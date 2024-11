El GEM entregará visas americanas a mexiquenses para que se reúnan con familiares en EU

Toluca, Estado de México.— Luego más de una década de no estar juntos, el gobierno que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Coordinación Asuntos Internacionales (CAI), hizo posible que 23 personas adultas mayores mexiquenses puedan reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos.

Mediante el programa “Esperanza Mexiquense, Uniendo Familias”, cuya meta es reunir a más de mil 500 familias mexiquenses en seis años, el Gobierno estatal, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, gestionó los visados que permitirán concretar este sueño.

“Lo hacemos con este gran sentido social que encabeza la Gobernadora, con este gran sentido social de este Gobierno estatal, pero también como un gran agradecimiento con sus hijos, con sus familiares por todo el trabajo y por todo lo que hacen para la economía de este país, de este Estado y seguramente de todos sus municipios”, señaló José Pablo Montemayor Camacho, titular de la CAI.

En Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo, adultos mayores de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Ixtapan del Oro, Almoloya de Juárez, Aculco, Toluca, Luvianos, Naucalpan, Chimalhuacán y Nicolás Romero, recibieron el documento que les permitirá visitar a sus seres queridos radicados en Houston, Texas.

“Yo les agradezco mucho que aquí me han hecho este favor para hacerme llegar allá. Me está esperando, estoy contenta, estoy contentísima de mi hijo, muchas gracias que me hicieron favor para llegar a verlo”, expresó Ma. De la Cruz Carmona Alcántara, de Toluca, quien esperó 27 años esta oportunidad para reencontrarse con su hijo.

Para acceder al programa “Esperanza Mexiquense, Uniendo Familias” se requiere ser mexiquense, tener 65 años o más, que la condición migratoria de las personas que están en Estados Unidos sea irregular y más de 10 años sin haber visto a su familiar directo, así como cubrir el costo de su viaje y el seguro respectivo.

“Nos van a dar esa satisfacción apoyándonos el Gobierno del Estado de México y la Gobernadora Delfina Gómez agradeciéndole sinceramente este acto de humanidad que tiene para las personas que hemos tenido muchos años de no ver a nuestros hijos, aparte de que nos da un beneficio muy grande a las personas de la tercera edad”, dijo Fernando Hidalgo Cedillo, de Nicolás Romero, quien después de 25 años, con junto con su esposa María del Carmen Flores Portillo, volverán a ver a su hija y conocerán sus tres nietas.

“El poder reencontrarnos y vernos con nuestros familiares es algo que no tiene precio, es por eso que en el Gobierno del Estado de México tenemos este fiel compromiso con ustedes y con sus hijos que están en Estados Unidos de poder dar todas las herramientas, todo el apoyo para llevar a cabo este viaje”, puntualizó José Pablo Montemayor Camacho.

Previo a la recepción de sus visas, personal del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) e IMSS-Bienestar hizo revisiones médicas de rutina a los adultos mayores que este fin de semana viajarán a Estados Unidos para reencontrase con sus familiares.

Para conocer los servicios que la Coordinación de Asuntos internacionales del Estado de México ofrece a los mexiquenses pueden escribir al correo electrónico migrantes@edomex.gob.mx, consultar las redes sociales: Facebook/CAI.EdoMex/ y X @CAI_EDOMEX o, bien llamar por teléfono, en la Ciudad de México: 55-5207-8451 y 55-5514-0135; en Toluca: 722-167-8318 y terminación 19.