Entrega Delfina Gómez 9.5 mdp a 44 Instituciones de Asistencia Privada

Recursos servirán para atender áreas como alimentación, educación, salud y mantenimiento de espacios

Toluca, Estado de México.- Para dar seguimiento a su compromiso de disminuir la pobreza y garantizar los derechos de niñas, niños, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y seres sintientes, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó 9 millones 500 mil pesos a 44 Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México (IAP).

“Este proyecto diseñado para apoyar las acciones coordinadas entre el Gobierno mexiquense y la sociedad civil que trabaja a favor de las personas que más lo necesitan, les hacemos entrega de 9 millones 500 mil pesos para impulsar el trabajo que contribuye al bienestar y la justicia social», aseguró la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria estatal señaló que los recursos entregados servirán para atender áreas como alimentación, educación, salud y mantenimiento de espacios.

Estas acciones, dijo, se suman al despliegue de apoyos para el bienestar de las y los mexiquenses, entre ellos, la nueva maquinaria para las obras de bacheo; las Caravanas para la Justicia Social; las Jornadas de Salud y de Bienestar Animal, las cuales llevan servicios gratuitos o a bajo costo para la población vulnerable.

Por ello, la Mandataria estatal aseveró que en su administración se trabaja para que los recursos lleguen de manera directa y sin intermediarios a los sectores vulnerables, agradeciendo la labor de las IAP para asegurar que estos recursos lleguen y beneficien a quienes más los necesitan.

“La gobernadora está muy agradecida y reconoce su trabajo, considero que es la parte esencial que tiene la sociedad para atender y visibilizar a la gente que no se ve y no se escucha. Ratificó mi compromiso porque El Poder de Servir no se dice, se actúa”, enfatizó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Asimismo, destacó que estas acciones son reflejo de la transformación que inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que en su libro “Gracias”, resalta la importancia de llevar bienestar no sólo material sino también de principios y valores.

En su oportunidad, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar, señaló que las IAP desempeñan un papel fundamental en la vida de los ciudadanos que más lo necesitan y El Poder de Servir acerca más recursos para que continúen con su labor, la cual suma a la transformación del Estado de México, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En este evento estuvieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Maurilio Hernández González, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura local; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política; el Senador Higinio Martínez Miranda; María del Carmen Carús González, Presidenta de la JAPEM; y Sergio López Manjarrez, Secretario Ejecutivo de la JAPEM.