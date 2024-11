Kipling lanza una nueva colaboración con Wicked

Embárcate en un viaje al mundo de Oz

La colección exclusiva cuenta con una mochila, dos bolsos cruzados convertibles, un tote, un bolso de mano y un monedero

La marca global de bolsos y accesorios Kipling se ha unido a Universal Pictures Wicked para crear una emocionante y nueva colección.

Llegando a los cines este mes de noviembre, el evento cinematográfico que define a toda una generación, Wicked, explorará temas de empoderamiento femenino, igualdad, integridad, desafío y hermandad, lo que se convierte en una mancuerna natural para Kipling.

La colección exclusiva cuenta con seis estilos diferentes: una mochila, dos bolsos cruzados convertibles, un tote, un bolso de mano y un monedero. Asegúrate de coleccionar el icónico llavero Monkey de Kipling, decorado en verde y rosa con alas, similar a los monos voladores que aparecen en la película.

Los colores destacados incluyen un hermoso nylon con degradado en verde y rosa, y un material negro brillante. Los logotipos de Kipling y Wicked están impresos en los forros interiores de color rosa claro.

Kipling es mayormente conocido por diseñar bolsos versátiles que son duraderos, resistentes al agua y pensados para la movilidad. Las siluetas complementan un guardarropa de otoño y son la compañía perfecta para cualquier aventura de esta temporada.

Opta por la New Cicely Tote Bag para un día lleno de actividades en el que necesites llevar todo contigo. El espacioso tote cuenta con organización interna y se sienta cómodamente en el hombro.

Otro imprescindible es el Hearty Backpack Convertible, que se puede usar como pouch, bolso cruzado, bolso de mano, bolso de hombro o mochila. ¡Tantas opciones! Hearty es un gran bolso para salir y guarda lo esencial casi a la perfección. Con un toque adicional de brillo, Hearty completará tu look.

Prepárate con tu pieza favorita para el estrenos de Wicked

Acerca de Wicked

Después de dos décadas como uno de los musicales más queridos y duraderos en el escenario, Wicked hace su tan esperado viaje a la pantalla grande como un espectacular evento cinematográfico que define a toda una generación.

Wicked, la historia no contada de las brujas de Oz, está protagonizada por la poderosa Cynthia Erivo (Harriet, Broadway’s The Color Purple), ganadora de un Emmy, un Grammy y un Tony, como Elphaba, una joven incomprendida debido a su inusual piel verde que aún no ha descubierto su verdadero poder, y la artista ganadora de un Grammy, con múltiples discos de platino y estrella global Ariana Grande como Glinda, una joven popular dorada por el privilegio y la ambición que aún no ha descubierto su verdadero corazón.

Ambas se conocen como estudiantes en la Universidad Shiz en la fantástica Tierra de Oz y forjan una amistad improbable pero profunda. Tras un encuentro con el maravilloso Mago de Oz, su amistad alcanza un punto de inflexión y sus vidas toman caminos muy diferentes.

El inquebrantable deseo de Glinda por la popularidad la seduce con el poder, mientras que la determinación de Elphaba de mantenerse fiel a sí misma y a quienes la rodean tendrá consecuencias inesperadas y sorprendentes en su futuro.

Sus extraordinarias aventuras en Oz finalmente las verán cumplir sus destinos como Glinda la Buena y la Malvada Bruja del Oeste.