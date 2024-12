Rodrigo Macías dirigirá el concierto “Michael Jackson Sinfónico”

Rodrigo Macías dirigirá a la Orquesta Sinfónica de México para el concierto “Michael Jackson Sinfónico”, una gran experiencia musical con 90 músicos y 7 cantantes en escena, quienes interpretarán lo mejor del Rey del Pop.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, comentó “Se trata de una ocasión especial, somos más de 90 artistas en escena que vamos a celebrar la música y figura de Michael Jackson. Hay tres elementos principales, el primero es que son siete fantásticas voces; cinco chicas y dos chicos, ganadores de La Academia y La Voz México, menores de 30 años de edad, que están en su mejor momento y nos van a dar toda la gama vocal de Michael, y es que, son más de 40 años de peso en todos los tonos de voz, desde niño en los Jackson Five y hasta adulto”.

Afirma, que las voces “también nos dan la variedad en estilo y personalidad, ya que hizo rock, pop, soul, disco, R&B y al final de su carrera Hip Hop y otras cosas, estos chicos tienen y van a cubrir esas personalidades y voces. Esto nos da esa gama, una paleta vocal perfecta, me parecen las mejores voces de México”.

El segundo punto a destacar, dijo “es que contamos con una banda de rock, nos acompañan bajista, guitarrista, baterista, de los mejores músicos del país. Esto es importante porque se cree que solo es sinfónico, que no hay voz o ritmo, pero no es así, hay voces fantásticas, y los solos musicales, el solo de bajo de ‘Billie Jean’, está presente”.

Asimismo, “La sinfónica, es el tercero punto importante y que siempre estuvo presente en música de Michael, los metales, cuerdas, vientos, ahora con una orquesta completa vamos a complementar, los primeros dos puntos. La gente va a escuchar las versiones de los discos, no nos estamos inventando nada, porque los temas ya tienen esos elementos de la orquesta, lo que pasa es que será en vivo. Ademas es un show visual, hay luces, vestuarios, todo es espectacular”.

Macías celebra que Michael “Rompió las barreras del tiempo y generacionales, somos muchos los que amamos la música de Michael y es una unica fecha para disfrutar de este espectáculo”.

En cuanto a la parte coreográfica, dijo “Es una de las sorpresas que queremos reservar, la parte coreográfica, lo que si podemos decir es que es toda una experiencia. Ha sido un gran reto, son alrededor de 30 canciones, el equipo es grande y llegamos un consenso, no creo que haya alguien diga ‘¿Cómo no metieron esta canción?’ Creo que si llegamos a los grandes hits”.

Son tantos los temas que, el director reconoció “tuvimos que hacer popurrís, hay uno de música disco de 10 minutos, en los que la gente está bailando, aplaudiendo, cantando, tenemos otro medley de baladas, con canciones como ‘We are the world’, con ese enfoque del mundo positivo que quería Michael. También un medley de los Jackson Five. La verdad es que se trata de un concierto trepidante, emocionante, y un recorrido de energía, de emoción, vamos a reír, llorar, cantar y todo de la mano de más de 90 artistas”

Destacó que es un concierto especial para él “Me encanta Michael Jackson, yo crecí con él, entonces nos divertimos mucho en el escenario, y es que, hacemos muchos shows, pero este es especial y querido. Mi canción favorita es ‘Humane Nature’,

Y finalmente, adelantó “el 2 de diciembre haremos además un homenaje a Quincy Jones, productor de Bad y Thriller que es el disco más exitoso en la historia de cualquier artista. Se conmemoran 41 años del lanzamiento de Thriller y hoy niños de ocho años siguen bailando este tema. Los invitamos a que vengan caracterizados, porque haremos juntos una gran fiesta”. Los boletos para este show están disponibles en Ticketmaster.