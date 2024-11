Vive Latino anuncia a las bandas por día

La gran fiesta se celebrará los días 15 y 16 de marzo en el Estadio GNP Seguros

¡Se arma la fiesta! En 2025 celebramos 25 años de pura magia en el festival que más vibra nos da: el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, presentado por Amazon. Porque llegar al cuarto de siglo no pasa todos los días, esta edición promete ser memorable, y ya se siente en el aire la emoción de reunirnos una vez más para vivir la música como sólo en el Vive se puede sentir. Vive Latino se perfila para esta edición y ya tenemos lista la alineación que nos hará gritar, bailar y corear hasta quedar sin voz.

Dos días intensos, con espectáculos de otro nivel, historias épicas que se contarán por generaciones y momentos que quedarán tatuados en nuestra memoria.

¡Chequen las bandas y digan si vamos uno o los dos días! Porque se sabe que Vive Latino se vive completo o no se vive. ¿Están listos?

SÁBADO 15

Alto Grado, Arde Bogotá, Caifanes, Caloncho, Ckovi, Clubz, Daniel Me Estás Matando, Dillom, Drims, Duncan Dhu, El Gran Silencio, Él Mató A Un Policía Motorizado, Foster The People, Ginebras, Happy-Fi, Iseo & Dodosound, Jesse Baez, León Benavente, Little Jesus, Los Ángeles Azules, Lospetitfellas, Meme Del Real, Molotov, Nortec: Bostich + Fussible, Pressive, Raphael, Royal Republic, Scorpions, Siddhartha, The Guapos, Robot95 y Usted Señálemelo.

DOMINGO 16

Astropical, Aterciopelados, Cuarteto De Nos, División Minúscula, Draco Rosa, Easykid, Eden Muñoz, Efecto Pasillo, El Haragán y Cia, El Kuelgue, Jay De La Cueva, Los K’comxtles, Kany García, Keane, Kikuo, La Delio Valdez, La Lupita, La Santísima Voladora, Los Concorde, Los Esquizitos, Los Planetas, Midnight Generation, Mon Laferte, Motel, Mikel Izal, Porter, Rüfüs Du Sol, Sepultura, Víctimas Del Dr. Cerebro, Vilma Palma E Vampiros y Zoé.

La emoción ya está en el aire y la 25° edición será inolvidable. Es un cuarto de siglo de momentos épicos, de conciertos que te dejan sin aliento y de un legado que ha consolidado al Vive Latino presentado por Amazon, como uno de los festivales más importantes de Iberoamérica.

Adquiere tus boletos por día en la preventa Citibanamex el 3 de diciembre, y un día después estarán a la venta al público en generar en las taquillas del Palacio de los Deportes en puerta 7 o a través de www.ticketmaster.com.mx.

Celebremos juntos 25 años de música, cultura y pasión. ¡Nos vemos en Vive Latino presentado por Amazon, donde los acordes se convierten en leyenda y las emociones explotan al ritmo del rock!