Danna nos narra su propia historia en el documental “Tenemos que hablar”, que se lanzó en la plataforma de Disney Plus y donde se cuenta todo lo que la actriz y cantante ha vivido desde sus 4 años de edad.

Para anunciar dicho proyecto la cantante y actriz Danna platicó con los medios de comunicación, explicando cada detalle en la creación de este documental “La idea fue un mía y de que me ofrecieron hablar. Siempre quise que hubiera una película, pero estaba en un proceso complicado, hasta que se empezó a grabar la gira se transformó todo, lo que experimente, siempre pensé que haría un documental, pero no sabía que iba a llegar a esto. Al final creo que si fue mi subconsciente queriendo decir muchas cosas”.

También explicó que más allá de mostrar lo que es como persona, también buscaba narrar que la fama la estaba consumiendo “creo que nunca fui consciente, solo he hecho lo que siempre hago, cantar y actuar, hasta mis 27 años me pregunte si estaba haciendo feliz. Para mí la pandemia me hizo hacer introspección viví como 20 años en automático”.

Destacó que el proceso de realización del documental fue largo “Yo tenía mi infancia en una cajita de cristal que volteaba a ver y todo bien, hasta que mi mamá encontró este baúl de recuerdos, pues desde que tenía 4 años grababan todo y eso se los agradezco en el alma si no, no tendría lo que tengo ahora de material. Fue interesante ver todo y pasar los videos en digital, tuve que enfrentar varias cosas. Ha sido un canino duro, pero agradezco a todas las personas que fueron autoritarias para mí, me enseñaron a ser lo jefa que soy hoy”.

Varias imágenes que contiene el proyecto son parte de las novelas y obras de teatro en las que la cantante a participado, todo lo que la ha llevado a convertirse en la persona que es hoy, y como ha aprendido a hacer distintas cosas. Danna ahora es una mujer profesional y comprometida “al principio se entregaron cosas que no quería que así fueran, así que lo terminé editando yo, fue complicando reviviendo todo, ha sido el proyecto más difícil de mi vida, pero al final me siento agradecida de mostrarme honesta. Que este hecho esto con amor y mostrando lo que quería”.

Al final después de tantos recuerdos y tantos momentos catárticos ella misma nos invita a conocer su historia “Los invito a ver el documental y saber quién es Danna, ahora mi parte obscura vive conmigo, pero ya soy una persona más amorosa, me agradezco a mí, porque agradecerme a mí misma me empodera cada vez más. También le agradezco a mi familia a mis ex parejas y a toda la gente que ha estado en mi vida”.

Danna reafirma con el estreno de este documental “Cierro un ciclo de cuatro años que dedico a mis fans. Este proyecto cierra esta era”.

Al terminar la conferencia, Danna y sus invitados especiales desfilaron por la alfombra para después disfrutar de una pequeña presentación musical.

