Una verdadera fiesta en la “Convención Expo Compositores Foundation 2024”

En su edición de Monterrey

Con la presencia de Don Germán Lizárraga, María Jiménez, El Dasa, Miguel Luna, entre otros

El salón Airó ubicado en la mejor zona de Monterrey, Nuevo León (San Pedro Garza García) se llenó de fiesta, alegría, buena música y camaradería entre decenas de artistas, para la clausura de la Convención Expo Compositores Foundation 2024, donde alrededor de 300 asistentes y de manera primordial los jóvenes inscritos, recibieron información de primera mano para desarrollar sus carreras como compositores.

El Dasa, Raúl Sandoval, Fusión Norteña, Nico Ruiz, Fer Corona (autor del tema de La Casa de los Famosos) y Netón Vega, fueron algunos de los artistas que cantaron en vivo durante el HOMENAJE A JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ, acompañados del Mariachi de la Universidad de Colima, que hizo gala de su destreza en el género.

Un momento sumamente emotivo fue cuando Don Germán Lizárraga (El Rey de la Banda) subió al escenario para revelarle al público que él compartió en lo profesional y en lo personal muchos momentos con José Alfredo Jiménez: “Tengo el orgullo de decir que fue mi amigo, en 1968 grabamos un disco y ahí se incluyó El Corrido de Mazatlán, con toda su familia he tenido el honor de crear una sincera amistad; José Alfredo Jiménez Jr. me entregó hace unos años una letra de su padre que no tenía música, la canción se llama “Acabaste con mi amor” y me pidió que le pusiera música y la grabamos con la Banda Estrellas de Sinaloa; José Alfredo fue el más grande de todos”. Realmente fueron amigos entrañables y actualmente es muy cercano a sus descendientes, por ello invitó a la nieta del máximo compositor del regional mexicano, a acompañarlo en el escenario.

María Jiménez es la nieta de José Alfredo Jiménez y en nombre de su ilustre abuelo y de su familia, agradeció que hasta hoy en día millones de personas en todo el mundo sigan recordándolo con cariño y sobre todo cantando sus temas. Emocionada y al borde de las lágrimas, pero también con mucha alegría, aseguró que las canciones de su abuelo están más vivas que nunca y le pareció una gran idea que artistas jóvenes como El Dasa y Nico Ruiz (la figura juvenil más importante de Chile), le estén dando su sello y personalidad al interpretar su obra.

Otro momento especial fue cuando el público comenzó a gritar que cantara Netón Vega (figura muy querida en Monterrey, cantautor con tremendo impacto también en Estados Unidos y compositor de varios temas que canta Peso Pluma)… Netón subió al escenario y los más jóvenes corearon sus canciones, su estilo es muy original.

Nico Ruiz, figura en Sudamérica, también brindó su propio show con temas clásicos tanto en inglés como en español; considerado como el Crooner de la Nueva Generación, pronto actuará en la final del Concurso Miss Universo a celebrarse en breve, mientras prepara su nuevo disco bajo la producción de Emilio Estefan.

Ya avanzada la noche, la fiesta continúo con el ritmo de la Banda Patria Nueva poniendo a bailar al público y más tarde con una velada bohemia donde grandes compositores como Luciano Luna (autor de temas de Julión Álvarez y Víctor García), así como Miguel Luna (autor de temas de Carlos Rivera), pusieron el toque romántico a la gran clausura.

La Convención Expo Compositores Foundation llegó este 2024 a su novena edición y para celebrar sus 10 años se planea una fiesta aún más importante, pues se ha posicionado como un referente para las nuevas generaciones de creadores de música. Su Presidenta, la Dra. Rosalía García, ha sido incansable en el desarrollo de esta gran ventana de información para los nuevos compositores y “El Hogar del Compositor” en Los Ángeles, California, próximo a convertirse en una realidad y con el visto bueno de la Familia Jiménez, llevará el nombre de José Alfredo Jiménez en honor al máximo creador de nuestra música y muy querido tanto en México como en Estados Unidos.