Fernando Javier afirma: Luis Miguel acarrea serios problemas de salud

Arturo Arellano

Considerado uno de los 5 mejores videntes del mundo, Fernando Javier cuenta con 34 años de trayectoria profesional. Inició a los 10 años de edad, justo el día del fallecimiento de su padre y desde entonces ha aprendido a descifrar lo que nos depara para el futuro en diferentes vertientes.

En la actualidad cuenta con casi 10 mil predicciones cumplidas comprobables y más de 200 mil suscriptores en su canal de Youtube, entre las que se encuentran el surgimiento del Covid, la muerte de Fidel Castro, el lanzamiento musical de Lucero Mijares, la enfermedad y muerte de Vicente Fernández, el terremoto de Tirquia en el 2023, el deceso de la Reina Isabel II, la captura del expresidente de Perú, la liberación del colombiano Alex Saab, el actual conflicto entre los reyes de España y muchos otros vaticinios hechos con sorprendente precisión.

Ahora en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos cuenta sobre como México va a cerrar este 2024, también del nuevo gobierno y hasta del futuro de Luis Miguel “Tenemos muchas aventuras y muchos cambios, el clima por ejemplo se ha adelantado, el elemento fuerte que nos hará cambiar mucho es la lluvia, hay que estar muy pendientes de ello, aunque también son cosas buenas, porque hay países con crisis de gua, como México y cuando llueve mucho vienen cosas buenas, eso nos va a ayudar en aperturas económicas”.

Asegura que vamos a acabar el año de manera más positiva y constructiva que el 2023, “aunque los primeros tres meses del 2025 estarán de bajada en la bolsa, hay que estar pendientes en la economía, viene desplome de peso, pero será temporal. En este sentido la administración de tu capital va a ser muy importante, porque habrá aperturas laborales, pero hasta después del primer trimestre del primer año. Hay que cuidar el dinero”.

En materia deportiva y de cara al mundial de futbol dijo “no soy bueno el en futbol, yo aquí tengo más oportunidad de resbalarme, porque de niño me sacaron una patada, la devolví y jamás volví a jugar (risas). Pero vamos a dar una buena noticia a los mexicanos, se van a alzar en la carta de la muerte, loco y el mundo, entonces México en 2025 trae mejores resultados, hay una posibilidad de crecimiento importante y de darnos una sorpresa, van a tener un lugar importante, no campeón, pero vienen cosas buenas. Además, eso sí, muchas medallas en otros deportes, como el boxeo, vamos a escuchar mucho de este país en el deporte”.

También se dio tiempo de hablarnos sobre los misterios de Luis Miguel, “como dije la última vez en este mismo medio, El Sol viene con problemas de salud y dije que iba a cancelar conciertos, eso ya se cumplió, y es que, los problemas le están oprimiendo, en materia financiera le va bien, pero la salud está mal, son problemas de huesos, en las rodillas y en el tema de movilidad, le vamos a ver en hospitales por problemas óseos y a nivel mental, el estrés le hará varias malas jugadas. Toda la parte derecha de la rodilla la tiene mal, podría estar incluso, inmóvil por un tiempo y se vienen más cancelaciones”.

En materia política, asegura que Claudia Sheinbaum “dentro de la estructura de López Obrador va a tener que ceder, porque vienen momentos críticos, todos nacemos con una mano derecha e izquierda, pero ella coordinará mejor las cosas, habrá fricción sí, problemas económicos también, pero va a poder alzar el barco afortunadamente”.

Sobre su carrera nos confesó que “Un coach espiritual se hace en el tiempo, he trabajado muchos años y entendí que la gente no solo busca que descifres lo que le va a suceder, sino que le des una orientación, eso me ha ayudado a que la gente pierda sus miedos y avance, porque todos tenemos habilidades, el problema es que esas habilidades a veces no son aprovechadas, primero hay que descubrir si tu trabajo es el correcto o no, con eso vas a ganar tiempo, dinero y tranquilidad”.

Como un mensaje final de cara al fin de año Fernando Javier dijo “es importante ser ambicioso, sin pisar a nadie, hay que tener hambre de querer crecer y evolucionar, pero sin pasar por encima de nadie. Si te sientes estancado cambia, el problema del ser humano está en ser conformista y eso es una equivocación, hay que ir por todas, si algo te detiene eres tú mismo” concluyó.