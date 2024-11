Ganaderos cierran filas con autoridades en el combate al gusano barrenador

Piden autorizar recursos para consolidar y fortalecer programas de sanidad animal

Cambio climático, sanidad, inseguridad, productividad, comercialización nacional e internacional, financiamiento, administración de riesgos y bienestar animal, parecen ser los principales retos que hoy en día enfrenta el sector ganadero nacional y salir avante en cada tema significará pera ellos garantizar el futuro y sustento de más de un millón de productores pecuarios en México que generan más de 25 millones de toneladas de proteína animal con un valor cercano a los 850 mil millones de pesos qué equivalen al 3% del producto interno bruto.

El reto no es menor, pero en ese escenario hay un tema que en verdad preocupa y ocupa a la ganadería, al menos así lo externaron los miles de afiliados a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) en el marco de su Convención Semianual 2024, que el pasado fin de semana se llevó a cabo en la Ciudad de México. “Preocupa la emergencia sanitaria nacional de tener muy cerca la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG), ya en Guatemala”, advirtió Homero García de la Llata, presidente de ese organismo, que representa a ganaderos, principalmente de pequeños y medianos de todo el país.

Los agremiados a la CNOG dijeron estar conscientes de la gravedad que para su sector podría representar y también reconocieron la labor preventiva que realiza el gobierno mexicano para contener la referida plaga. “Nos sumamos solidariamente a las acciones del dispositivo nacional de emergencia de sanidad animal; solicitamos además el cierre temporal de importaciones de ganado de Centroamérica, así como un operativo especial del Ejército y Guardia Nacional para evitar el trasiego ilegal del mismo”, señalaron los ganaderos, al tiempo que hicieron un llamado al Poder Legislativo para sumarse a las acciones de los tres niveles de gobierno e ir todos juntos en el combate al gusano barrenador.

De manera precisa, a los legisladores pidieron considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 recursos para poner en marcha de manera preventiva programas y acciones para evitar y combatir la entrada a nuestro país de la enfermedad del gusano barrenador del ganado.

Sobre el particular, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, hizo saber a los ganaderos que cuentan con el respaldo, no sólo de la dependencia a sus cargo, sino con todo el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque “este no es un problema que se vaya a resolver en el corto plazo; la vez pasada se tardaron más de dos décadas en erradicar esta enfermedad, no sirve una estrategia pensando en una semana, dos meses, un año o ni siquiera en un sexenio; lamentablemente se tiene que trabajar mirando una estrategia de largo plazo”, expresó.

LAS CARTAS HABLAN.– Para quienes desconocen sobre la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG) es relevante informar que se trata de una infestación producida por larvas de mosca que se alimentan de tejido vivo de los mamíferos y rara vez de las aves. Se trata de dos especies de mosca que causan las larvas: la mosca del nuevo mundo (Cochliomyia hominivorax) y la mosca del viejo mundo (Chrysomya bezziana).

La mosca del nuevo mundo se encuentra en el hemisferio occidental (Sudamérica y El Caribe), mientras que la mosca del viejo mundo se encuentra en el hemisferio oriental (Asia y África) y la infestación se da cuando una mosca deposita sus huevos en la herida superficial de un mamífero, entre 12 y 24 horas después las larvas eclosionan y se alimentan de tejido vivo durante 4 a 8 días, una vez desarrolladas caen al suelo para transformarse en pulpas, emergiendo de 7 a 10 días después como moscas.

Generalmente los animales afectados se separan del grupo y manifiestan depresión, falta de apetito y molestia en la herida; los animales que no reciben tratamiento pueden morir de 7 a 14 días después por toxicidad o por infecciones secundarias. México es libre del gusano barrenador desde 1991, por lo que es necesario controlar la importación de animales, productos y subproductos de países afectados, fortalecer las medidas de bioseguridad en las unidades de producción pecuaria, así como tratar las heridas de los animales lo más pronto posible

VA MI RESTO.– Las advertencias y alertas para evitar la llegada del gusano barrenador del ganado están dadas. Las autoridades del sector agropecuario han dado los primeros pasos en materia de sanidad animal para prevenir la plaga en comento, y no está por demás que ganaderos, gobierno y legisladores cierren files desde ahora y se tomen las medidas correspondientes, porque Guatemala está del otro lado de la frontera sur de México y si allá ya hay noticias del tema en la ganadería local sobre el GBG, pues es todo un riego, por lo pronto es bueno saber que Homero García de la Llata será reelecto al frente de la CNOG, eso garantiza que las estrategias y acciones contra la temible plaga del ganado no solo continúen sino que se consoliden y fortalezcan, eso sin descartar que se da por hecho que seguirá impulsando los buenos resultados en la producción y comercialización pecuaria, y hasta ahí porque como veo doy.

