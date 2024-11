Rechazan aumento de tarifas en transporte público de Cancún

Cancún.- Este año se han presentado diferentes intentos de incrementar las tarifas del transporte público en Benito Juárez (Cancún), lo que ha generado una fuerte reacción entre los usuarios y las autoridades locales, no obstante, las diferentes propuestas, han sido rechazadas por el Ayuntamiento de Benito Juárez.

En agosto de 2024, los concesionarios de transporte público anunciaron un aumento en las tarifas, que pasarían de 10 a 12 pesos en la zona urbana y de 12 a 15 pesos en la Zona Hotelera. Sin embargo, esta propuesta no fue autorizada por las autoridades municipales ni estatales. En respuesta, se llevaron a cabo operativos para retirar los letreros que anunciaban el incremento y se instó a la ciudadanía a denunciar cualquier cobro indebido.

En su momento, la comunidad de Benito Juárez, liderada por la Alianza de Usuarios del Transporte Público, organizó protestas y bloqueos en la Avenida Juárez para manifestar su inconformidad. Los usuarios argumentaron que el incremento afectaría gravemente sus bolsillos, ya que muchos de ellos dependen del transporte público para desplazarse a sus centros de trabajo.

Ahora, Ana Paty Peralta de la Peña, aclaró cada intento de subir los precios es irregular y debe pasar por el Cabildo para su aprobación, asimismo, fue contundente al afirmar que, de llevarse a cabo un incremento sin la autorización correspondiente, las concesiones podrían ser revocadas. “Como lo he mencionado anteriormente, eso no se puede hacer así. Tiene que pasar dentro de todo el proceso, incluso por Cabildo […] No hay ninguna tarifa autorizada para subir”, expresó.

La alcaldesa agregó que su gobierno mantiene abiertas las puertas al diálogo y que se están revisando cuidadosamente las razones por las que actualmente no es viable un aumento en las tarifas “cualquier modificación deberá enmarcarse dentro de un nuevo modelo de movilidad, el cual ya está en desarrollo. Este enfoque busca modernizar el transporte público en beneficio de los ciudadanos”, comentó.

El rechazo al incremento de tarifas en transporte público en Benito Juárez refleja la preocupación de las autoridades y la comunidad por el impacto económico en los usuarios. Mientras tanto, la implementación de un plan integral de transporte y la colaboración con Imoveqroo son pasos importantes para mejorar la movilidad y garantizar que el transporte público sea accesible y asequible para todos.

Alistan operación botones de emergencia en Chetumal

El secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Julio Gómez, anunció la puesta en marcha de botones de emergencia en Chetumal, que entrarán en operación a finales de noviembre de 2024. Estos botones de emergencia, instalados en cada poste de videovigilancia, están diseñados para proporcionar una respuesta rápida y eficiente ante situaciones de riesgo.

El objetivo principal de este proyecto es mejorar la seguridad ciudadana y proporcionar una herramienta de emergencia accesible para todos los residentes y visitantes de Chetumal. Al presionar el botón, se activa una alerta que envía una señal a las patrullas de seguridad, que pueden llegar al lugar en cuestión de minutos.

La implementación de los botones de emergencia se está llevando a cabo en varias colonias de Chetumal, con un enfoque especial en las áreas con mayor incidencia de delitos. Se espera que este sistema se extienda a otras partes de Quintana Roo, incluyendo Cancún y Playa del Carmen, para garantizar una mayor cobertura y protección en toda la región.

Serán 69 puntos donde los chetumaleños podrán solicitar apoyo al 911 directamente, sin necesidad de llamar por teléfono, solo apretando estos botones. Al activarlos, tendrán comunicación directa con el C5. Solo quedan tres postes pendientes hasta que se terminen las obras del Tren Maya.

“El objetivo es lograr un tiempo de reacción de cinco minutos después de reportado un incidente, según el modelo nacional. Esto permitirá una respuesta rápida y efectiva en caso de emergencias. La implementación de estos botones de emergencia es un paso importante para mejorar la seguridad ciudadana en Chetumal”, dijo Julio Gómez.

La iniciativa es bien recibida, especialmente por las mujeres y otros grupos vulnerables que se sienten más protegidos con esta medida, y es que, este programa apoya principalmente a las féminas que son víctimas de violencia. Además, cualquier persona que sienta que está en riesgo puede presionar el botón y recibir ayuda de manera inmediata.

Con la puesta en marcha de los botones de emergencia, las autoridades de seguridad están optimistas sobre la reducción de los niveles de inseguridad en Chetumal.