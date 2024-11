Libro: Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Teoría y Praxis

Juez Noveno Civil Oral del PJCDMX

Enrique de Jesús Durán Sánchez presenta

“El reto más grande fue sintetizarlo a través de crucigramas y de mapas conceptuales”

A la venta en la editorial Tirant Lo Blanch

El juez Noveno Civil de Proceso Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México, Enrique de Jesús Durán Sánchez, comprometido con un buen aprendizaje presenta el libro “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Teoría y Praxis”, el cual está dirigido a todo el público.

El libro enfatiza de forma didáctica y bajo un modelo de enseñanza constructivista, las directrices procesales más relevantes del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual consta de 1,191 artículos y 20 transitorios.

En una ceremonia realizada en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UNAM, el Juez Enrique de Jesús Durán Sánchez, acompañado por Sonia Venegas Álvarez, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila y Fernando Rangel Ramírez presentó su libro.

Como reconocimiento, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila expresó “regresar a la casa donde me formé en los años 60 es un gozo, estaba aquí como ustedes, estudiando, y le debo a mi escuela todo lo que soy. Hoy, agradezco la dedicación y talento de Enrique por esta publicación. Les recomiendo que lo lean porque es un código nuevo, un código de este siglo que costó mucho trabajo”.

Con entrega, el juez Enrique de Jesús Durán Sánchez explicó que “ocupar el auditorio donde me gradué hace 20 años me tiene muy contento. Hice una promesa y he cumplido, espero que con este libro ayude a otras personas. Este código viene a transformar la manera de aprender y enseñar los sistemas procesales. Pretendo transmitirles a mis alumnos los artículos de una mejor manera. Fueron 11 meses trabajando para este resultado”.

Mientras que, el magistrado Fernando Rangel Ramírez declaró “qué honor estar con estas personas, es un privilegio. Platicar de una obra es apasionado, más aún inmiscuyéndose en el producto de muchos meses de trabajo, lo felicito por que tuvo el valor de hacerla y que sea de utilidad, algunos la usarán para la vida profesional y escolar. Es fácil engancharse con ella por cómo se plantean los temas”.

Dirigiendo unas palabras para DIARIO IMAGEN, Enrique de Jesús Durán dijo “el reto más grande fue sintetizar a través de crucigramas y de mapas conceptuales el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero me siento muy contento y orgulloso de poder cumplir un compromiso con la academia y con el sueño de hacer esta publicación”.

El libro se puede encontrar a la venta en la Editorial Tirant Lo Blanch.