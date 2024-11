Flavio Medina se unió a Cabaret en el Teatro de los Insurgentes

La obra de teatro Cabaret cuenta un nuevo integrante, Flavio Medina, quien se sumó al elenco como El EMCEE, o el Maestro de Ceremonias en el Teatro de los Insurgentes.

En una plática con DIARIOIMAGEN Flavio Medina, previo a su primera función nos contó “me siento muy nervioso, tuve mi primer encuentro con la orquesta, pero la primera función ya con público es hablar de grandes ligas, estoy emocionado y nervioso, pero creo que es un buen augurio porque si no te diera nervios algo tendrías que dedicarte a otra cosa”.

Esta no es la primera vez del actor en Cabaret, pero sí con esta producción y este personaje “cuando me invitó Claudio Carrera, me emocioné, pues ya había hecho la obra hace 20 años, pero no este personaje, hablé con mi coach vocal, me preparé para ver si lo lograba, si lo logré. Creo que es más complicado incluirte a una obra que ya está, porque trabajas un poco más solo, hacer teatro musical es una disciplina muy rigurosa debes estar al cien física y mentalmente. Tenía mucho tiempo sin hacer teatro, pero regresar y darme cuenta de lo mucho que he vivido en el teatro me tiene en este reconocimiento de la adrenalina que me gusta, reflexionando que de aquí soy”.

Respecto a su personaje describió “el personaje de maestro de ceremonias es muy completo, más bien su psicología es infinita, pues fue en la llegada de 1930, y si pensamos en lo que eran los espacios de cabaret, que abría la puerta a la libertad, es un personaje que parecía del futuro, un personaje libre y que invita al público a vivir en esta libertad, olvidándose de los problemas por un rato, pero con esta conciencia y responsabilidad de los problemas del mundo”.

En palabras del actor cada personaje interpretado es un nuevo aprendizaje personal “el personaje me ha servido, le he aprendido creo todos los personajes, pues aunque no estés de acuerdo con su dialogo debes aceptarlo o defenderlo dándole voz y como actor buscar la verdad. En este caso que el personaje es divertido, libre, bisexual”.

Flavio Medina no se inclina por una parte de la obra en específico, disfruta las canciones, “me gusta el dialogo de las canciones, todas son mis consentidas, pero creo que, con el paso de las funciones tendré algunas más preferidas”.

Al final el actor invitó al público a que vengan al teatro “no se pierdan la obra teatro mexicano tiene un gran nivel y desde que entren al teatro se sentirán y verán lo que es un cabaret”.

Las funciones de Cabaret son jueves y viernes 20:30 horas, sábados 17:00 y 20:30 horas y domingo 17:30 horas. La obra tiene una duración aproximada de 2 horas y media, y es apta para mayores de 15 años.

