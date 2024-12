Regresa a México The Illusionist Magic of the Hollidays

Andrew Basso, Enzo Weyne, Hyunjoon Kim, Sam Powers, Sos, Victoria Petrosyan y nuestro carismático anfitrión, Joaquín Kotkin, son los Magos que conforman el gran espectáculo The ilusiónists Magic of the Hollidays, que se presenta en el Teatro Telcel con funciones hasta el 5 de enero.

Para celebrar con magia estas fechas, The Illusionists, trae su espectáculo navideño a México, con aproximadamente 20 números hechos por 7 ilusionistas que involucran al público pidiendo voluntarios para subir al escenario. Un show en el que pueden venir niños, aunque no es infantil, pues tendrían que explicarles que hay actos de riesgo, controlados con las medidas necesarias. Como una ambulancia por el acto de escape.

Son más de 12 años en los que el espectáculo ha recorrido diferentes lugares en Europa, Norteamérica, Brasil, México entre otros y tienen claro que la innovación es la clave por lo que buscan siempre nuevos magos y talentos. La selección se hace cada 3 años en una especie de olimpiadas donde escogen a lo mejor de los mejor.

Los actos incluyen escapismo, manipulación y más. En DIARIOIMAGEN tuvimos la oportunidad de presenciar un previo de este show donde Enzo Weyne nos mostró uno de sus actos inspirado en una experiencia personal, cuando quedó atrapado en un elevador. En este acto se le puede ver atravesando una placa de metal solido que previamente mostró con firmeza, lo cual deja impactados a todos.

Joaquín Kotkin el mago de media barba nos presentó a sus compañeros, como a Hyunjoon Kim, el mago de manipulación, que con su carisma y talento cautiva la atención de todos mientras muestra sus cartas en blanco que mágicamente comienzan a llenarse de las imágenes de sus compañeros.

Este espectáculo ha acumulado récords de asistencia a nivel mundial y ha sido elogiado por su capacidad de deslumbrar a públicos de todas las edades. La mezcla de números impresionantes y una producción de lujo ha hecho que «The Illusionist» sea una de las producciones de magia más populares y exitosas.

TALENTO INTERNACIONAL

Joaquín Kotkin, conocido como «El Mago de la Media Barba», es un destacado ilusionista mexicano que ha capturado la atención del público con su talento y carisma. Desde muy joven, Joaquín mostró un interés especial por la magia, y con el apoyo de sus padres, comenzó a desarrollar sus habilidades desde los cuatro años.

Hyunjoon Kim, conocido como «The Manipulator», es un talentoso mago surcoreano que ha capturado la atención del público con su habilidad en la manipulación de objetos. Nacido en 1991, Hyunjoon mostró interés en la magia desde los 12 años y ganó varios premios en competencias internacionales a una edad temprana.

A los 14 años, Hyunjoon ya era reconocido como un joven mago extremadamente talentoso en la industria mágica coreana. Su mayor logro llegó a los 16 años, cuando ganó el Gran Premio en la Competencia Internacional de Magia de Italia.

Sam Powers, conocido como «The Enigma», es un ilusionista australiano que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Con más de 400 shows al año, Sam es uno de los magos más ocupados y reconocidos de Australia. Su estilo audaz y su presencia escénica magnética lo han hecho destacar en el mundo de la magia.

Sam alcanzó la fama después de participar en el programa de televisión «Australia’s Got Talent», donde llegó a la final y fue visto por millones de personas.

Victoria Petrosyan, conocida como «The Quick Change Illusionist», es una talentosa ilusionista armenia que ha establecido varios récords mundiales por su habilidad en los cambios de vestuario rápidos. Nacida en 1991, Victoria ha perfeccionado su arte combinando moda, escenografía y destreza manual para crear una experiencia visual impresionante y única.

Victoria comenzó a destacar en el mundo de la magia a una edad temprana, y ha participado en numerosos espectáculos internacionales. Su mayor logro ha sido establecer récords mundiales en el arte de los cambios de vestuario rápidos.

Andrew Basso, conocido como «The Escapologist», es un mago y escapólogo italiano que ha sido aclamado como uno de los mejores ilusionistas del mundo. Nacido el 25 de octubre de 1985, Andrew ha logrado romper récords y conquistar escenarios de renombre mundial con sus actos de escapismo y magia.

Andrew comenzó su carrera a una edad temprana, inspirado por una película sobre Harry Houdini que vio cuando tenía 13 años. En 2005, se convirtió en el mago más joven en ganar el título de Campeón Mundial de Escape, y el primer italiano en lograrlo. Desde entonces, ha participado en más de 300 espectáculos al año, alcanzando a más de medio millón de espectadores anualmente.

Los horarios son de martes a jueves 20:30 horas, los viernes 17:00 y 20:30 horas, los sábados 13:00, 17:00 y 20:30 horas y los domingos 13:00 y 17:00 horas. Con una duración de 2 horas 30 minutos.

Puedes comprar tus boletos en taquilla o en el sistema Ticketmaster a partir de los $610.