Dar mayores facultades a la SSPC no significa aceptar la militarización, advierte la oposición

Miguel Ángel Rivera

“El sexenio pasado fue el más violento de la historia de México, casi 200 mil homicidios. La violencia se ha normalizado en el país. La ciudadanía no interpone denuncias porque no cree en las instituciones, debido a la impunidad, 85 por ciento de las carpetas de investigación se archivaron.

“La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que creó una Guardia Nacional Civil, se dio el voto de confianza por parte de la bancada naranja en su momento, mismo que se tergiversó y se deformó, otorgando atribuciones excesivas al Ejército, desplazando y mermando las policías locales. Y se dio el golpe de gracia en la reforma constitucional que se acaba de aprobar, militarizando al país.

“Ante este panorama, en Movimiento Ciudadano consideramos que la reforma al artículo 21 de la Constitución es más que pertinente. Siempre ha sido parte de nuestra agenda otorgar facultades de investigación a las policías, impulsar el fortalecimiento de la policía civil y la no militarización. Esta reforma debe permitir transitar a tener policías locales sólidas, capacitadas, preparadas y bien pagada”, afirmó la diputada Laura Hernández García, a nombre de Movimiento Ciudadano (MC), el cual, como otros partidos de oposición, respaldó la propuesta de la llamada Cuarta Transformación de darle mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal para perseguir a la delincuencia, pero sin olvidar los errores y las fallas en las que ha incurrido el gobierno federal desde el sexenio anterior y que parece seguir en la actual administración federal.

“Nuestro país atraviesa una crisis de graves violaciones a los derechos humanos, que día a día se profundizan, trayendo consigo la tragedia a todas las familias mexicanas, ya que son víctimas directas o indirectas de la violencia, dijo la legisladora de MC, quien agregó:

“En México se vive con miedo en las comunidades, en los estados, y se ven coartados los derechos fundamentales, además, hay desplazamientos forzosos. Ejemplo de ello, las comunidades de Chiapas que han tenido que desplazarse a Guatemala.

“Esta crisis —continuó Hernández García— se ha agravado debido a que se optó por una militarización de la seguridad pública, la cual ha fracasado y ha traído como consecuencia más de 30 mil homicidios por año (así como) la falta de capacitación a policías y el debilitamiento de las policías municipales”, agregó la legisladora de MC, al recordar que su partido respaldó “la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que creó una Guardia Nacional Civil, se dio el voto de confianza por parte de la bancada naranja en su momento, mismo que se tergiversó y se deformó, otorgando atribuciones excesivas al Ejército, desplazando y mermando las policías locales. Y se dio el golpe de gracia en la reforma constitucional que se acaba de aprobar, militarizando al país”.

Agregó que “se requiere de una coordinación eficiente de todos los órdenes de gobierno para consolidar el sistema que garantice paz en México. Fortalecer la seguridad es un paso más para conseguir un México con justicia, en el que prevalezca la inteligencia a la fuerza, la estrategia a las amenazas y así conseguir realmente una garantía de seguridad para todos, todas y todas, y el respeto a todos los derechos humanos.

“En la bancada naranja apoyamos esta reforma a la Constitución, pero creemos que debemos atender no solamente las consecuencias, sino las causas de origen más profundas”.

Como acostumbran las fracciones parlamentarias cuando tienen amplio plazo para exponer sus argumentos, en este caso MC dividió su 15 minutos, de los cuales Hernández García consumió la mitad y el resto se lo dejó a su compañero de partido Rodrigo Ramos Rodríguez, quien expuso:

“La seguridad pública en este país depende, yo diría que, al 99 por ciento de las fuerzas armadas y no me malinterpreten, no estoy hablando o criticando a nuestras fuerzas armadas, tienen todo nuestro apoyo de la bancada naranja, pero queremos que se enfoquen en las tareas que les corresponden.

“Tiene una formación castrense, tiene una formación enfocada en los conflictos armados, no tiene una formación tan especializada en derechos humanos como lo pueden tener y en el debido proceso como lo pueden tener las fuerzas civiles y por eso creemos que meterlos a tareas de seguridad pública no sólo afecta a las policías y a la sociedad, sino también a las mismas Fuerzas Armadas y a su profesionalización.

“Por eso, desde la bancada naranja decidimos aprobar, darle esta serie de atribuciones a la secretaría, pero sí hacemos, recalcamos, que nos parece un argumento un poco engañoso, porque le vamos a dar más atribuciones a la secretaría (de Seguridad), pero es una secretaría que ya no tiene ninguna corporación policiaca en grandes dimensiones, ya no está la Policía Federal, ya no está la Guardia Nacional siquiera.

“Entonces, sí le vamos a dar atribuciones de coordinación a la Secretaría de Seguridad, pero pues ya no tiene ninguna instancia de ejecución, ya no tiene ningún brazo a nivel federal, para hacerle frente a la crisis de seguridad que vivimos, entonces, ¿pues eso qué va a hacer? Que se recarguen de nuevo en la militarización.

“Y, repito, a partir de estos meses, a partir de estas semanas, la seguridad pública en este país depende al 99 por ciento, y no digo 100 nada más para no sonar exagerado, de las Fuerzas Armadas y eso nos tiene que preocupar a todos, inclusive a los compañeros de Morena, que yo sé que debe de haber más de alguno que le preocupe, los que saben de seguridad pública y de inteligencia”.

En efecto, en la sesión de ayer, la mayor parte de los diputados, incluidos los de oposición que generalmente están en desacuerdo con las propuestas de Morena y sus rémoras, estuvieron de acuerdo en dar más facultades a la Secretaría de Seguridad, encabezada por Omar García Harfuch, para perseguir a la delincuencia, pero que consideran inconveniente la militarización del gobierno nacional.

Por ejemplo, a nombre del PRI, el diputado Noel Chávez Velázquez sostuvo que, “como partido, estamos a favor de esta propuesta, porque tendemos que es urgente tomar medidas contundentes para combatir la delincuencia que afecta a todos los rincones de nuestro país. No actuar sería en efecto ser cómplices de quienes destruyen la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Y como priistas jamás vamos a entrar en esa dinámica.

“Apoyamos esta reforma. Para que funcione una estrategia de seguridad debe existir plena coordinación, plena coordinación en las investigaciones de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Incluir programas de prevención del delito en municipios con alta violencia para restablecer el tejido social. Fortalecer capacidades desde los municipios. Policías municipales, ministerios públicos, fiscalías, capacitación y equipamiento, desde el municipio, estado y federación.

“Primero. Coincidimos plenamente con la necesidad de dotar a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de las facultades constitucionales necesarias para enfrentar los graves problemas de inseguridad que nos aquejan. ¿Si no se le otorgan estas facultades, cómo vamos a actuar? Es imprescindible que la secretaría pueda diseñar y ejecutar una estrategia de seguridad pública eficaz. No podemos seguir permitiendo que la falta de autonomía y facultades frene las acciones que garantizan la seguridad de las y los mexicanos.

““Por eso, en nuestro partido seguiremos luchando por un presupuesto justo y adecuado para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Porque sabemos que no basta con facultades, necesitamos resultados concretos. Si queremos una estrategia de seguridad que funcione, debemos dotar a las instituciones encargadas de esta tarea de todo lo necesario: facultades, recursos y respaldo institucional, para que puedan cumplir sus funciones sin limitaciones.

“Compañeras y compañeros, no podemos caer en la trampa de la incongruencia, hay que actuar con responsabilidad y con visión de futuro. La seguridad de las y los mexicanos no puede depender de recortes presupuestales ni de decisiones equivocadas. Es momento de ser firmes en nuestras demandas”, sostuvo el legislador priista.

