Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Con Trump no hay sorpresas. Casi siempre lo hace. Y quienes lo conocen saben que luego de una conversación con él, el ahora presidente nuevamente electo de EU siempre ajustará lo que le dicen a lo que él quiere escuchar y en el caso de su platica telefónica Donald Trump clarito escuchó que Claudia Sheinbaum le dijo que “cerraría” la frontera para cortar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos.

A su estilo, Trump subió este texto:

«Acabo de tener una maravillosa conversación con la nueva Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ella acordó detener la migración a través de México y hacia los Estados Unidos cerrando efectivamente nuestra frontera sur«, festejó el norteamericano.

Ahí queda clarito lo que el siguiente presidente de EU entendió de lo que le dijo la primera Presidenta de México.

El comentario del norteamericano obligó a la mandataria mexicana a salir de inmediato a aclarar que no, que de ninguna manera había tal cosa. Que lo que ella le dijo a su interlocutor fue que:

“… la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que (ya) no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México.

“Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos”, precisó.

O sea, que México sí está impidiendo la llegada de migrantes a la frontera con EU, pero vía otros ofrecimientos y el convencimiento no con el uso de la fuerza o el cierre de fronteras.

En su mensaje, el próximo presidente republicano comentó, igual, que en su conversación con la Presidenta mexicana hablaron de cómo pueden ambos detener el flujo y el consumo de drogas en Estados Unidos.

«¡Fue una conversación muy productiva!», dijo alegre Trump.

La presidenta Sheinbaum -quien luego de su conversación telefónica con el republicano eludió dar detalles de su plática- tuvo que reconocer que sí hablaron sobre cuestiones del narco, la seguridad y de una cooperación para enfrentar ambos temas.

Sheinbaum acelera su estrategia de negociación en “corto”

El escenario derivado de todo lo anterior, de dimes y diretes, críticas y apoyos, de si fue correcto o no cómo enfrentó la amenaza de Donald Trump, de que desde el primer día de su nuevo mandato impondría aranceles del 25 por ciento a todas las importaciones mexicanas para obligar a la presidenta Sheinbaum a impedir la llegada de migrantes ilegales a la frontera de EU y para cancelar todos los proyectos de plantas chinas en México ha derivado a acelerar una estrategia del gobierno mexicano para llegar a los muy cercanos de Trump -como su yerno y su hija- y así influir en su ánimo e intención e impedir los aranceles.

En esta estrategia, el equipo de la presidenta Sheinbaum, coordinado por Marcelo Ebrard -quien tiene la experiencia de haber ya negociado antes con Trump-, buscará, igual, el apoyo de los CEO de las grandes empresas norteamericanas establecidas en México -como General Motors, Ford, etc, etc- y de las grandes cadenas importadoras en EU como Walmart y otras, para que le hagan llegar al nuevo presidente de EU los datos duros de qué representaría para la economía norteamericana la imposición de aranceles y la cancelación del T-MEC.

Hay apenas dos meses de por medio para desarrollar esta estrategia. Dos meses llenos de tiempos vacacionales como el de Navidad y la llegada del año nuevo.

Todo eso y más se ha iniciado ya alrededor de los dichos de la presidenta Sheinbaum y lo anunciado por Trump.

Senado y diputados, a todo vapor

El escenario anterior no ha impactado las tareas legislativas de la 4T comandadas en el Senado por Adán Augusto López y en San Lázaro por Ricardo Monreal.

Y para comenzar ayer cumplieron con otro mandato que les dejó Andrés Manuel López Obrador: el de desaparecer 7 órganos autónomos, el primero el INAI.

Como ocurrió días antes en la Cámara de Diputados, ayer en la de Senadores no valieron ni razonamientos ni rescate de posicionamientos anteriores de morenistas a favor de los autónomos, los legisladores del oficialismo (Morena, PT, Verde y el ex panista veracruzano Miguel Yunes) votaron a favor de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -INAI-, la Comisión Federal de Competencia Económica -Cofece-, al Instituto Federal de Telecomunicaciones -IFT-, al Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social -Coneval-, a la Comisión Reguladora de Energía -CRE-, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos -CNH- y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación -Mejoredu-.

Para ello se reformaron los artículos 6, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Constitución.

Ahora los senadores y diputados de Morena, PT y Verde van por los fideicomisos de los organismos autónomos que, una vez eliminados, ya -afirman- no tienen razón de existir.

Ricardo Monreal, líder de los diputados federales de Morena, indicó que una vez cumplido el trámite de eliminación de autónomos en el Senado, se revisarán sus fideicomisos para transferir sus recursos a Hacienda.

«Ayer me enteré, por ejemplo, que el IFT, si mal no recuerdo, tiene un fideicomiso, que eso no lo habíamos contemplado, de casi mil 500 millones de pesos. Entonces todo eso hay que revisarlo… y sí, vamos a reasignar esos recursos», indicó.

