Y asegura que “Lo considero más como una historia de mayoría de edad, de pérdida de la inocencia. En ese sentido, es universal. Me sentí identificado con el chico porque había estado en situaciones que podrían haber salido terriblemente mal, de las que, por supuesto, solo te das cuenta después de que suceden. Curiosamente, esas situaciones ocurrieron principalmente aquí en los Estados Unidos, no en mi país natal, donde uno podría imaginar que es más peligroso. ¿Por qué este chico contrabandeaba drogas en primer lugar?”.

Por su parte Gustavo Cruz, actor que protagoniza la cinta reconoció también en entrevista “en lo personal fue muy duro enterarme de este caso, George me contó y me tocó investigar, el proyecto es muy grande y para dar voz a víctimas del crimen organizado, al cruzar la frontera. Este tipo de historias son muy fuertes y se deben conocer, porque es una experiencia terrible que acabo con su vida y con la de muchos otros seguramente”.

UNA PELÍCULA AUTOFINANCIADA

Agrega que también “es darte cuenta que tan seguido pasan este tipo de cosas, y que al final solo los migrantes son víctimas, porque son obligadas a tener que cometer actos con la delincuencia organizada, bajo amenazas, para que los dejen cruzar y salir adelante. Mi personaje tenía como tal una necesidad de pertenecer y toma decisiones como cualquier adolescente, que lo llevan a algo malo. Primero que nada, me puse a investigar mucho, no solo el caso de este chico, sino de muchas otras anécdotas, incluso anónimas y me di cuenta de que no sabía exactamente lo que estaba pasando y para meterme en esto debía conocer. Dije voy a tomar en cuenta todos los factores, hablaré con George para encontrar los factores. Dentro de esta lógica de adolescente, no se juzga al personaje, hay que entenderlo, porque todos tomamos alguna vez malas decisiones”.

George asegura que, ha encontrado mucha empatía con los latinos, a pesar de ser extranjero “Es un caso muy especial, me siento mexicano, y necesitaba contar esta historia. Gustavo tiene una intensidad tranquila que no podría describir. La cámara se centra en sus ojos y eso es todo lo que se ve cuando está en la pantalla. Tiene la presencia de una estrella y creo que será uno de los actores principales de México en el futuro”.

Celebró que “la película se ha financiado por nosotros mismos. Creo que esa es la definición de un proyecto apasionante: ¿pondrías tu propio dinero para que se hiciera realidad? Me llevó cinco años desde el primer borrador del guion hasta que terminamos la posproducción, y habrían sido años más si hubiéramos esperado a que un inversor creyera en nosotros”.

Toda la película se rodó en exteriores en Tijuana “Rodamos durante siete días completos y tuvimos un día extra para tomas de recogida. En total, creo que hubo alrededor de quince lugares, lo que es mucho para un cortometraje, pero también es lo que te da la sensación de estar realmente en Tijuana”.

La cinta se ha presentado en el Festival Internacional de Cine de San Diego, 2023 (EU), Festival de Cortometrajes Aesthetica, 2023 (Reino Unido), Festival de Cine de La Habana, 2023; entre muchos otros y ahora se estrenará el Cine Tonalá (Tonalá 261, Roma Sur, Ciudad de México) este 14 de noviembre a las 18:30 horas.

