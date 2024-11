Con Sir Paul McCartney el Corona Capital fue histórico

Extraordinaria presentación del Ex Beatle

Encabezó un impresionante cartel con artistas emergentes y otras leyendas

El Corona Capital 2024, celebrado del 15 al 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ha sido uno de los festivales de música más esperados y exitosos de América Latina. Este año, contó con una impresionante cartelera que incluyó a artistas de renombre internacional y emergentes, ofreciendo una experiencia musical única para los asistentes, no obstante, lo que volvió histórica esta edición fue la presencia de Sir Paul McCartney, quien ofreció más de 90 minutos de clásicos y algunas colaboraciones inesperadas.

Uno de los eventos más destacados fue el regreso de Sophie Ellis-Bextor a la Ciudad de México después de 22 años. Su presentación fue recibida con mucho cariño por el público, que llenó la carpa con su energía y entusiasmo. La cantante interpretó éxitos como “Hypnotized” y “Murder On The Dancefloor”, además de un cover de “Like A Prayer” de Madonna.

“Estoy realmente sorprendida, hay muchos de ustedes aquí”, comentó, mientras observaba a la multitud que cada vez se hacía más grande, con la llegada de otros espectadores desde otros escenarios, quienes llegaron para corear cada uno de sus temas.

Más tarde comentó, “La última vez que vine tenía 22 años, y ahora tengo 45. Prometo no esperar otros 22 años y medio para regresar”. Cabe destacar que, previamente se presentó en la edición Guadalajara del Corona Capital.

Durante sus tres días, el festival contó con una amplia variedad de géneros, desde el rock y el pop hasta el hip-hop y el EDM. Artistas como Shawn Mendes, Toto, Green Day, y The Mars Volta ofrecieron actuaciones memorables que capturaron la atención de una audiencia diversa.

La gran fiesta de Mars Volta

En el caso de Mars Volta, desde el primer segundo impusieron su dominio en el escenario, haciendo estallar la tarima Vans con un grito de “¡Viva México!” El showman Cedric Bixler-Zavala, tan histriónico como siempre, se mofó de las declaraciones de la banda Yalitza y preguntó al público: “¿Van a comer chicken?” antes de lanzarse a cantar el primer tema del show

Bixler-Zavala demostró su versatilidad vocal, lanzando el micrófono y bailando con energía mientras los músicos se lucían con solos impresionantes. La baterista alemana Linda-Philomène Tsoungui también se destacó con su fuerza interpretativa. Entre los temas destacaron “Drunkship of Lanterns” y “L’Via L’Viaquez”, esta última en español, mezclando rock progresivo, psicodelia y ritmos latinos.

El público quedó atónito y sorprendido por la manera en que la banda creó un sonido cambiante en una sola canción. Al final del concierto, Bixler-Zavala gritó “¡Los amo!”.

Green Day nos lleva de regreso al punk noventero

El Corona Capital 2024 también se vio realzado con la esperada presentación de Green Day, que llevó a todos los presentes de regreso al punk rock noventero. El concierto atrajo a miles de fanáticos que se reunieron para disfrutar de una noche llena de energía y nostalgia.

Desde el primer acorde de “American Idiot”, la multitud enloqueció creando una atmósfera eléctrica que no se desvaneció durante toda la noche. La banda, liderada por el icónico Billie Joe Armstrong, ofreció un repertorio que abarcó desde sus clásicos de los años 90 hasta sus más recientes éxitos, demostrando que su talento y pasión siguen intactos tras más de tres décadas de carrera.

El setlist incluyó canciones emblemáticas como “Basket case”, “When I come around”, “Holiday”, Boulevard of broken dreams”, “Wake me up when september ends”, “Jesus of Suburbia” y, por supuesto, “Good Riddance”, cada una recibiendo una ovación por parte del público. La banda también sorprendió a todos con una versión inédita de “Minority”, que fue recibida con entusiasmo.

Billie Joe Armstrong, agradeció a los 74 mil 416 asistentes que se dieron cita en el Corona Capital para ver su show, y es que en sus redes sociales publicó un video donde dijo “Oh, buenos días… buenas tardes, buenas noches, Ciudad de México – Tenochtitlán, gracias, muchas gracias por anoche, es una gran forma de acabar el 2024. “Muchas gracias, fueron una magnífica multitud/audiencia, no puedo esperar para volver a México, así que espero que nos veamos uno al otro muy pronto, así que disfruten las fotos”.

70sy y 80s presentes de la mano de Toto

Por su parte, el legendario grupo británico Toto hizo su esperado debut en el Corona Capital 2024, dejando a los asistentes boquiabiertos con una actuación que recordó lo mejor de su icónica carrera, interpretando clásicos desde “África”, hasta “Georgy Porgy”.

Entre otros temas, “Rosanna” fue un tema que llevó a la multitud a una ola de nostalgia y emoción, y es que, la banda, liderada por el talentoso Joseph Williams, ofreció una mezcla perfecta de sus éxitos clásicos y algunas sorpresas.

El escenario, adornado con luces y efectos visuales impresionantes, se convirtió en un viaje a través de los años setentas y ochentas, recordando a los fans por qué Toto sigue siendo una fuerza imparable en la música rock. La actuación culminó con una poderosa versión de “Hold the Line”, que dejó a todos de pie y aplaudiendo con entusiasmo.

El Corona Capital 2024 no solo fue un éxito para Toto, sino también en términos de asistencia y por su compromiso con la sostenibilidad, ya que se implementaron diversas iniciativas para reducir el impacto ambiental del festival, incluyendo la promoción del uso de boletos digitales y la instalación de puntos de reciclaje en todo el recinto.

Se hace historia con Paul McCartney

El Corona Capital 2024 se despidió con un espectáculo inolvidable en el Autódromo Hermanos Rodríguez, cuando el legendario Paul McCartney cerró el festival con una actuación que dejó a todos los asistentes llenos de psicodelia, rock, recuerdos, y de una sensación al estilo “Obladi, Oblada”.

McCartney, exbajista de The Beatles, ofreció un show de 90 minutos que incluyó una sorpresa inesperada: la colaboración con Jack White y St. Vincent. Esta combinación de talentos fue uno de los momentos más emocionantes del festival, con la audiencia de 81,736 personas viviendo una experiencia única.

Como siempre, se tomó la molestia de lanzar algunas frases en español ante la multitud enardecida tales como “Hola México, quiubole banda”, “Está chingón estar aquí de nuevo”, o “Muchas gracias Chilangos”.

Interpretando temas como “Love Me Do”, “Black byrd Fly”, “Now and Them”, recordando a Jonh Lennon y otros como “Lady Madonna”, “Banda on the Round”, y “Maybe Im amazed”, todos coreados por los presents, que ciertamente se mostraban más entusiasmados cuanto se trataba de temas de The Beatles como “A hard day’s night”.

Uno de los momentos más memorables fue cuando McCartney invitó a St. Vincent a tocar “Get Back” junto a él, un momento que emocionó profundamente a los fanáticos. La actuación culminó con “The End”, una canción de The Beatles, tocada junto a Jack White, cerrando el escenario con un equipo de superestrellas.

El público no pudo contener su entusiasmo, aplaudiendo y cantando junto al ex beatle durante toda la presentación. La energía y el cariño del público mexicano fueron palpables, haciendo de este cierre una experiencia inolvidable para todos, dejando una marca imborrable, pues McCartney demostró que, a sus 81 años, sigue siendo un ídolo, una leyenda viva, un genio dentro y fuera del escenario.

“Let It Be”, “Hey Jude”, Helter Skelter”, y “The end” despidieron la noche, con Paul sosteniendo la bandera mexicana. Con una asistencia de más de 70 mil personas durante los tres días, el Corona Capital 2024 ha consolidado su posición como uno de los eventos musicales más importantes de la región.

