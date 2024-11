Olga Cerpa cerrará su gira por México en la UNAM

En colaboración con la Banda Sinfónica

de la Facultad de Música

El 1 de diciembre en la Sala Xochipilli de la máxima casa de estudios

También llegará con su gran “Vereda Tropical” a Zacatecas el 23 de noviembre

Ella es de Islas Canarias y es la voz del grupo de música popular Mestisay. Ha sido nominada dos veces al Grammy Latino para Mejor Álbum Folklórico y Mejor Álbum Tropical Tradicional.

Asimismo, ha realizado giras por teatros y auditorios de más de 15 países de América, África y Europa. En algunos de ellos ha compartido escenario y canciones con Joan Manuel Serrat, Carlos Cano, Amancio Prada, Tonxtu y Víctor Manuel; los cubanos Albita Rodríguez, Compay Segundo o Carlos Varela; la peruana Eva Ayllón; el guineano Manecas Costa; la caboverdiana Nancy Vieira, la trompetista holandesa Maité Hontelé y los timplistas canarios Totoyo Millares, José Antonio Ramos y Germán López.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó “quiero darle a conocer a México la música que hacemos, que tiene mucho que ver con esta cercanía que tengo con este país hermoso. Hay una constante que afortunadamente se repite en los países a donde uno va, independientemente del idioma, y es que, la música traspasa esa barrera, porque va directamente al corazón, no pasa por la cabeza primero, es por ello que sufrimos con lo mismo, disfrutamos con lo mismo, la música te transmite reacciones de manera muy similar en cada país, ciertamente hay sonidos que impactan más en un lugar que en otro, pero tenemos también muchas cosas en común”.

En cuanto a sus conciertos por el mundo dice “La gente baila en el mismo momento, llora en el mismo momento, hay una versión que hacemos de ‘Esta tarde vi llover’ y recuerdo ver a la gente llorar y eso es por la música, que maravilloso que no hacía falta racionalizar.

Somos todos muy inteligentes y sabemos que la música nos salva de las penas, pero también tiene que ver la latitud el clima y el mestizaje, no imagino a los nórdicos o pueblos fríos haciendo música muy festiva el entorno no lo da, supongo te da para hacer cosas”.

Asegura que en su tierra natal “siempre hemos escuchado la música clásica mexicana, se sintió como genero propio, no solo en mi familia, sino en todas las familias de Canaria, detrás de los géneros más folclóricos de este lado lo que seguía eran los boleros y la ranchera, eso se asentó como parte de lo que escucha el canario. Ahí efectivamente José Alfredo, Armando Manzanero, Javier Solís siempre están presentes de uso cotidiano”.

Sobre los shows en México dijo “traemos dos propuestas distintas, una más acústica en la que hacemos parte del repertorio de los últimos 4 discos para que la gente conozca lo que hacen estos canarios. De pues en Zacatecas y en la UNAM haremos un espectáculo bellísimo inspirado en un proyecto que hicimos desde la pandemia, con música de los 40’s y 50’s, que se llama ‘Vereda tropical’, con la banda sinfónica de la UNAM y de mi ciudad de las Palmas Canarias, estuvimos nominados al Grammy latino por ese disco y ahora lo traemos en vivo”.

Destaco que este disco “Tiene verdad, las canciones se hacen atemporales porque son útiles para los seres humanos, hay géneros que tienen una vida corta, porque su utilidad es para la parte de una generación puntual, pero hay géneros que son eternos como la música de Agustín Lara, Manzanero, que siempre está en el imaginario colectivo. La música perdura cuando nos es útil para acompañar nuestros sentimientos, un buen bolero sirve para llorar un desamor y para empezar un amor nuevo, lo mismo que una balada. Una cumbia, siempre se necesita en una fiesta o en tu día a día, porque te dan ganas de vivir, de caminar, de brillar como el sol, esa es su utilidad, por eso también será un género eterno todo eso está en esta vereda”.

Finalmente dijo que la gente que acuda a estos conciertos en Zacatecas y en la Ciudad de México “se van a llevar una sorpresa agradable, dirán ‘menos mal que no me perdí esto’. Queremos conquistar público nuevo, conocerlos, que me conozcan” concluyó.