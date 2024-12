El fentanilo no nos afecta, pero queda proscrito constitucionalmente por la 4T

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Morena y sus incondicionales sostienen que todos los cambios que suceden en el país son por decisión exclusiva de los mexicanos y sólo de los mexicanos, pues las presiones provenientes del extranjero no influyen en el rumbo de nuestro gobierno.

Sin embargo, ayer la Cámara de Diputados, por decisión del partido oficial, y de sus rémoras del PT y PVEM, elevó a mandato constitucional la persecución penal del tráfico de fentanilo, una droga que, dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no afecta a nuestra población, pero causa devastación en nuestros socios del T-MEC (el Tratado de libre Comercio de América del Norte), los Estados Unidos y Canadá.

Como consecuencia de esa pandemia de adicción, que en la Unión Americana provoca alrededor de 100 mil muertes y que también es un grave problema en Canadá, las dos naciones “socias”, tratan de poner distancia respecto de México, al que responsabilizan (a sus cárteles) de manejar ese lucrativo negocio. Por eso, Canadá trata de poner distancia respecto de nuestra nación, mientras que los Estados Unidos (su próximo presidente, Donald Trump, y los halcones que lo rodean) planean inclusive acciones armadas contra las bandas de narcotraficantes radicadas en territorio nacional.

Pero eso no importa, dicen los “morenos” y sus rémoras. Es decisión propia elevar a la Carta Magna la persecución del delito de tráfico de fentanilo, drástica medida que no se sabe si se podrá aplicar o si se tienen los recursos para hacerla una realidad. Sólo como dato relativo, es de tener en cuenta que las organizaciones delincuenciales encabezadas por los “chapitos” (los hijos del capo Joaquín Guzmán Loera) y los “mayitos”, herederos de Ismael Zambada, sostienen una guerra que las autoridades mexicanas son incapaces de controlar, sin que ni siquiera sepan cómo y por qué el jefe estos últimos fue llevado a los Estados Unidos, en donde están sujeto a proceso penal, ni cuál será la recompensa para los “chapitos” que, al parecer, fueron los encargados de secuestrarlo y sacarlo de territorio nacional.

Por cierto, cabe precisar que junto con la reforma para perseguir el tráfico de fentanilo se prohibió también constitucionalmente el uso de vapeadores, esos artefactos creados con la finalidad de erradicar el consumo del dañino tabaco, a los cuales se acusa de ser igualmente nocivos, pero que se pueden conseguir casi en cualquier comercio. Sólo como punto de referencia, se debe recordar que las estrictas leyes mexicanas aceptan el consumo de mariguana.

Por eso, vale reproducir lo expresado por la diputada panista Paulina Rubio Fernández el exhibir la doble moral de los legisladores oficialistas:

“Vivimos en un México de una realidad que pareciera ficción. Pero, ¿sabe qué, Presidenta? No es ficción. Vivimos en un México en el que el narcotráfico inundó nuestra vida, secuestró nuestra paz y acabó con nuestra tranquilidad.

“Y de botón ahí tenemos a Sinaloa, ahí tenemos a Culiacán, agazapados, temerosos, los culichis escondidos de los ataques del narcotráfico, vuelos cancelados para llegar a Culiacán por el estado de inseguridad; 18 mil millones de pesos en pérdidas económicas, 25 mil empleos perdidos. No, Presidenta, no es Breaking Bad, es muchísimo, pero muchísimo peor.

“Por eso es impensable que hoy el PAN pueda votar en contra de algo que ustedes venden como la solución del problema, porque queremos decírselos claro, nosotros queremos que esto pare, porque México está podrido. En este México conflictuado, en este México inseguro, en este México en el que se ha perdido la paz también viven nuestras familias, también viven mis padres y también viven mis hijos.

“Sí, Presidenta, también nosotros queremos que esta devastación criminal del país termine. Porque en seguridad, compañeras y compañeros, no hay distingos, no hay fifís ni chairos, no hay claudistas y amlistas, no hay morenistas y panistas. La inseguridad nos alcanza a todos, en este país vivimos todas y todos, y, por tanto, las consecuencias, compañeras y compañeros, las pagamos todas y todos.

“Pero también tenemos que hablar con la verdad, esa que ustedes no dicen y que maquillan y que a través de frases hechas y mucha retórica que repiten como mantra, ocultan. La realidad es que enunciar en la Constitución la prohibición de la producción y distribución de fentanilo, por desgracia no va a solucionar el problema, es más mexicanas y mexicanos, ni siquiera nos asegura que el gobierno federal vaya a cumplir con su trabajo.

“Ustedes han demostrado una y otra vez que lo que dice la Constitución no les importa, así que ponerlo ahí es sólo simular que enfrentan el problema. Es igual de inútil, por ejemplo, que su estrategia de asegurar mercancía china en un edificio de Izazaga, pensando que con eso están combatiendo el contrabando, que, por cierto, diputados, y ustedes le entregaron las aduanas al Ejército ¿cómo es que entra mercancía china sin pagar impuestos a este país, sin que el Ejército lo sepa? O, inclusive, sin que el Ejército los detenga. Ustedes prometieron que la corrupción en las aduanas se iba a acabar militarizándolas y no cumplieron.

“¿O qué tal si hablamos de otro fracaso, amigas y amigos? Estrategia Prisión Preventiva Oficiosa en la Constitución por huachicoleo. Resultado: 33% del combustible que se consume en el país es producto del huachicoleo. Inclusive, 5 mil 800 tomas clandestinas en 2020 y en 2024 hay 7 mil 300. La estrategia fue un fracaso.

“¿O qué tal la estrategia de garantizar la salud en la Constitución? Otra reforma constitucional de ustedes. El resultado: lonas en los hospitales anunciando que las cirugías se cancelan por falta de insumos y falta de recursos en los hospitales. El resultado es devastador”.

La Bolsa de Valores, sacudida por la aparente caída de las acciones de Elektra

El lunes anterior, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que por lo general transcurre su actividad en condiciones de “tranquilidad” registró una conmoción debido a que las acciones de Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, cayeron este lunes hasta en un 70.97 por ciento, luego de que los reguladores ordenaran a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reanudar sus operaciones tras haber sido suspendida hace un mes.

Al cierre de la sesión del lunes, las acciones de Grupo Elektra registraron una notable caída, cotizando en 274.27 pesos por título. Esto representa una disminución significativa en comparación con los 944.95 pesos por acción en los que se cotizaban la última vez en julio. La pérdida equivale a 5 mil 500 millones de dólares y es un golpe que borra, de tajo al empresario de la famosa lista de la revista Forbes: de los 500 más ricos del mundo, destacaban las notas de los medios especializados.

Como referencia es de recordar que el dueño de Elektra es el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien tiene una demanda contra el gobierno federal porque en su opinión pretende cobrarle dobles impuestos, lo cual lo alejó del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que al inicio de su gobierno lo incluyó en un grupo reducido de consejeros.

En respuesta a ese movimiento de la BMV, Elektra advirtió a sus detractores: “No importa cuántas campañas negras inventen, aquí estamos y aquí vamos a seguir”.

En opinión del poderoso grupo empresarial, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desobedeció una medida cautelar vigente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con lo que se “causó daños irreparables al mercado e inversionistas”. De acuerdo con Grupo Elektra están protegidos por una medida cautelar emitida por el Tribunal el pasado 19 de noviembre de 2019, en el que se ordena a la CNBV mantener la suspensión de la cotización de las acciones en función de que no hay condiciones para proteger a los inversionistas minoritarios y mayoritarios.

Elektra explicó en el comunicado que tales condiciones no existen, debido a que detectaron que el fondo Astor Asset Management 3L Ltd. dispuso “de manera ilegal” de un paquete de más de 7 millones de acciones para venderlas en el mercado. La empresa de Salinas Pliego señaló que la responsabilidad ética y legal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debió ser proteger al mercado y los accionistas y no avalar las operaciones de dicha organización.

Además, recordó que su empresa logró romper récords de ganancias este año.

