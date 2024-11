Morena y aliados continuaron con la destrucción de los autónomos

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“La reforma (electoral) aprobada en 2014, se propuso ´eliminar el secuestro´ de los órganos electorales por los gobernadores de los estados, en su mayoría en acuerdo con los partidos políticos de cada entidad. Para ello el Instituto Federal Electoral (IFE), se transformó en el INE, en el cual se concentraron más del 70 por ciento de las atribuciones electorales que anteriormente tenían las entidades federativas, entre otras, el nombramiento de los consejeros ante los Órganos Públicos Locales Electorales (Oples), los que ya no serían nombrados por los Congresos de los estados, lo que tampoco prosperó, ya que la injerencia del Ejecutivo Federal, de los gobernadores y el reparto de cuotas entre los partidos, fue la base de la integración de los consejos electorales del INE en cada entidad”.

El anterior párrafo fue tomado del documento titulado El fracaso del sistema electoral en México, cuyo autor es el ahora secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial y de Metrópolis (antes Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) del gobierno de la Ciudad de México, del cual fue titular como interino, cuando Andrés Manuel López Obrador renunció para convertirse en candidato presidencial.

Con larga trayectoria en la lucha política, desde organizaciones de izquierda, Alejandro Encinas Rodríguez fue destacado participante en el esfuerzo por mejorar el sistema electoral de México, sobre todo para quitarle al gobierno federal –al Presidente de la República– el control sobre las elecciones, ya que él mismo se consideraba afectado por prácticas fraudulentas, cuando fue candidato a gobernador del Estado de México.

El mencionado libro (El Fracaso del sistema electoral en México) tiene su origen precisamente en ese proceso electoral, en el cual Encinas Rodríguez fue superado por el entonces priista Eruviel Ávila Villegas, con el respaldo del gobierno federal encabezado por el también mexiquense Enrique Peña Nieto, a cuyo gobierno atribuye el uso de todos los recursos del estado para imponer a su candidato.

Al respecto, Encinas recuerda:

“Los promotores de la reforma, en particular, quienes suscribieron el llamado Pacto por México, señalaron que se buscaba eliminar las prácticas fraudulentas, la compra y coacción del voto; la fiscalización en tiempo real de los gastos de campaña; eliminar la contratación ilegal de tiempo en los medios de comunicación, la entrega de artículos utilitarios y, en particular, de dinero -tras el escándalo de las tarjetas Monex y Soriana-, a través de monederos electrónicos, lo que tampoco sucedió.

“Por el contrario el catálogo de prácticas fraudulentas se diversificó, desde las precampañas, durante la jornada electoral y los días posteriores, con la complacencia y omisión de las autoridades electorales, las que, frente a los señalamientos fundados de los partidos sobre las irregularidades y actos ilícitos, eludieron su responsabilidad, siendo incapaces de detener y castigar la utilización de recursos públicos a favor de distintos candidatos, la compra de votos, la intervención gubernamental en los comicios, la coerción a los votantes, el acarreo, el amedrentamiento y la violencia, así como una larga lista de irregularidades que fueron del dominio público, pero que para la autoridad electoral pasaron desapercibidas, pues a su juicio, la elecciones se celebraron en un marco de “normalidad democrática”.

Además, en ese documento dice que es “necesario remover a los consejeros del INE”.

También denuncia que “el intento de arrebatar el control de los órganos electorales a los gobernadores, solo convirtió al Consejo General del INE en el intermediario de las negociaciones, prevaleciendo una fuerte injerencia gubernamental, en el nombramiento de los Consejeros de los Órganos Públicos Locales Electorales” y agrega que “una primera conclusión resalta a la luz de los resultados obtenidos, la anhelada transformación democrática del país, mediante las reformas político-electorales, ha concluido, lo que el país requiere, además del rediseño del sistema electoral, es un cambio de régimen”.

Estas recomendaciones de Encinas Rodríguez se han vuelto realidad, a partir de las reformas aprobadas recientemente por la mayoría oficialista de Morena y sus rémoras del PT y PVEM, sobre todo el dar amplias facultades a la actual presidenta del INE, la incondicional del Ejecutivo, la sonorense Guadalupe Taddei.

Todo lo anterior viene al caso porque ayer rindió protesta la chihuahuense Claudia Espino, nueva secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electora (INE). En los hechos, es el principal funcionario ejecutivo del INE, encargado de poner en práctica lo que acuerdan los consejeros electorales.

Antes de las recientes reformas de Morena y satélites, ése y otros cargos ejecutivos se decidían en forma colegiada, por acuerdo entre los consejeros electorales, todo con la finalidad de evitar injerencias del Ejecutivo o de algún partido.

La nueva funcionaria tiene una sólida formación y experiencia en cuestiones electorales, entre los cuales destaca el de consejera presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, pero en contra tiene el hecho de ser nombrada por la sola voluntad de la todopoderosa presidenta del INE.

El Senado prepara la puntilla para los organismos autónomos

Mientras tanto, en el Senado avanzaba el proceso para aprobar la reforma constitucional promovida por la llamada Cuarta Transformación para eliminar los organismos autónomos que le resultan incómodos porque controlan sus funciones.

Dos experimentados políticos, el priista Manlio Fabio Beltrones Rivera y la ahora militante de MC y ex presidenta del PRD, Amalia García Medina, presentaron votos particulares en los que les recordaron a los senadores oficialistas el por qué de la creación de esos organismos de control y las dificultades para crearlos.

Con la cita de una obra del premio nobel Octavio Paz, Beltrones advirtió a los oficialistas:

“Vamos, estamos reviviendo al “Ogro Filantrópico” que tanto le costó al país erradicar.

Recordemos y recordemos bien, porque muchos de nosotros participamos en ello, que por más de tres décadas legisladores de distintos partidos y con diversas ideologías trabajamos en conjunto para democratizar el Estado mexicano.

“Juntos, es que juntos creamos organismos constitucionales, autónomos que tienen como objetivo regular, transparentar y vigilar la eficiencia del gobierno sea del partido que fuera.

Ex presidente del Senado y ex dirigente nacional del PRI, Beltrones repasó cómo fueron creados esos organismos para tener mayor control sobre las acciones de gobierno y, luego, sentenció:

“Yo creo que, en los gobiernos totales, sin control del Estado, todo ente político, económico y social, como los municipios, las entidades federativas, las empresas, entre otros, deben someterse a los ordenamientos del grupo que controla el poder. Y eso no es lo que nos va a ayudar a salir adelante.

“No hay cabida en esos gobiernos totales para cuerpos independientes, autónomos e intermedios en la toma democrática de decisiones políticas.

“En conclusión, lo que se está proponiendo es el debilitamiento del Estado plural para convertirlo en un gobierno centralista, que funcione a nombre del Estado.

Por su parte, la senadora García Medina, ex gobernadora de Zacatecas y ex presidenta del PRD, retomó la cita del “Ogro Filantrópico”. Afirmó que “este concepto fue acuñado por Octavio Paz y se refería a ese Estado mexicano en donde encabezaba un partido político, le llamábamos el Sistema de Partido de Estado, porque se confundía el Estado con el partido, y este Ogro Filantrópico asumía, abarcaba, controlaba como un pulpo, absolutamente todo. Era irresistible”.

También, en referencia a muchos ahora “morenos” que fueron sus compañeros de lucha, recordó los esfuerzos para crear los organismos de control y señaló:

“Lo que no puede ser es que desaparezca un órgano autónomo que nos costó tantas luchas y tanto esfuerzo a tantos mexicanos para crear un Estado democrático. No puede ser.

“Yo me siento, y concluyo con esto, agraviada y triste personalmente, me resulta inconcebible, no puedo, bueno, no puedo ni dormir de la tristeza”…

“Yo les hago un llamado a su propia historia”, remató la experimentada luchadora de izquierda.

riparcangel@hotmail.com