Todavía son pocos los abogados que buscan “chamba” en el Poder Judicial

Miguel Ángel Rivera

A poco menos de una semana para que concluya el plazo para el registro de aspirantes a llenar uno de los muchos cargos que están vacantes en el Poder Judicial Federal, se confirma que los abogados mexicanos no se han desbocado para ocupar esos sitios que quedaron abiertos como parte de la venganza de la llamada Cuarta Transformación contra los juzgadores federales que no aceptaron someterse a sus designios y mandatos.

Hasta ayer, los comités de Evaluación de los poderes Legislativo y Judicial habían recibido un total de 2 mil 511 solicitudes, que representan apenas el 45 por ciento del total de los 5 mil 499 aspirantes que se esperaba tener a más tardar el 24 de noviembre, fecha fatal en la que vence la convocatoria, como base para integrar las boletas que deberán ser cruzadas por los ciudadanos el venidero primer domingo de junio de 2025.

El retraso es particularmente grande en el Poder Judicial, donde, de acuerdo con las listas de su Comité de Evaluación, sólo se han registrado 133 personas, esto es apenas el 7.4 por ciento de las mil 793 candidaturas que cada uno de los tres poderes puede promover para jueces de distrito, magistrados de circuito, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, de las Salas Regionales y la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esto se debe, dicen los enterados, a que el trámite por medio del Poder Judicial es el más estricto, pues allí no se aceptan recomendados, sino que los aspirantes deberán acreditar sólidos conocimientos jurídicos.

Todo lo contrario de lo que ocurre en los poderes Ejecutivo y Legislativo, en donde Morena y rémoras tienen el control y para ellos se mantiene vigente la condición establecida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador: 90 por ciento de fidelidad a “la causa” y sólo 10 por ciento de capacidad profesional.

Esto se demuestra con el hecho de que, a pesar de la resistencia contra la reforma impuesta por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el Comité de Evaluación Poder Judicial, con respeto a las leyes, tiene una página web donde se presentan reportes diarios de los aspirantes, mientras que el Legislativo y el Ejecutivo, no lo tienen.

De hecho, dentro del Poder Legislativo se han registrados diferencias entre los directivos de las cámaras de Senadores y de Diputados, desde la integración misma del referido Comité de Evaluación, el cual, según las reformas aprobadas, debe integrarse por cinco personas, ante lo cual cada Cámara intentó colocar a la mayoría de los sinodales.

Esto no fue especulación. Las diferencias fueron dadas a conocer por el presidente del Senado, el “entenado” de Morena —pues fue postulado por el PT—, Gerardo Fernández Noroña, quien reveló que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quería decidir el nombramiento de tres de cinco de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para los aspirantes a candidatos a jueces, ministros y magistrados.

En conferencia de prensa en la antigua sede del Senado, Fernández aseguró que el comité no será de cuotas ni militantes de Morena. “Ahí nuestro compañero y amigo Ricardo Monreal quería tres de las cinco personas que van a evaluar. El Senado es el que encabeza la tarea de la evaluación, pero yo creo que no es un tema de cuota, es ponernos de acuerdo con los perfiles que sean de muy alto nivel”, dijo.

Las diferencias entre los dirigentes de las dos cámaras del Congreso de la Unión no terminaron allí, pues tampoco se ponen de acuerdo en la cifra de aspirantes registrados. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, informó que se han recibido 2 mil 378 registros, mientras que el presidente del Senado informó que hasta la tarde de este lunes se han registrado 2 mil 740 aspirantes a jueces, magistrados y ministros para la elección de junio de 2025. De acuerdo con las actualizaciones del legislador morenista, desde el mediodía del sábado hasta ahora 308 personas solicitaron su inscripción al proceso de selección.

La diferencia es mínima, pero indica que esos dos dirigentes “morenos” tratan de ser primeros en el proceso de selección de los futuros juzgadores federales.

De acuerdo con la convocatoria expedida por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, serán 881 cargos de juzgadores en disputa por voto popular el 1 de junio de 2025, entre ellos los de cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte; tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; un magistrado y una magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como diez magistradas y cinco magistrados de las salas regionales.

El Poder Ejecutivo no ha dado a conocer el número de aspirantes que se han registrado ante su Comité de Evaluación; pero el ex ministro, ahora coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República e integrante de ese Comité de Evaluación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea reconoció que son pocas las personas que se han inscrito, sin dar una cifra.

“Hasta este momento, como sucede en estos procesos, tenemos todavía pocas inscripciones porque la gente está cumpliendo los requisitos, buscando sus cartas de recomendación, sus documentos, etcétera, entonces están en formación de sus expedientes, pero por eso estamos haciendo un llamado para que no lo dejen al último y se les vaya a complicar”, dijo en entrevista con Milenio Televisión.

Además, admitió la posibilidad de que los aspirantes puedan registrarse en las tres convocatorias, pero sólo para el mismo cargo; “entre más inscripciones, más posibilidades de estar en la boleta”, publicó en un video de redes sociales.

Así que, por lo pronto, no hay tumultos para sumarse a un Poder Judicial que se puede considerar espurio, no porque no esté sustentado en leyes, sino por los procedimientos a los que recurrieron las mayorías oficialistas de las dos cámaras del Congreso de la Unión, integradas por Morena y sus satélites del PT y PVEM, además de los tránsfugas de otros partidos que fueron “convencidos” o coaccionados por miembros de la cúpula de la llamada Cuarta Transformación.

Hay transparencia de recursos en los CUSAEM;

ya se le dio vuelta a la página “negra”: Álvarez

Los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) son parte fundamental de la seguridad estatal y, como tales, se han ido incorporando a la lucha diaria en contra de la delincuencia.

A cuatro meses de haber tomado el mando, el titular de los CUSAEM, Carlos Álvarez Cárdenas, se ha impuesto la responsabilidad de cumplir con la encomienda planteada, tanto por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, como por el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, de ofrecer la seguridad a los ciudadanos mexiquenses.

De esta manera, como una de las tareas iniciales y básicas para el buen funcionamiento de la corporación, se plantea la encomienda de certificar y capacitar a los 17 mil 500 guardias auxiliares, que tiene en la plantilla de elementos activos.

Pero no solamente es uno de los objetivos a lograr que tiene como reto el jefe de los cuerpos auxiliares. Cárdenas se ha propuesto cambiar la imagen deteriorada que han tenido durante años los CUSAEM, de ser “la caja chica” del gobierno de la entidad.

Para ello, ha recibido la instrucción y la determinación precisa, de parte de la mandataria estatal, y del secretario Castañeda, de darle vuelta a la página, y de nunca más tocar los recursos de los CUSAEM, que no fueran para mejorar los sueldos y la capacitación de sus elementos y, más que nada, invertir las entradas económicas, producto de los servicios que se ofrecen, en los mismos cuerpos, en los cuarteles, en los vehículos y en el vestuario (uniformes).

Hoy ya existe transparencia de los recursos en la policía auxiliar mexiquense, afirmó Carlos Álvarez.

“Nosotros seguimos las líneas administrativas del Estado, por ser parte del sector, además de dejar en el pasado los problemas fundamentales que arrastraba CUSAEM, como eran la administración de los recursos, la parte operativa en capacitación, en adiestramiento, pero sobre todo en el trato que se les daba a los guardias de más bajos grados.

¡No había orden en los CUSAEM!, expresó el actual jefe de los Cuerpos Auxiliares del Estado de México.

