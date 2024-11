Deepika Sandhu presenta “Hola Universo, Soy Yo”

Bestseller internacional llega a México

Ofrecerá el Workshop “Manifiesta, sanando tu alma” este 15 de noviembre

Arturo Arellano

La revolución del desarrollo personal llega a los lectores hispanohablantes con el lanzamiento de “Hola Universo, Soy yo”, el aclamado libro de Deepika Sandhu que ha cautivado a Silicon Valley y ahora se prepara para conquistar México.

El galardonado “Hola Universo, Soy yo” promete ser la guía definitiva para aquellos que buscan reinventarse sin salir de casa, de lo cual Sandhu nos habló en entrevista para DIARIO IMAGEN.

¿De dónde partió para escribir “Hola Universo, Soy yo”?

Siempre supe que había una historia dentro de mí, que quería escribir y compartir, pero nunca tuve el valor o sentí que no tenía las capacidades para hacerlo. No obstante, una vez que lo intente, ya no pude evitar que saliera, es como dar a luz, como un bebé que está inspirando a la gente a vivir una mejor vida.

El punto de partida fue darme cuenta de cómo no podía mejorar mi vida, aunque estaba muy orgullosa de lo que había logrado. Porque puedes tener una vida normal y regular, y puede no gustarte, pero eso no está mal, siempre puedes mejorar. Darte cuenta de que la vida que estas construyendo no te hace feliz, no es malo, porque solo asi podrás cambiar para mejorar y llegar a donde quieres, de adentro para afuera.

¿Qué debe detectar una persona para saber que necesita reinventarse?

Todos hemos llegado a un momento en el que sabemos que las cosas no están bien, que algo no está alineado, ya sea en el trabajo, la familia, la salud, sin embargo, no hacemos nada para cambiarlo. Ese momento, en el que tienes ese chispazo de conciencia es cuando el universo, Dios, está tratando de llamar tu atención, ese es el primer indicador, para que des un paso para reinventarte. Tenemos que acallar un poco la vida, para notar lo que está mal, el problema es que siempre estamos ocupados, corriendo, haciendo las cosas una y otra vez mal.

Pero cuando se tiene esta conciencia, no hay que pasar al momento de acción, sino sentarte, pensar que está pasando ahora y darte permiso de encontrar lo que amarías hacer en este momento. Date permiso de pensar en eso, porque muchos de nosotros solo descartamos lo que amamos, porque no es práctico, por mi familia no me deja, estoy muy joven o estoy muy viejo, pero hay que dejar de pensar en esas cosas, hay que enfocarnos en que es lo que nos hace felices.

Al haber sido galardonada con cuatro premios literarios, incluyendo el reconocimiento del LA Tribune y Best Seller aclamado por la criìtica del LA Tribune, por esta publicación

¿Qué valor les da a los premios?

Me honra haber sido reconocida por la comunidad literaria, pero el verdadero regalo es lo que escucho de los lectores, como mi historia les ha impactado y en muchas maneras soy una persona normal. Pensar que mis palabras y mi vida, inspiran a otras personas a tomar acciones sobre sus sueños, es el mejor regalo, más que cualquier galardón.

De entre tantas ofertas para el desarrollo personal en el mercado ¿Que le dice a los lectores para que apuesten por “Hola Universo, Soy yo”?

Me gustaría decir que este libro es un buen punto de partida, si eres escéptico de la espiritualidad y no sabes cómo salir contigo, si se siente demasiado excéntrico o expuesto, este libro es un buen punto de arranque para creer que hay muchas más cosas posibles para ti. Yo soy ejecutiva y me gusta tener un método para lograr las cosas, no obstante, cuando empiezo a escuchar sobre espiritualidad, no me relaciono con ello, pero es precisamente este libro el punto de partida para hacer la espiritualidad digerible para mí.

¿Qué le gustaría que la gente se lleve una vez que concluya esta lectura?

Quiero que la gente sepa que todo es posible para nosotros. Hay un autor que se llama Neale Donald Walsch que escribió “Conversaciones con Dios” y se habla de esa visión enorme, la más grande que se haya podido inventar para ti. Eso es lo que quiero que la gente vea, que hay mejores versiones de todos, y esa visión es completamente posible.

¿Cuál es la retroalimentación que le han dado los lectores?

Hay mucha gente que se ha puesto en mis palabras y es maravilloso. Me siento muy feliz de que este libro les apoye de esta manera. La retroalimentación ha sido abrumadoramente positiva, en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y ahora estamos muy felices de que el mundo hispanohablante lo esté leyendo y resuene en ellos.

¿Qué es lo que tiene preparado para Workshop “Manifiesta, sanando tu alma”?

Vamos a mostrar lo fácil que es crecer y avanzar cuando cambias tu sistema de creencias, le vamos a ayudar a las personas, a mostrarles el camino, con el entendimiento de que somos un alma y ha estado cubierta de mucha basura del mundo real. Han cubierto nuestra alma, pero es como una semilla debajo de la tierra, vamos a tratar de que germine y se convierta en una hojita de paz. El libro y el workshop es para todos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, gente de todos los estratos, porque todos estamos lidiando con lo mismo.

Deepika Sandhu, de ejecutiva de Silicon Valley a fenómeno literario, ofrece un enfoque único que combina agudeza empresarial con sabiduría espiritual, brindando una perspectiva fresca al saturado mercado del desarrollo personal. Estará ofreciendo el Workshop “Manifiesta, sanando tu alma” el 15 de noviembre, 9:00 am en el Café Libertad de la Condesa.

Workshop “Manifiesta, sanando tu alma” de Deepika Sandhu. Fecha: 15 de noviembre, 9:00 AM Acompaña: Ceci Heredia Lugar: Café Libertad (Insurgentes Sur 403, Hipódromo Condesa).