Evelyn Salgado, antes se escondía, ahora canta

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿A Jorge Romero, le beneficia o le perjudica el apoyo de Marko Cortés?

El fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo en Zacatecas, una de las entidades asoladas por la delincuencia organizada y, curiosamente, se dio a la tarea de dar su respaldo ni más ni menos que al gobernador de ese estado, David Monreal, y hasta se atrevió a decir que gracias a los “buenos oficios” del mandatario estatal la inseguridad ha disminuido en la región más que en otros lugares. ¿Será?

¿Será acaso también que como Zacatecas ha quedado relegada en el tema por entidades como Sinaloa, Guerrero y Michoacán, gobernadas por morenistas, que se encuentran verdaderamente convulsionadas, la jefa del Ejecutivo apoya al gobernador zacatecano?

Específicamente, la Presidenta dijo: “Quiero agradecer al gobernador, a David Monreal, realmente quiero hacer un reconocimiento público de su trabajo, a veces es muy fácil criticar en momentos difíciles, por ejemplo de inseguridad en Zacatecas, es más difícil reconocer el trabajo que se ha hecho para disminuir la violencia y construir la paz en Zacatecas y eso lo he hecho David Monreal”. Bueno, en fin.

Desde luego que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, estuvo presente en tierras zacatecanas y acusó recibo de las porras que Sheinbaum le echó a su hermano y por eso quiso devolver la deferencia a la voz de que los diputados de Morena apoyarán todas las iniciativas de Sheinbaum. Aquí una pregunta no sobra: ¿será como lo han hecho hasta ahorita, vía “fast-track?”, sobre las rodillas y sin leerlas?

Hay que recordar, ahora que la jefa del Ejecutivo anda tan apoyadora, antes hizo público su apoyo al cuestionado gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, e incluso, giró sus apreciables instrucciones para que los legisladores de Morena le hicieran público también su respaldo total, defendiendo lo indefendible y con todo y esto, lo apapacharan.

Es muy usual también, por cierto, que la mandataria de México, en sus llamadas mañaneras del pueblo, tienda a evadir el tema de la inseguridad que priva en la mayor parte del país y hasta se ha empezado a cuestionar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que goza todavía de las preferencias de la ciudadanía, porque hasta ahorita, ha guardado un bajo perfil y después de la visita que realizó a Sinaloa, no se ha visto nada más.

Además, si Sheinbaum ya va a empezar a “apapachar” gobernadores, entonces, ¿por qué no salió a la defensa de la flamante gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado?

Lo anterior viene a cuento porque ha sido ampliamente difundido lo que estaba haciendo mientras en Chilpancingo se hallaron 11 cuerpos de una familia de 17 integrantes originaria de Chautipan y habían sido reportados como desaparecidos.

El video en el que la señora Salgado Pineda está cantando (y lo hace bastante mal) con el “Coque” Muñiz en el flamante Centro Cultural el Partenón pone en evidencia a la mandataria estatal, a quien ya se le va haciendo costumbre verse rebasada por la dramática realidad que vive su estado. Antes se escondía, ahora canta.

Retomando, ¿por qué entonces no salió a defenderla la Presidenta?

Y en el colmo, Evelin Salgado se vio bastante osada y salió a decir que la difusión del referido video era parte de una “guerra sucia”, de una campaña en su contra, “no van a detener el impulso, la voluntad de todo un pueblo. Inventaron muchísimas cosas. Ahí anda un video, me tomaron una foto…yo no soy cantante, yo soy gobernadora”. Bueno, aquí la pregunta lógica es: ¿para qué se pone a cantar si, además, lo hace tan mal?

Lo anterior, a pesar de que por enésima ocasión el senador Félix Salgado Macedonio salió a la defensa de su hija con una burda votación a mano alzada -como las hacía Andrés Manuel López Obrador- para saber, no cómo está la inseguridad en Guerrero, sino para, según él, con una pregunta inducida, calificar cómo canta su hija.

Ahora sí que como dice la canción que mal entonó Salgado Pineda, “Si nos dejan”, solo habría que agregar; y si no, también.

Municiones

*** Al momento de escribir estas líneas, la elección para renovar la dirigencia del PAN, había transcurrido sin incidentes y en un clima diríase que hasta de tranquilidad. Los dos candidatos asistieron a votar, uno, Jorge Romero, en la alcaldía que gobernó, Benito Juárez, mientras que Adriana Dávila lo hizo en Apizaco, Tlaxcala. No obstante, desde la víspera de estas elecciones se comentaba que quien supuestamente se llevaría la victoria sería Romero, que es un candidato más expuesto a los medios y tiene más contacto con la cúpula albiceleste; de hecho, el diputado con licencia es la carta fuerte ni más ni menos que del todavía dirigente, Marko Cortés, que últimamente no está viviendo sus mejores tiempos y mucha es la militancia que no deja de cuestionarlo, no sólo por su viaje a Madrid, sino por otras cuentas pendientes que tiene con sus propios correligionarios, por eso, habrá que ver si la “bendición” de Cortés le ayuda o le perjudica al ex delegado en Benito Juárez. Sin embargo, no había que descartar a Adriana Dávila que como legisladora, fue bastante combativa y dice apostarle a la reconstrucción de Acción Nacional y ahí está como prueba lo que declaró una vez que emitió su voto: “Tiene que regresar la democracia al PAN. Esta es la última oportunidad que tenemos para que Acción Nacional sea la oposición que México necesita y la opción de Gobierno que esperan millones de ciudadanos”.

*** Los bancos que operan en México mantienen un gran negocio que se refleja en sus ganancias, por ello, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez afirmó que para proteger a los usuarios de los servicios financieros se requiere bajar las comisiones bancarias, que de enero a agosto de este año reportan ingresos de casi 170 mil millones de pesos. En su programa, “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, y acompañado del economista Mario Di Costanzo y del abogado Miguel Ángel Sulub, el líder congresista aseguró que hay bancos beneficiarios del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) que son los mismos que tienen grandes ganancias, razón por la cual cuidan su chequera y no van a hacer nada que vaya en contra de sus intereses.

morcora@gmail.com