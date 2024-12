Gobierno de Delfina Gómez, pionero en bienestar animal

Toluca, Estado de México.- El gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez se consolida como pionero en el tema de bienestar animal, gracias al programa de Adopción Responsable de Seres Sintientes, que de septiembre de 2023 a la fecha, ha logrado que 240 perros o gatos encuentren un hogar; 26 de ellos en alianza con el Deportivo Toluca FC a través de la iniciativa “La Mejor Jugada es Adoptar”.

El programa está a cargo de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), organismo adsrito a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la mayoría de los animales bajo su resguardo fueron rescatados de las calles, de inundaciones o eran objeto de maltrato.

Las personas interesadas en realizar una adopción responsable pueden comunicarse al 722-481-3121 para recibir información y conocer a los lomitos y michis; deben llenar una solicitud con datos generales, entregar una identificación oficial y aceptar que se hagan visitas al domicilio para verificar el bienestar de los animales.

“Para ver que efectivamente el perrito esté en un buen lugar que tenga buena calidad de vida y que tenga bienestar animal que es lo que se busca con este programa. En caso de que no, no hemos tenido ningún caso, pero en caso de que no fuera así, se recoge la mascota para darle otra oportunidad en otro hogar en donde sí lo tengan bien cuidado y lo traten como parte de su familia”, indicó Karen Mireya López, médica veterinaria de la Cepanaf.

A esta acción se han sumando asociaciones civiles, clubes deportivos y promotores del bienestar animal. Por ejemplo, durante el medio tiempo de los partidos del Deportivo Toluca FC, en el estadio Nemesio Diez, se lanzó la campaña “La Mejor Jugada es Adoptar,” para que la afición conociera a los perritos en adopción.

“La Maestra Delfina está impulsando este programa para sensibilizar a toda la gente y que muchos de los lomitos tengan un nuevo hogar y tengan una segunda oportunidad. Nosotros tratamos de concientizarlos que lo traten como un miembro de su familia, que no son un juguete que pueden desechar”, indicó Karen Mireya López.

Así lo hizo Luis Hernández, quien decidió cuidar y brindar un hogar a un cachorro de cinco meses que fue abandonado en las vías del municipio de Zinacantepec.

“Es una excelente iniciativa finalmente estamos dando lugares seguros a estos seres vivientes. Definitivamente hay que darle casa, hay que darles cuidados, hay que darle su cita continua con el veterinario para que los mantenga actualizados con las vacunas, la estética, el baño, en fin. Implica una inversión, pero la verdad lo valen porque hacen fiesta cada vez que uno los ve”, compartió.