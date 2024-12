Se profundiza la confrontación México (Claudia) vs Canadá (Trudeau)

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El choque está cantado. Desde la semana pasada, luego de las amenazas de Donald Trump de imponer 25 por ciento de aranceles a importaciones de México y Canadá, y de que el primer ministro canadiense Justin Trudeau indicó que México debía ser echado fuera del T-MEC la ruptura y confrontación entre Claudia Sheinbaum, presidenta de México y el mandatario canadiense se ha profundizado a niveles insalvables.

En medio de todo eso el T-MEC camina rápidamente a su desaparición.

Los hechos indican que ya no lo quieren, ni Trudeau ni Trump, sólo Sheinbaum.

Y el caso es que el canadiense y el norteamericano ya hablaron en corto durante su cena en Mar-a-Lago, Miami, y al parecer ya hubo acuerdo para ir juntos, sin México, en lo comercial, en el combate contra el narco-fentanilo y contra la migración hacia Estados Unidos.

De acuerdo a las declaraciones periodísticas de Kirsten Hillman, embajadora de Canadá en Washington, y quien acudió a la cena y estuvo en la mesa de al lado de la de Trump y Trudeau, México y el gobierno de Claudia Sheinbaum fueron el centro y la constante de la conversación entre ambos mandatarios.

La embajadora subrayó que el Primer Ministro canadiense hizo ver a Donald Trump que simplemente no hay comparación entre la frontera de Canadá con EU con la que tiene con México bajo el mandato de Sheinbaum.

Kirsten Hillman indicó que la mayor parte de la cena del viernes en Mar-a-Lago se centró en las preocupaciones fronterizas de Trump y que la prioridad de Trudeau fue hacer notar las diferencias existentes entre Canadá y México, y aclarar que una esencial es que no hay tráfico de fentanilo de Canadá a Estados Unidos como ocurre con México.

Le recordó a Trump que el gobierno de Canadá reportó que el 99.8 por ciento del fentanilo incautado por las autoridades en Estados Unidos proviene de México.

Y que en el cruce ilegal de personas de Canadá a EU fue de apenas 0.6 por ciento el año pasado, nada que ver con el porcentaje con México, agregó.

Para cerrar le indicó que de acuerdo a los propios datos de aduanas de EU el año anterior se incautaron apenas 19 kilos de fentanilo en la frontera con Canadá mientras que provenientes de México se confiscaron 9 mil 570 kilos.

En lo que corresponde a migración, dijo Trudeau a Trump, la Border Patrol norteamericana sólo en octubre realizó 56 mil 530 arrestos mientras que entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 se detuvieron a 23 mil 721 migrantes en la frontera con Canadá.

Durante la cena de Mar-a-Lago, Dominic LeBlanc, ministro de Seguridad Pública de Canadá, quien estuvo en la mesa de Trump, le informó al próximo presidente de EU que se adquirirían aviones no tripulados y helicópteros para reforzar la frontera con EU.

«Creo que es importante mostrar a los canadienses y a los estadounidenses que estamos dando un paso adelante de forma visible y contundente», subrayó ante la satisfacción de Trump.

Consumo de drogas problema de EU y Canadá: Claudia

En respuesta a ese encuentro, en Mar-a-Lago de Miami, Claudia Sheinbaum, Presidenta de México donde Trump y Trudeau hablaron de un futuro acuerdo regional comercial sin México, consideró como un error el avanzar en ese sentido y dijo que, a diferencia de México, en EU y Canadá existen graves adicciones por consumo de fentanilo.

«… Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo.

«Y en algunos estados, ciudades, donde se liberalizó el consumo, se han generado problemas muy graves, entonces tiene problemas de funciones de vidas a la adicción de opioides, México las tiene en muy bajo nivel.

«Se hizo recientemente una encuesta, no porque no haya problemas de adicción en México, los hay y los estamos atendiendo, pero no tiene que ver con este consumo de fentanilo que hay en Estados Unidos y Canadá, entonces sí somos distintos», subrayó.

Congreso atareado

En este contexto, de confrontación y amenazas externas, los senadores y diputados de prácticamente todos los partidos han hecho pronunciamientos de unidad alrededor del gobierno y Estado Mexicano.

Al mismo tiempo se ha declarado un reforzamiento de las tareas legislativas, tanto en los plenos del Senado y San Lázaro como en sus comisiones,

Hoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, presidentes ambos de sus respectivas juntas de coordinación políticas en sus cámaras, anunciarán que este mes final de la primera etapa de la actual legislatura pasarán a sesionar martes, miércoles y jueves hasta el final del periodo; y, si es necesario, sesionarán los lunes o los viernes.

